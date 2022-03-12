‫بمناسبة يوم الأرض، شركة صودا ستريم تلتزم بحماية حياة مليون سلحفاة بحرية خلال شهر نيسان/أبريل

صودا ستريم تصور ديفيد هاسيلهوف في دوره الأيقوني كمنقذ دعما لحملتها بمناسبة يوم الأرض

1 أبريل / نيسان 2022كفر سابا، إسرائيل، 2022 / PRNewswire/ – اليوم، تطلق شركة صودا ستريم SodaStream حملتها ليوم الأرض للعام 2022 بمشاركة نجم بايواتش ديفيد هاسيلهوف. تظل صودا ستريم وفية لهويتها البيئية ونغمتها الخفيفة الروح، متشاركة رسالة مهمة أخرى للكوكب بينما تشيد بروح الدعابة بمسلسل بايواتش الأيقوني. وعلى غرار دوره في المسلسل، يلعب ديفيد هاسيلهوف دور حارس الإنقاذ، لكنه يتشارك هذه المرة كيفية إنقاذ حياة السلاحف البحرية في الواقع.

وكجزء من مهمة صودا ستريم الطويلة لتقليل النفايات البلاستيكية من الزجاجات التي تستخدم مرة واحدة ومنعها من أن ينتهي بها المطاف في البحر، دخلت صودا ستريم في شراكة مع مؤسسة “سي تيرتلز”، وهي منظمة غير حكومية تعمل على حماية السلاحف البحرية في جميع أنحاء العالم. تعتبر السلاحف البحرية من الأنواع الرئيسية في المحيطات، وبدونها قد يتعطل النظام الطبيعي في المحيطات. من خلال هذه المبادرة، من خلال هذه المبادرة، تلتزم صودا ستريم بإنقاذ سلحفاة بحرية صغيرة مقابل كل زجاجة مياه فوارة من صودا ستريم تباع في جميع أنحاء العالم خلال شهر نيسان/أبريل.

وعلقت كارين شيفر- ماور، كبيرة مسؤولي التسويق العالمي في صودا ستريم، قائلة: “كجزء من المسؤولية البيئية لشركة صودا ستريم والتزامها تجاه الكوكب، فإننا نبحث دائمًا عن طرق لتحسين الأداء.” “اتخذنا هذا العام خطوة أخرى في هذا الاتجاه من خلال أكبر حملاتنا ليوم الأرض حتى الآن، والتي ستستمر طوال شهر نيسان/أبريل بالكامل، لذلك في صودا ستريم، نحتفل فعليًا بـ” شهر الأرض.” من خلال هذه الحملة الكاملة 360 درجة، نحن نشارك الناس ليس فقط للحفاظ على نظافة المحيطات من نفايات المواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة، ولكن أيضًا لمنحهم الفرصة لإنقاذ صغار السلاحف البحرية المهددة بالانقراض في جميع أنحاء العالم “.

“يشرفني أن أعمل مع صودا ستريم على التزامها بحماية البيئة من خلال لفت الانتباه إلى التهديد الذي تتعرض له السلاحف البحرية وشواطئنا. هذه قضية أؤمن بها بشدة. آمل أن نرفع اهتمام العالم حول هذه القضية الملحة. يسعدني أن أكون جزءًا من هذه المبادرة الرائعة. صودا ستريم عظيمة!”، كما قال ديفيد هاسيلهوف. “ستكون حملة صودا ستريم ليوم الأرض حاسمة في المساعدة على جذب انتباه العالم لأهمية ضمان بقاء العالم. يحتاج كل واحد منا إلى القيام بدوره في المساهمة في عالم مستدام. ستساعد مساهماتنا الفردية على الجمع بشكل جماعي لبناء أساس قوي لعكس مسار التهديد الذي يلوح في الأفق. الصمت ليس خيارا “.

وقال براد ناهيل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سي تيرتلز، “يسعد مؤسسة سي تيرتلز العمل مع صودا ستريم لإنقاذ صغار السلاحف البحرية حول العالم والتشجيع على تقليل النفايات البلاستيكية.” “من خلال برنامج “مليار سلحفاة” الخاص بنا، ستساعد هذه الأموال برامج الحماية البيئية المجتمعية في أكثر من 20 شاطئًا مهمًا لتعشيش السلاحف في 16 دولة.”

*من خلال المساهمة في العائدات من كل صانع للمياه الفوارة يتم بيعه في جميع أنحاء العالم لمؤسسة سي تيرتلز

إجراءات الشركة الأخرى ليوم الأرض هذا:

تلتزم صودا ستريم بتوفير استخدامها منذ آخر يوم للأرض بتوفير 78 مليار زجاجة بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة بحلول العام 2025.

في دعم إضافي لهذه الحملة الواسعة، تطلق صودا ستريم تجربة فريدة من نوعها للواقع المعزز، حيث يمكن للجميع إنقاذ صغار السلحفاة البحرية الافتراضية الخاصة بهم، ومساعدتها في الوصول إلى المحيط بأمان. كان ديفيد هاسلهوف أول من شارك في هذا اللقاء الفريد.

أخيرًا، تشجع صودا ستريم موظفيها في جميع أنحاء العالم على تعزيز التزامهم الشخصي تجاه الكوكب من خلال توفير فرص للتطوع والتثقيف وتعزيز القيم المستدامة للأجيال الشابة.

حول صودا ستريم

صودا ستريم، وهي جزء من شركة بيبسي كولا، هي العلامة التجارية الرائدة في صناعة المياه الفوارة في العالم. تتيح صودا ستريم للمستهلكين الاستمتاع بالمياه الفوارة الجيدة التي لا نهاية لها في المنزل، دون متاعب، والمساعدة في إنقاذ الكوكب. تعتبر الصودا الفوارة من صودا ستريم أفضل للمستهلك – وهي صحية وسهلة الصنع وخفيفة الحمل – وأفضل للكوكب – حيث تستبدل ما يصل إلى آلاف الزجاجات البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة بزجاجة صودا ستريم واحدة قابلة لإعادة الاستخدام. لمعرفة المزيد حول صودا ستريميرجى زيارة </198> فيسبوك ، إنستاغرام و يوتيوب .

حول سي تيرتلز:

مؤسسة سي تيرتلز هي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تحمي السلاحف البحرية من خلال السفر المتسم بالحماية البيئية وجولات المتطوعين، ومن خلال البرامج التعليمية مثل Billion Baby Turtles و Too Rare To Wear ، إضافة إلى الترويج بصورة حصرية للشمولية في مجتمع السلاحف البحرية . تساعد برامجها الحائزة على جوائز في إنقاذ صغار السلاحف البحرية على شواطئ التعشيش المهمة حول العالم. تعمل سي تيرتلز مع صناعة السياحة لإنهاء تجارة أصداف السلاحف وتثقيف الطلاب والمسافرين حول كيفية المساعدة في إنقاذ السلاحف البحرية.

للتواصل الإعلامي:

كلارا غيجي

مديرة أولى، العلاقات العامة والتأثير العالمية

Clarag@sodastream.com

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