‫برنامج Parascript’s Accelerator يُوفر حلول الأتمتة بأقل تكلفة ممكنة

لونغمونت، كولورادو، 23 مارس 2022 /PRNewswire/ — لنلخص الأمر في كلماتٍ قليلة: إنّ نجاحنا يتمثل في أن تحقق لك برامجنا أفضل النتائج الممكنة، لا أن نبيع لك تلك البرامج فحسب.

تُركّز معظم الشركات على زيادة مبيعاتها دون الالتفات إلى الصعوبات التي تواجه عملاءها في إدارة المخاطر والتكاليف الهائلة المرتبطة بإدماج التقنيات الحديثة في أعمالهم بنجاح. هل تذكر آخر مرة عملت فيها بشكل وثيق مع شركة حرصت على تلبية توقعاتك دون أن تتحمل دفع تكاليف ضخمة لخدماتها المهنية أو تعديل عقود الخدمات المبرمة بينك وبينها؟ هذه ليست طريقة جيّدة للشراكة ولا بدّ من وجود طريقة أفضل من ذلك!

ترى شركة Parascript أنّ الوقت قد حان للاستفادة من الميزات القوية للتعلم الآلي في تحقيق نتائج فعلية دون التعرّض لمخاطر أو تكبّد تكاليف إضافية بسبب تطبيق إجراءات معقدة؛ والشركة مستعدة لتنفيذ رؤيتها.

وقد أشاد داون وود، نائب رئيس شركة Parascript للمبيعات، ببرنامج Parascript Accelerator قائلًا: “سيوفر برنامج Parascript Accelerator الجديد للعملاء العديد من الميزات، منها تقليل التكاليف بنسبة لا تقل عن 50% دون الحاجة إلى شراء أيّ أدوات إضافية، أو تكبّد نفقات رأسمالية مسبقة أو دفع اشتراكات دورية، ودون الحاجة إلى الاستعانة بخدمات مهنية لتهيئة النظام واستخدامه، أو مراقبة أدائه على نحوٍ متواصل، أو ضخ استثمارات لاستبدال تقنيات العملاء الحالية بتقنيات حديثة”.

ما الميزات التي يُوفرها البرنامج؟

تُوفر شركة Parascript لعملائها برنامجًا يُركّز على تحقيق نتائج فعلية ولا يستلزم استخدام عمليات محفوفة بالمخاطر، وذلك بفضل استثماراتها الضخمة في تحديث إمكانات حلولها المُصمّمة لتقليل تكاليف استخدام برامج المُعالجة الذكية للمستندات ( IDP) والعمليات المعقدة المرتبطة بها مع ضمان توفير هذه البرامج لمستويات أداء عالية.

ويستخدم هذا البرنامج الذي يُطلق عليه “برنامج التعلّم الذكي – Smart Learning” مجموعة متنوعة من التقنيات الذكية للتعلّم الآلي والمصمّم كل منها خصيصًا لتنفيذ كل مهمّة منفذة بأفضل أداء ممكن. ويمكن تعليم هذا البرنامج في أوضاع متعدّدة، منها معالجة البيانات الموسومة بطريقة آلية دون تدخل بشري. وبمجرد الانتهاء من معالجة البيانات، يتمّ مراقبة أداء النظام دون تعطيل لسير العمل، كما يتمّ تحسين الأداء وموائمته تلقائيًا حسب المتطلبات والبيانات الجديدة.

ومن جانبه، قال غريغ كاونسل، نائب رئيس شركة Parascript للتسويق وإدارة المنتجات: “كانت الشركات تواجه دائمًا عوائق أمام تبني برامج أتمتة الوثائق بشكل خاص، والسبب الأساسي في ذلك هو أنّ العائد على الاستثمار يعتمد على توفير مستندات تحتوي على بيانات عالية الدقة. وإنّ تحقيق مستويات أداء عالية لهذه البرامج لا يتطلب فقط تعلّم كيفية استخدامها، ولكنّه يستلزم أيضًا بذل قدر كبير من الوقت والجهد في جمع البيانات وتهيئة النظام؛ وتحسينه بعد ذلك لضمان الحصول على بيانات ذات جودة عالية. ويُتيح “برنامج التعلّم الذكي – Smart Learning” تحويل هذه المهام اليدوية والمعقدة والمعرّضة للأخطاء إلى مهام آلية سريعة وموثوقة ومنخفضة التكلفة”.

وأضاف إيغور كيل، النائب الأول لرئيس شركة Parascript للبحث والتطوير: “نحرص في الشركة على تقييم أداء تقنيات التعلم الآلي المختلفة لكل نوع من المهام، ونُركّز دائمًا على أن تتميّز هذه التقنيات بالبساطة وتحقيق أفضل مستوى من الأداء؛ وهو ما يُمكّننا من توفير نظام خالٍ من نقاط الضعف الموجودة في حلول التعلم الآلي الأخرى التي تعتمد فقط على نوع واحد أو أنواع قليلة من تقنيات التعلم الآلي”.

كيفية عمل البرنامج

في بداية تعاملنا مع كل عميل من عملائنا، نحرص على استكشاف الجوانب الرئيسية اللازمة لأتمتة عملياته بنجاح مع تقليل تكاليفها. ولتحقيق ذلك، نعمل على جمع بيانات التدريب المُستخدمة في عمليات التعلّم الآلي وتنسيقها وتحليلها لتطوير نماذج محسّنة باستخدام “برنامج التعلّم الذكي – Smart Learning” ، ثمّ نقوم باختبار النظام باستخدام بيانات مُعمّاة للتأكد من مدى تلبية أدائه لتوقعات العميل. وعند قبول النظام، نقوم بإدماجه في نظام العمل الخاصّ بالعميل مع الحرص على تقليل أيّ حالات تعطيل لعمليات ومهام العمل الجارية إلى أدنى حدٍ ممكن. ويعمل النظام عند تفعيله على الحفاظ آليًا على تدفق العمل مع تحقيق العميل وفورات تشغيلية فورية. ولا تحصل شركة Parascript على مستحقاتها إلا بعد تقديم العميل ما يثبت تحقيقه وفورات في التكاليف نتيجة لاستخدامه للبرنامج.

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عن شركة Parascript

لا توفر شركة Parascript لعملائها من الشركات برامج متقدّمة فحسب، بل تساعدهم على تحقيق نتائج فعلية قابلة للقياس تحقق لهم وفورات تزيد على مليار دولار أمريكي سنويًا. وتُعد الشركة خيارًا مفضلًا للعملاء الذين يرغبون في استخدام حلول مطوّرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخراج البيانات من خلال برامج موثوقة عالية الأداء تعمل بطريقة آلية. وتمتلك الشركة خبرة تزيد على ثلاثة عقود في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات المعقدة، وأتمتة عمليات معالجة المستندات والتي تزيد على 100 مليار مستند سنويًا. وقد أسندت إلى الشركة مهام أتمتة العمليات الرئيسية في قطاع البريد، وغرف معالجة البريد الوارد والصادر في المؤسسات التجارية، وهيئات الانتخابات الحكومية، وقطاع المدفوعات، ومئات العمليات في قطاعات أخرى. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: Parascript

للتواصل الإعلامي: أريان باراغان، بريد إلكتروني: ariane.barragan@parascript.com، هاتف رقم: 720.731.3282