‫برنامج Azentio معترف به في حلول مكافحة غسل الأموال، تقرير الربع الثالث 2022 الصادر عن شركة أبحاث مستقلة

يصنف التقرير Azentio باعتبارها مناسبة تمامًا للمؤسسات التي ترغب في رقمنة وتحديث عمليات KYC / CDD الخاصة بها وإضافة الذكاء الاصطناعي و ML لتعزيزها

سنغافور10 أغسطس / آب 2022/PRNewswire/ — شركة Azentio للبرمجيات (“Azentio”)، وهي شركة تكنولوجيا مقرها سنغافورة مملوكة لصناديق تقدم المشورة من قبل Apax Partners ، أعلنت اليوم أنه تم اختيارها كمنافس في The Forrester Wave : حلول مكافحة غسل الأموال، تقرير الربع الثالث 2022. كانت Azentio Software من بين أهم 15 مزودًا لحلول مكافحة غسل الأموال (AML) تم تقييمهم وفقا ل 26 معيارًا عبر فئات العروض الحالية والاستراتيجية والتواجد في السوق.

وقيم التقرير Amlock ، حل Azentio للكشف عن الجرائم المالية وإدارتها، وهو عبارة عن منصة متكاملة ومرنة تتمتع بقدرات متقدمة تستفيد من حاسبات المخاطر والأدوات ذات الميزات الكاملة وتقنيات BI لمراقبة أنشطة غسل الأموال وتحليل المخاطر والرؤى القوية.

وفقًا لتقرير Forrester ، “قام البائع بتوسيع منصات قواعد البيانات المدعومة الخاصة به واستثمر في حل قارئ بطاقة الهوية الذكية لعمليات KYC للعملاء. كما أضافت خدمات الترجمة الحرفية للأسماء من الإنجليزية إلى العربية والعكس. في عرضه الحالي، يظهر المورد قوة في تقييم تغييرات القاعدة (اختبار ماذا لو)، وتعيين إصدارات القواعد، وإعداد التقارير عن أداء القاعدة. كما أن قدرات التعلم غير الخاضعة للإشراف والمعززة أعلى من المستوى المطلوب”. ويضيف التقرير أيضا: “ Azentio مناسبة تمامًا للمؤسسات التي ترغب في رقمنة وتحديث عمليات KYC و CDD الخاصة بها وإضافة الذكاء الاصطناعي و ML لتعزيزها”.

حصلت Azentio على أقصى درجة ممكنة في التحسينات: معيار إدارة قائمة المراقبة، مع تقرير Forrester ، “أظهر البائع خرائط طريق قوية ورائدة لتحسين منتجات WLM ، ونهجه في السوق على قدم المساواة مع البائعين الآخرين في هذا التقييم.”

وقال توني كينير، الرئيس التنفيذي لشركة Azentio : “نحن ممتنون للاعتراف بنا كمنافس في تقرير The Forrester Wave لحلول مكافحة غسل الأموال. ونعتقد أنه مع توسيع اللوائح لنطاقها لالتقاط التهديدات الجديدة والناشئة، فإن أدوار تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ستكون عاملا حاسما في إضافة الرؤى، مما يساعد المؤسسات على اتخاذ تنبؤات وقرارات حيوية متعلقة بالمخاطر. تستثمر Azentio في حلول مكافحة غسل الأموال الخاصة بها لإضافة ميزات مبتكرة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مدفوعة بالسوق. ونعتقد أن تقييم Forrester يعكس التزامنا بمساعدة المؤسسات في جميع أنحاء العالم على تلبية متطلبات مكافحة غسل الأموال الخاصة بها بشكل فعال”.

تتضمن خارطة طريق Azentio ل Amlock تحسين خوارزميات الفحص باستخدام البحث الصوتي. تكامل الحلول مع بوابات التحقق من الهوية ؛ وتنبيهات محسنة ومنشئ قواعد.

في استطلاع Forrester الأخير لصفقات المنصات المصرفية العالمية لعام 2022، احتلت Azentio مرتبة عالية كمتابع إقليمي في فئة الصفقات المسماة الجديدة. البائع المتقاطع الرئيسي في فئة الأعمال الموسعة ؛ واللاعب الرئيسي في فئة الصفقات المجمعة.

قم بتنزيل نسختك المجانية من التقرير لمعرفة سبب اعتراف Forrester ب Azentio Software كمنافس بين مزودي حلول مكافحة غسل الأموال.

حول شركة أزينشو للبرمجيات

توفر Azentio Software منتجات برمجية خاصة بالمهام الحرجة والأساسية والرأسية للعملاء في القطاعات المصرفية والمالية والتأمينية. تشمل المنتجات الرئيسية للشركة Amlock و Kastle و iMAL و Premia Astra و Beyontec Suite و Intelligent Automation Fabric و MFund Plus و Orion .