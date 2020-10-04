برنامج نجوم العلوم من مؤسسة قطر يختار أفضل ثمانية مبتكرين في موسمه الثاني عشر

يواجه المخترعون الثمانية بعضهم البعض لكنهم يتخطّون معًا التحديات التي يفرضها (كوفيد-19) في مستهل رحلتهم نحو الابتكار

الدوحة، قطر، 4 أكتوبر 2020: شهد نجوم العلوم، البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال الابتكار حضوراً متميزاً وأداءً متفوقاً لثمانية مشاركين ضمنوا الانتقال إلى مراحل تطوير المنتج، والتنافس على لقب أفضل مخترع عربي، وعززوا فرصتهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية.

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https://www.multivu.com/ players/uk/8787151-stars-of- science-top-eight-innovators/

قال البروفيسور عبد الحميد الزهيري، عضو لجنة تحكيم نجوم العلوم: “لم يكن اختيار المتنافسين سهلاً، فقد وجب عليهم إثبات إمكانياتهم من حيث تميز الأفكار وأسلوب عرضها أمام اللجنة، ليكونوا مثالاً عن خيرة الشباب العربي في مجال الابتكار. وينتمي المشاركون في هذا الموسم إلى حقول علمية مختلفة، مما أثمر عن تقديم أفكار متنوعة ومبتكرة للغاية”.

من بين الابتكارات الثمانية التي تتنافس في هذا الموسم، ابتكارين اثنين، يركزان على الرعاية الصحية، حيث انضم إلى المسابقة الكويتي محمد المقهوي، المتخصص بعلاج اللثة، باختراعه فرشاة الأسنان الروبوتية التي تستخدم قطعة على شكل (U) والمصممة لزيادة فعالية عملية تنظيف الأسنان، ولا سيما لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأيضاً من الكويت، تشارك المهندسة سارة أبو رجيب بجهاز الماسح الضوئي لرضوض الأطراف، الذي يمكن حمله باليد ويستخدم الأشعة تحت الحمراء القريبة للكشف عن كسور العظام أو التشوهات في جسم الإنسان.

من لبنان، يشارك وضاح ملاعب، مهندس الطب الحيوي في مجال الأبحاث الطبية، من خلال ابتكاره المتخصص بالتنمية المخبرية للخلايا الحيوية. بالاعتماد على تقنية رقاقات نمو الأعضاء، يقدم هذا الاختراع بيئة مناسبة لنمو الخلايا كما لو كانت داخل جسم الإنسان، مما يتيح إمكانية اختبار الأدوية بمستوى من الدقّة لم يكن معهوداً من قبل.

ويأتي أمن المعلومات محوراً لتركيز مشروعين هذا العام، حيث وصل عزام علون، اللبناني الحاصل على شهادة الدكتوراه في التعلم الآلي، إلى التصفيات عبر اختراعه الذي يركز على البعد الحركي الشخصي لأمن المعلومات، وهو برنامج متطور يعزز أمن الهواتف المحمولة من خلال تذكر أنماط الكتابة الخطية الشخصية للمستخدم.

أما مهندسة الكمبيوتر القطرية إيمان الحمد، فسوف تدخل ورشة عمل نجوم العلوم بتطبيق لخصوصية المعلومات،يكشف عن عمليات الاحتيال على الهاتف من خلال تقنيات التعرف على الصوت وكتابة النصوص بالصوت والذي يدعم اللغة العربية.

لقطاع التعليم حضوره في المنافسة أيضاً، حيث أبدت لجنة التحكيم إعجابها بابتكار مهندس أنظمة السيارات المصري أحمد فتح الله المتمثل بمنصة تعليمية للأطفال باستخدام مجموعة من المكعبات الإلكترونية المغطاة بالشاشات. تقدم هذه المكعبات باقة من الألعاب التفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية مع التركيز على العنصر التعليمي والنفسي.

يسعى اثنان من المخترعين الثمانية عبر ابتكاراتهم إلى إنقاذ حياة الناس في المواقف الصعبة. حيث انضم طالب الهندسة والمتطوع في فرق الاستجابة الأولى الفلسطيني جمال شختور إلى المنافسة عبر اختراع حقيبة الإنقاذ بقناعين للإسعاف.تمثل الحقيبة نظاماً محمولاً ومتنقلاً لتنقية الهواء بهدف مساعدة فرق الاستجابة الأولى على حماية أنفسهم والآخرين في المواقف الخطرة. وبدوره يشارك المهندس الميكانيكي الأردني عثمان أبو لبن بالمسند الآلي لسلامة الرأس في السيارة، الذي يحمي السائقين والراكبين على حد سواء من اصابات الرقبة الناتجة عن حوادث السيارات عبر التعديل الأوتوماتيكي لموقع المسند لكي يكون بمثابة حاجز أمان للرأس.

خلال الحلقات الأربع المقبلة المخصصة لإعداد النماذج الأولية واختبارها، سيتوجب على المتنافسين إثبات صوابية ومدى جدوى أفكارهم أمام لجنة التحكيم والخبراء وجمهور البرنامج، وصولاً إلى المرحلة النهائية التي تقدم لهم فرصة استثنائية للفوز بجائزة نقدية مشتركة تصل قيمتها إلى 600 ألف دولار أمريكي لتمويل المشاريع.

يمكن للمشاهدين متابعة منافسات المخترعين الثمانية عبر ثماني قنوات في المنطقة، أو عبر الإنترنت. من خلال البرنامج الذي يعدّ جزءًا من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومبادرة ضمن جهود البحث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر، سيتعرف الجمهور عبر هذه الحلقات على دور التعاون واتباع أفضل الممارسات العلمية في توفير تقنيات سبّاقة وتفاصيلها قبل أن تصبح منتجات متوفرة في السوق.

للاطلاع على جدول بث حلقات الموسم الثاني عشر، يرجى زيارة الموقع www.starsofscience.com

هل لديكم ما تحتاجون لتكونوا في الموسم الثالث عشر من نجوم العلوم؟ لقد بدأ البرنامج بتلقي طلبات المشاركة في الموسم المقبل، وذلك حتى 1 ديسمبر، 2020. للتسجيل، زوروا الموقع الإلكتروني https://www.starsofscience. info/

نبذة عن برنامج نجوم العلوم:

“نجوم العلوم” هو البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في إطار تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي. يهدف إلى تمكين المبتكرين العرب من تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس، وأساليب حياتهم، وتساعدهم أيضًا في الحفاظ على البيئة.

ويقوم المتسابقون على مدار إثني عشر أسبوعاً، بعرض الحلول التي توصلوا إليها، ومدى فعالياتها بدعم من فريق مؤلف من الخبراء يضمّ المهندسين ومطوري المنتجات، في سباق مع الوقت.

وتقوم لجنة من الخبراء بتقييم وإقصاء المشاريع في كل أسبوع ضمن عدة جولات من إثبات الفكرة ونمذجة المنتج وإختباره ليبقى في نهاية المطاف أربعة مرشحين يتأهلون لمرحلة التصفيات النهائية من أجل التنافس على حصة من جائزة مالية تبلغ قيمتها 600,000 دولار أمريكي لتمويل مشروعاتهم. ويتم تحديد الفائزين بناءً على قرار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت.

سيتم بثّ برنامج نجوم العلوم كلّ يوم جمعة وسبت اعتباراً من 11 سبتمبر 2020 ولغاية 6 نوفمبر 2020، ويمكنكم زيارة دليل البث للاطلاع على القائمة الكاملة للقنوات الناقلة وأوقات البث.

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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995، بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءًا من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تُمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

للاطلاع على مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.qf.org.qa

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