بعد الزيارة التاريخية لأشويتز، رابطة العالم الإسلامي تشيد بذكرى ضحايا سريرينيتسا

بوتوكاري، البوسنة والهرسك، 11 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أشاد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بضحايا مجزرة سريرينيتسا يوم الأحد، بانيا على زيارته الأخيرة لمعتقل آشويتز لزيادة الوعي بالتهديدات التي تتعرض لها الأقليات حول العالم.

ففي جولته على البوسنة والهرسك، قام الدكتور محمد العيسى بزيارة إلى المركز التذكاري بوتوكاري. وتأتي زيارة هذا النصب التذكاري بعد أسبوعين فقط من مشاركته في الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتحرير أوشويتز، مما جعله أكبر زعيم إسلامي على الإطلاق يزور المعسكر.

وقال الدكتور العيسى، المعترف به على نطاق واسع كزعيم عالمي في تعزيز الإسلام المعتدل والشراكات بين الأديان، “إن زيارة رابطة العالم الإسلامي اليوم لتبعث برسالة مهمة: لن نسمح أبداً بتكرار ما حدث في سريبرينيتسا لأي شخص في أي مكان في العالم.”

وقال الدكتور العيسى: “هذا المكان هو موقع حزن ولكنه مكان للتصميم للعالم الإسلامي أيضا. إنه يذكرنا بما يمكن لقوى الكراهية أن تفعله إذا كان الأشخاص الطيبون والذين هم في موقع قوة لا يفعلون شيئًا لمنعها. نحن ملزمون بحماية ذكرى وحقيقة الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا والفظائع الجماعية ضد البوسنيين في التسعينيات، ليس فقط بين المسلمين في جميع أنحاء العالم، ولكن للبشرية جمعاء“.

استقبل العيسى في المركز التذكاري رئيس المجلس التوجيهي، سيفكيت هافيزوفيتش، ومدير المركز أمير سولجاج، وممثلو الضحايا والشهود وأفراد عائلات الذين قضوا في الإبادة الجماعية.

وقال هافيزوفيتش في اللقاء: “مركز سريبرينيتسا التذكاري هو مؤسسة لديها باب مفتوح لجميع الناس الذين يعترفون بجريمة الإبادة الجماعية، ويريدون أن يدعموا بشكل استباقي برامجنا التعليمية ونشر حقيقة الإبادة الجماعية، وهم على استعداد للعمل معنا لمنع جرائم الإبادة الجماعية من الحدوث مرة أخرى.”

وقال: “لقد كان الدكتور العيسى ورابطة العالم الإسلامي قادة في الحديث عن ضحايا الإبادة الجماعية. لقد رفع من شأن هذه القضية الأساسية بحيث تكون في قلب الحوار بين الأديان، سواء هنا في المنطقة أو في أي مكان آخر في العالم.”

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