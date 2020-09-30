بطاقة كي كارد تشعل الشمول المالي في العراق من خلال المدفوعات الإلكترونية وبرامج القروض

يصرف نظام المدفوعات الإلكترونية لبطاقة كي كارد الرواتب الحكومية والمعاشات التقاعدية وإستحقاقات الرعاية الإجتماعية، مما يوفر الوصول المالي عن بُعد لأكثر من 8 ملايين مواطن في جميع أنحاء المنطقة.

بغداد، 30 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — كي كارد هي الحل الرائد للدفع الإلكتروني وبطاقة السحب أو الإئتمان الوطنية الإفتراضية للعراق. إنها تمهد الطريق نحو الشمول المالي من خلال المدفوعات الرقمية وبرامج الراتب المقدمة والقروض الشخصية التي تمكن المواطنين من الوفاء بالتزاماتهم المالية الحالية مع السعي نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

يستحق المواطنون العراقيون نفس الفرص المالية التي يستحقها المواطنون في مناطق أخرى من العالم، وهنا يأتي دور كي كارد (Qi Card) التي يشرفها بإنشاء برامج توفر سبلاً نحو الشمول المالي في جميع أنحاء العراق.

وبصفتها أول مزود للتكنولوجيا المالية يتعهد بتخليص العراق من الإقتصاد غير الآمن القائم على الدفع النقدي، أنشأت كي كارد ثلاث منصات مهمة تدفع الشمول المالي:

– المعاملات المالية الرقمية

من خلال كي كارد، يمكن للمواطنين تلقي الرواتب والمعاشات التقاعدية ودفع الفواتير وتحويل الأموال إلى الأصدقاء والعائلة والتسوق من منازلهم بكل سهولة وراحة. تسمح هذه القدرات الرقمية لبعض مواطني العراق الأضعف جسدياً بالمشاركة الكاملة في التجارة والمجتمع دون تعريض صحتهم أو سلامتهم للخطر.

– قروض سلفني للإعانة

سلفني ( Salifni ) هو برنامج قرض طارئ مؤقت، يسمح لموظفي الوزارة المؤهلين بالحصول على 200 ألف دينار عراقي بدلاً من إنتظار رواتبهم بالطرق التقليدية. بإستخدام كي كارد وسلفني، تستمر مسيرة الإقتصاد في التحرك بغض النظر عن تأخير الراتب.

– القروض الشخصية

منذ عام 2018، قدمت كي كارد أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي على شكل قروض لأكثر من 800,000 مواطن عراقي. تشمل الإستخدامات الأعلى لهذه القروض: تمويل مشروع صغير (55.4٪)، ودفع تكاليف الأدوية والرعاية الصحية (29.9٪)، وسداد قرض من صديق أو قريب (8.2٪)، وتمويل تجديد منزل (4.3٪)، وتمويل رحلة العطلات (2.2٪).

وقد صُممت منتجات كي كارد وبرامجها لإنشاء عراق أفضل، والقيادة نحو مستقبل من الشمول المالي والحرية.

كما صُممت منصة كي كارد بشكل آمن بإستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية والتعرف على الهوية البايومترية ونظام الدفع الإلكتروني.

ولمعرفة المزيد عن شركة كي كارد، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.qi.iq

حول كي كارد

كي كارد هي حل رائد لخدمات الدفع الإلكتروني في العراق، وتستخدم كي كارد طريقة الهوية البايومترية كوسيلة للتحقق من حامل البطاقة. تتولى الشركة العالمية للبطاقة الذكية “ISC ” تشغيل وإدارة شركة كي كارد، وتعد هذه الشراكة واحدة من أنجح الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تاريخ العراق. وقد إستطاعت الشركة، بمساعدة شريكيها المملوكين للدولة وهما مصرف الرافدين ومصرف الرشيد، من إجراء عملية التوطين المصرفي لأكثر من 7 ملايين مواطن من خلال خطة الدفع ذات المقاييس الحيوية المتعددة للإستدلال على الهوية بنجاح. وتمكنت شركة ISC خلال ما يزيد عن 18 شهراً، من صرف 3 تريليون دينار عراقي على هيئة قروض لأكثر من 800,000 مواطن عراقي. وتمتلك الشركة العالمية للبطاقة الذكية حالياً منظومة تشمل 17,000 نقطة بيع وأكثر من 6,000 تاجر يتسنى من خلالها إستخدام نظام Qi لتوفير القسط الفوري الممول من التاجر وأنشطة تجارية أخرى. تصدر شركة ISC وتستحوذ على بطاقات الدفع نيابة عن أربعة عشر مصرفاً تابعاً لها في العراق. وقد أصدرت الشركة إلى الآن، بفضل عضويتها في ماستركارد، أكثر من 1,8 مليون بطاقة ماستركارد وأصبحت أكبر مقدم لخدمات ماستر كارد في العراق.