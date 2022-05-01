‫ بلومبيرغ أن إي أف تصنف مجموعة شنغهاي للطاقة الكهربائية التي تعمل بالرياح ضمن أكبر خمس شركات لصناعة طوربينات الرياح للعام 2021 في الصين

شنغهاي،, 2 مايو / أيار 2022 /PRNewswire/ — تم تصنيف مجموعة الطاقة الكهربائية التي تعمل بالرياح في شنغهاي (“شركة شنغهاي للطاقة الكهربائية بالرياح”، أو “الشركة”) كواحدة من أكبر خمس شركات لتصنيع طوربينات الرياح في الصين، حيث تجاوزت قدرة ناتجها من الطاقة باستخدام محطة الرياح على الساحل التي أضيفت حديثًا قدرة جميع الشركات الصناعية الأخرى في الصين في العام 2021، وفقًا لتقرير بلومبيرغ إن إي إف لأكبر 10 شركات لتصنيع طوربينات الرياح في الصين في العام 2021.

يُظهر التقرير، الذي يصنف مصنعي طوربينات الرياح في الصين استنادًا إلى الطوربينات الجديدة التي تم تركيبها على مدى العام 2021، أن مجموعة شنغهاي للطاقة الكهربائية التي تعمل بالرياح احتلت المرتبة الخامسة من خلال زيادة قدرتها على استخدام الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية بمقدار 5.18 غيغاواط، ما أمن لها 9 بالمئة من حصة السوق في الصين. تحتفظ الشركة بالمركز الأول في مشهد محطات الرياح البحرية حيث نمت القدرة البحرية المثبتة حديثًا للشركة بمقدار 4.1 غيغاواط على مدار العام.

“في ضوء الآثار المستمرة لوباء كوفيد-19 والمنافسة الشرسة في السوق التي أثارتها النهاية الوشيكة لدعم الطاقة المولدة من الرياح البحرية، تغلبت مجموعة شنغهاي للطاقة الكهربائية التي تعمل بالرياح على التحديات وحطمت العديد من السجلات الصناعية، وحصلت على تقدير من شركائنا لكفاءتنا الاستثنائية في التركيب، بالإضافة إلى جودة المنتج والخدمة. لقد منحتنا هذه الجوائز من الصناعة قوة دفع جديدة حيث نواصل إعادة تشكيل قطاع طاقة الرياح في الصين في محاولة للإسراع نحو أهداف ذروة وحياد الكربون”، كما جاء في بيان لمجموعة شنغهاي إلكتريك.

في العام 2021، زادت قدرة توليد الطاقة من الرياح المثبتة حديثًا في الصين بمقدار 55.8 غيغاواط إجمالاً، بانخفاض طفيف بنسبة 3٪ عن قدرة إنتاج العام 2020، لتتجاوز عتبة ال 50 غيغاواط للعام الثاني على التوالي. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع طاقة الرياح في الصين حالة من عدم اليقين في السوق بسبب الزيادات الحادة في أسعار السلع الأساسية العالمية وكذلك اضطرابات سلسلة التوريد. شهد العام الماضي ارتفاع معدلات التشغيل في الخارج بنسبة 351٪ بإضافة 14.2 غيغاواط، بينما انخفضت القدرة الأرضية المحلية بنسبة 23٪ من ذروتها في العام 2020 إلى 41.6 غيغاواط في العام 2021.

تأسست مجموعة شنغهاي للطاقة الكهربائية التي تعمل بالرياح في العام 2006، وهي تقدم خدمات تشمل تصنيع طوربينات الرياح، وتشغيل وصيانة مزرعة الرياح، وتقييم موارد طاقة الرياح، واستثمار وتطوير مزرعة الرياح الرقمية، وإدارة أصول مزارع الرياح، والطاقة الذكية والمزيد. تتميز مجموعات منتجات الشركة بوجود طوربينات هوائية بقدرة تتراوح من 1.25 ميغاواط إلى 10 ميغاواط.

شهد العقد ونصف العقد الماضي إطلاق الشركة نفسها لتصبح أكبر شركة لتصنيع طوربينات الرياح البحرية في الصين، مما يعزز ريادتها في قطاع الطاقة العالمي الجديد. في شهر أيار/مايو 2021، أطلقت مجموعة شنغهاي للطاقة الكهربائية التي تعمل بالرياح عرضًا عامًا أوليًا على مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي في بورصة شنغهاي، والذي من خلاله يمكن للشركة زيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتقنياتها الأساسية.

في العام الماضي، كشفت مجموعة شنغهاي للطاقة الكهربائية التي تعمل بالرياح أيضًا عن منصة SEW11.0-208 للعالم. تتميز الطوربينات الرئيسية ذات الدفع المباشر، وهي طوربينات حاصلة على حقوق الملكية الفكرية الكاملة للشركة، بقدرة إنتاج اسمية تبلغ 11 ميغاواط – وهي الأكبر من نوعها في آسيا – مما يمثل إنجازًا كبيرًا للابتكار الصيني المحلي في تكنولوجيا الرياح البحرية.

ومع وضع تطوير التكنولوجيا المتطورة في طليعة استراتيجيتها، تسعى الشركة إلى التعاون مع شركات طاقة الرياح من الدرجة الأولى على أمل دفع قطاع الطاقة العالمي الجديد بشكل مشترك إلى الأمام. الآن، تقوم الشركة بتوسيع شراكاتها في الإنتاج والتسويق، مع تركيز الأعمال على تطوير مزارع الرياح الرقمية والتشغيل والصيانة الذكية، وتحويل نفسها إلى مزود خدمة كامل الدورة. بهدف أن تصبح شركة طاقة الرياح على مستوى عالمي، تعمل مجموعة شنغهاي للطاقة الكهربائية التي تعمل بالرياح على تكثيف حضورها العالمي، وتقديم منتجاتها وخدماتها عالية الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1808395/Shanghai_ Electric.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1808396/Shanghai_ Electric.jpg