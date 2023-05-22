بنك لِشا القطري ينتقل إلى أحدث  منصة مصرفية من تيمينوس

سيساهم استخدام بنك لِشا لأحدث منصة للخدماتالمصرفية الأساسية الى زيادة الفرص الاستثمارية المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل اكبر

جنيف، سويسرا – 14 ديسمبر 2023 – أعلنت شركة تيمينوس (SIX: TEMN) اليوم أنّ بنك لشا، بنك استثماري مقره في قطر، قد انتقل إلى العمل على منصة تيمينوس المصرفية الأساسية، من أجل تعزيز إدارة ثرواته وخدماته الاستثمارية.

تربط بنك لِشا وتينيموس علاقة عمل قديمة، وبفضل هذه الخطوة سيتمكّن البنك من استخدام تكنولوجيا السحابة الجديدة المرتكزة على واجهة برمجة التطبيقات والاستفادة من القدرات المصرفية الحديثة لتينيموس ونظام الصرف والتبادل لديها.

توفر هذه المنصة الحديثة لبنك لِشا الأدوات اللازمة التي تتيح له تبسيط عملياته وبالتالي تقديم فرص الاستثمار المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة بكفاءة، فضلاً عن تعزيز مبادراته الرقمية وتقديم خدمات شخصية لعملائه بالاستناد إلى البيانات المتوفرة والذكاء الاصطناعي.

تعتمد تيمينوس نهجاً موحّداً للانتقال إلى منصتها حيث تستخدم الطرق والأدوات الثابتة والموثوقة التي تساعد عملاءها في إكمال عملية الانتقال بسرعة وسلاسة.

وبفضل هذا الانتقال، سيتمكّن بنك لِشا من الاستفادة من الوظائف والخدمات الجديدة، والتي من شأنها تخفيض إجراءات التكييف المحلية. فعلى سبيل المثال، تمكّن البنك من نقل إجراءات SWIFT بما في ذلك عمليات تسوية الأوراق المالية إلى باستخدام أحدث مكوّنات الأوراق المالية. ويساهم ذلك في تعزيز الوظائف المصرفية والمعالجة المباشرة بالإضافة إلى تقليص الوقت اللازم لمعالجة العمليات.

وفي هذا السياق، علق السيد محمد العمادي، الرئيس التنفيذي لبنك لِشا قائلاً: ” يسعدنا إنجاز هذا التحديث الرئيسي للنظام مع تيمينوس، فالانتقال للعمل على المنصة الجديدة بهذه السرعة هو إنجاز هام وخطوة هائلة يقوم بها البنك إلى الأمام. وبعد أن قامت تيمينوس بتحديث نظامنا، أصبحنا نستخدم الآن أحدث التكنولوجيا العالمية مع أفضل القدرات المصرفية وخدمات الدفع في فئتها.”

في حين صرّح السيد ويليام موروني، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في تيمينوس: “نفتخر بتقديم الدعم لبنك لِشا تحقيقاً لرؤيته بأن يصبح بنكاً رائداً في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة. وبفضل منصتنا الحديثة للخدمات المصرفية الأساسية، يستطيع بنك لِشا الاستمرار في إصدار المنتجات المبتكرة بسرعة وكفاءة، فضلاً عن استخدام الهندسة الحديثة للاستفادة من خدمات السحابة في المستقبل.

يقدّم بنك لِشا لعملائه من الشركات والأفراد ذوي الثروات العالية مجموعة من الفرص والحلول المالية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وهو أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخص له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال وكيان مدرج في بورصة قطر (QSE: QFBQ)

تنزيل الصورة: http://apo-opa.co/4am3b3ye (محمد علاء العضو المنتدب – الرئيس التنفيذي لبنك ليشا)

نبذة عن شركة تيمينوس:

“تيمينوس ” (المدرجة في البورصة السويسرية تحت الرمز SIX: TEMN) هي المنصة المفتوحة الرائدة عالمياً في مجال البرمجيات المصرفية والتي توفر فرص العمل لاكثر من 1.2 مليار شخص حول العالم يوميًا كما تتعامل مع أكثر من 3000 مصرف في أكثر من 150 بلداً، من من خلال مساعدتهم على بناء خدمات مصرفية جديدة وتجارب عملاء متطورة. وكما توفر منصة “تيمينوس” المفتوحة المساعدة لعملائنا الأفضل أداءً على تحقيق عوائد أسهم تتخطى المعدّل في هذا القطاع بنحو 3 أضعاف، بالإضافة إلى معدلات تكلفة إلى الدخل تبلغ نصف متوسط معدلات هذا القطاع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.Temenos.com .