‫بنك “إلى” المتفرد التابع لبنك ABC يخطو أول خطواته نحو التوسع العالمي

المنامة، البحرين, 10 أكتوبر / تشرين أول 2022/PRNewswire/ — أعلن بنك ABC، عن الإطلاق الإقليمي لبنكه الرقمي والمتوفر عبر الهواتف الذكية فقط “إلى”، في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرئيسية، لتكون وجهته الأولى هي الأردن. تزامنت عملية الإطلاق هذه مع افتتاح مبنى المقر الرئيسي الجديد والعصري للبنك في العاصمة الأردنية عمّان. أُقيمت مراسم التدشين بحضور عدد من الضيوف الكرام من ضمنهم محافظ البنك المركزي الأردني عطوفة الدكتور عادل الشركس، ومحافظ البنك المركزي الأردني السابق معالي الدكتور زياد فريز، ومحافظ مصرف البحرين المركزي سعادة السيد/ رشيد المعراج، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC سعادة السيد/ الصديق الكبير، وأعضاء مجلس إدارة مجموعة بنك ABC، والرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة السيد/ صائل الوعري.

على خلفية النجاح الهائل الذي حققه البنك ومعدلات الاستخدام العالية في البحرين، يقدم الآن بنك “إلى”، وهو أول بنك رقمي في المنطقة يعتمد على الحوسبة السحابية بشكل حصري، تجربته المصرفية المميزة إلى الشعب الأردني. لقد ساعدت بيئة التكنولوجيا المالية الداعمة للسحابة في الأردن ورؤيتها لإنشاء اقتصاد رقمي غير نقدي في الأردن، على الترحيب بالنهج الاستثنائي الذي يقدمه بنك “إلى” في صيرفة الأفراد.

وتعليقًا على هذا الإنجاز الهام، قال سعادة السيد/ الصديق الكبير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC: “لقد كان الأردن موطن بنك ABC منذ عام 1990، حيث يجيء إطلاق بنك “إلى” وافتتاح مقرنا الرئيسي الجديد في عمان تأكيدا على ثقتنا في السوق الأردني. تماشيًا مع رؤية البنك المركزي الأردني، لن يقدم بنك “إلى” تجربة مصرفية سلسة تعتمد على نمط الحياة فحسب، بل سيعزز أيضًا الشمول والإلمام المالي في البلاد”.

يعمل بنك “إلى” بدعم من بنك ABC ، اذ يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية الذكية للعملاء على مدار الساعة، وذلك عبر شاشات هواتفهم الذكية بكل بساطة. تكمن أسس تطوير منتجات بنك “إلى” في فهم وتوقع احتياجات العملاء المصرفية، وبإستخدامه للتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، يُعتبر البنك مجهزًا لمعالجة مجموعة شاملة من المشاكل التي يواجهها العملاء.

وقد علق الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC بالوكالة، ورئيس مجلس إدارة بنك ABC الأردن السيد/ صائل الوعري على هذا الإنجاز قائلًا: يجسد بنك “إلى” شغفنا والتزامنا بتقديم نوع جديد من الخدمات المصرفية لعالم آخذ في التغير المستمر. يمثل إطلاق البنك في الأردن الخطوة الأولى في خطتنا الطموحة لنقل هذه التجربة المصرفية الفريدة نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها. نحن فخورون بهذا النموذج المصرفي الحدسي الذي يركز على الاستمرار في معالجة مشاكل العملاء وشغفهم وتطلعاتهم المالية، مع تمكينهم من مجاراة أساليب حياتهم اليومية”.

ومن خلال واجهته وتصميمه سهل الاستخدام والحائز على جوائز عديدة، يقدم بنك “إلى” أدوات إدارة مالية مبتكرة، بما في ذلك “الحصالة”، وهو الوعاء الادخاري الرقمي، وخدمة “الجمعية”، وهي الوسيلة الادخارية التعاونية المستلهمة من العادات الإقليمية القديمة، وحساب “الودائع الثابتة” السلس، وكذلك حساب الجوائز وهو حساب “الكنز” الرقمي الذي يشجع العملاء على الادخار للمستقبل، بالإضافة إلى العروض والحملات الفريدة الخاصة ببطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية. ويتميز التطبيق بتجربة سريعة وسلسة لإعداد وتأهيل العملاء الجدد والتي تكتمل في غضون دقائق، مع مجموعة من المميزات التي يتم تحسينها بشكل مستمر.

يمكن بنك “إلى” العملاء من تحقيق أهداف حياتهم وتطلعاتهم المالية والتحكم فيها بشكل كامل. ومن خلال توظيف أفضل تكنولوجيا من نوعها، وبدعم من خدمة عملاء فائقة الجودة لتقديم خدمات مصرفية ذكية وسلسة ومتطورة جداّ، فإن بنك “إلى” يسعى باستمرار للوفاء بوعد علامته التجارية – “بنك يعبر عنك”.

عن مجموعة بنك ABC

هو مصرف رائد في المنطقة، ويقدم مجموعة مبتكرة من الخدمات المصرفية الشاملة، ومنتجات تشمل الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، والعمليات المصرفية (تمويل التجارة وإدارة النقد)، وتمويل المشاريع وهيكلة التمويلات، والقروض المجمّعة، ومنتجات الخزانة والأسواق المالية، والخدمات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكته لبنوك التجزئة في الأردن ومصر وتونس والجزائر وبنك “إلى” الرقمي الذي يقدم خدماته عبر الهاتف الذكية فقط في البحرين.

https://mma.prnewswire.com/ media/1917395/Bank_ABC_1.jpg

https://mma.prnewswire.com/ media/1917396/Bank_ABC_2.jpg

https://mma.prnewswire.com/ media/1917397/Bank_ABC_3.jpg

https://mma.prnewswire.com/ media/1917398/Bank_ABC_4.jpg