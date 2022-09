‫بورصة العملات المشفرة الأفريقية، شركة Yellow Card تؤمن 40 مليون دولار في جولة تمويل السلسلة ب

تحت قيادة Polychain Capital ، تحصّل شركة Yellow Card إجمالي 57 مليون دولار، رقم قياسي لم تحققه شركة ناشطة في سوق العملات المشفرة في القارة الأفريقية.

أعلنت شركة Yellow Card Financial ، وهي بورصة العملات المشفرة في عموم إفريقيا، عن إغلاق تمويلها من الفئة “ب” بقيمة 40 مليون دولار. قادت الجولة شركة الاستثمار Polychain Capital ، بمشاركة كل من Valar Ventures و Third Prime و Sozo Ventures و Castle Island Ventures و Fabric Ventures و DG Daiwa Ventures و The Raba Partnership و Jon Weiner و Alex Wilson و Pat Duffy ومستثمرون آخرون.

وسيمكّن هذا التمويل الشركة من دفع نمو الأعمال الأسي، ومواصلة توسعها الناجح في جميع أنحاء القارة، وتطوير ابتكارات منتجات جديدة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في جميع أنحاء أفريقيا.

يقول كريس موريس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Yellow Card ، إن هذه الزيادة هي نتاج عمل شاق لا يعرف الكلل من أجل تحقيق هدف مشترك.

“على مدى السنوات الثلاث الماضية، عمل فريقنا بلا كلل لجعل هذه التكنولوجيا في متناول أي شخص وإنشاء منتج عالمي المستوى. وقال كريس إن جمع الأموال هذا في هذا السوق لا يُظهر فقط مرونة فريقنا، ولكنه يؤكد أيضًا أهميّة الاقبال على العملة المشفرة وضرورتها في أفريقيا”.

منذ إطلاق Yellow Card في نيجيريا في عام 2019، سعى الفريق، الذي يقع مقره في 21 دولة، إلى جعل البيتكوين والإيثريوم والعملات المشفرة المستقرة وغيرها من العملات المشفرة في متناول أي شخص في أفريقيا.

في أغسطس 2021، أعلنت شركة Yellow Card عن جمع 15 مليون دولار خلال سلسلة التمويل أ. ومنذ ذلك الحين حقق الفريق إنجازات مهمة تشمل:

توسعة وجود الشركة من 12 إلى 16 دولة، ليتم اطلاقها في: غابون والسنغال ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية؛

توظيف عناصر مهمين: أليس تومديو، رئيس ة الشؤون المالية؛ كريغ ستوير، المستشار القانوني العام وميشا كاتز، مدير أمن المعلومات؛

منح خيارات الأسهم لكل موظف بدوام كامل؛

إطلاق Yellow Pay ، وهي طريقة لإرسال الأموال عبر الحدود تعمل بالعملات المشفرة؛

تجاوز مليون عميل في مارس.

ومما لا شك فيه أن أهمية هذه الزيادة، لا سيما في السوق الهابطة، تعكس مستوى ثقة المستثمرين الجدد والحاليين في الأعمال التجارية.

“شركة Yellow Card هي أفضل فريق تنفيذي في القارة. ونحن معجبون بالطريقة التي تكيفوا بها بسلاسة مع الفرص والمتطلبات الفريدة لمختلف الأسواق الأفريقية. لقد لمسنا بالكاد سطح ما هو ممكن عندما يتعلق الأمر بالتشفير في أفريقيا، ونحن متحمسون لما هو قادم،” هذا ما قاله ويل وولف، الشريك في Polychain Capital .

تلتزم ييلو كارد بمواصلة مهمتها لخلق الإدماج المالي للجميع من خلال أنشطة مختلفة في جميع أنحاء القارة.

