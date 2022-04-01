‫بريان إيفانز في المرتبة الثالثة في الرسوم البيانية المعاصرة للبالغين عبر PlayMPE، متجاوزا Mick Jagger

لوس أنجلوس، 30 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / — شاهد بريان إيفانز، المغني المعروف بأدائه في لاس فيجاس، وافتتاحه لأمثال جوان ريفرز، وجاي لينو، وسووشل ديستورشن، وإرازور، والعديد من الآخرين، أغنيته “أيام أ ترافلر I’m A Traveler ” تقفز إلى المرتبة 3 على تصنيف الفنان الأكثر تنزيلا على PlayMPE على الرسم البياني المعاصر للبالغين، متجاوزا أسطورة رولينج ستونز لميك جاغر الذي يحتل المرتبة 7.

“نحن بصراحة مصدومون. سجل بريان هذه الأغنية قبل 9 سنوات، من إنتاج نارادا مايكل والدن، ولم يرسلها أبدا إلى الراديو “، كما يقول جيسي ستينجر من ESW Management .

أنتج هذه الأغنية نارادا مايكل والدن، منتج ويتني هيوستن، أريثا فرانكلين، جورج مايكل وآخرين، الحائز على جائزة جرامي.

قال والدن في مقطع فيديو نشر على يوتيوب: “يتابع برايان خطوات العظماء، سيناترا، وتوم جونز، وآخرين كثيرين”.

تلقى إيفانز أكثر من 500 مليون إعادة بث نسخته لِـ”نيويورك ، نيويورك New York, New York ” على تيك توك. استخدم أكثر من 13000 مستخدم أغنيته.

“هذا يثبت أن النجاح لا يعتمد على عمرك. إن كل من يعرف بريان يعرف أنه كان يقوم بذلك منذ سنوات، وحقيقة أنه قرر السماح لنا أخيرا بتوزيع أغنيته الأصلية “أيام أ ترافلر I’m A Traveler ” لا تفاجئنا بنجاحها “، قال ستينجر.

توفيت والدة إيفانز بعد أسبوع من إكمال ألبومه بعد خضوعها لجراحة على مستوى الركبة. لم يُصدر إيفانز أبدا أيا من المواد التي سجلها مع والدن باستثناء أغنية “أت فينويي At Fenway ” التي تضم ويليام شاتنر وتجاوزت 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب في مقطع فيديو موسيقي متزامن على يوتيوب.

يقول والدن، الذي أنتج الموسيقى التصويرية “دي باديغارد The Bodyguard ” الأكثر مبيعا على الإطلاق، لويتني هيوستن، جنبا إلى جنب مع المنتج الأسطوري ديفيد فوستر: “نحن ممتنون”.

حساب إيفانز على تويتر: @ croon1 ، وموقعه الإلكتروني: www.brianevans.com

قال ستينجر: “براين هو المغني رقم 3 الأكثر تنزيلا في الموسيقى المعاصرة للبالغين عبر PlayMPE ، الرائد في توزيع الأغاني على محطات الراديو في جميع أنحاء العالم”.

كما أصدر إيفانز أغنية “بلو بايو Blue Bayou ” الأسبوع الماضي، وهي من إنتاج والدن أيضا.

“هناك 11 أغنية من هذا الألبوم التي لم يسمح لنا برايان بإصدارها. الآن يمكننا أخيرا، وصنفت أول أغنية في المرتبة الثالثة. لا أحد يفعل ما يفعله بشكل أفضل”.

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رابط الفيديو- https://www.youtube.com/watch? v=IYUDXbrQOvs