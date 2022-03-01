برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية لمدة عام خصيصا للمهنيين العاملين

دبي، الإمارات العربية المتحدة،16 مارس / آذار 2022/PRNewswire/ — تعد كلية بريتس إمبريال الجامعية بالإمارات العربية المتحدة مركزًا أكاديميا وشريكا تعليميا لجامعات بريطانية وأوروبية من الدرجة الأولى والمعترف بها عالميا، كما تقدم للحريصين على التعلم القادمين من جميع أنحاء العالم درجات البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه.

يتم منح درجة الماجستير / البكالوريوس من قِبل مدرسة أوكليا لإدارة الأعمال، فرنسا مؤسسة مانحة لدرجة التعليم العالي معترف بها من قِبل الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث والابتكارالفرنسية.

كجزء من مجموعة كلية باريس CDP، يستفيد الطلاب من تجربة تعليمية عالمية حقاَّ ومجموعة كبيرة من البرامج إضافة إلى أن هذه المجموعة تضم أكثر 20 مدرسة عضو، و7500 طالب سنويا حيث 25٪ منهم أجانب، و25000 متدرب في التعليم المستمر

تعد كلية بريتس إمبريال الجامعية منصة عالمية لدعم أحلام وطموحات الطلاب العالمية، تضم أعضاء هيئة التدريس والطلاب من جنسيات مختلفة، وشهادات معترف بها دوليا من جامعات دولية مرموقة رفيعة المستوى، وتتيح خيارات التنقل من مكان إلى آخر عالميا.

فيما يلي لمحة عامة عن ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية

تم تنظيم البرنامج بحيث تُعطى أهمية قصوى للتعلم مع الحفاظ في نفس الوقت على التوازن بين العمل والحياة المنزلية.

12 شهرا

يهدف برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية إلى تمكين المهنيين العاملين من المضي قدما في وظائفهم دون انقطاع من خلال توفير برنامج ماجستير إدارة الأعمال معترف به ومعتمد عالميَّا.

دفعات نهاية الأسبوع فقط

على مدار 12 شهرًا، ستتم جدولة المحاضرات في عطلات نهاية الأسبوع فقط، حيث سيقدم البرنامج مع خيار الدراسة مرة واحدة في الشهر لتقليل الوقت الذي ستبتعد فيه عن العمل. ويؤدي الجمع بين المحاضرات التفاعلية الحية وتلك المسجلة مسبقا المقسمة إلى أجزاء إلى تهيئة بيئة تعليمية ممتعة وفعالة.

ماجستير مزدوج

فرصة الحصول على درجتي ماجستير مختلفتين، واحدة في كل تخصص، من واحدة من أرقى الجامعات في أوروبا.

3 ندوات للتواصل في دبي وباريس وهونغ كونغ

خلال الندوة التي تستغرق 3 أيام، سيشارك الطلاب في ورشة عمل-حلقة دراسية في الحرم الجامعي في أماكن مختلفة للتواصل الفعلي.

أقساط شهرية مرنة

الدفع بالتقسيط بمرونة وسهولة.

أكثر من 12 تخصصا

الأعمال الدولية التسويق الرقمي إدارة الألعاب الرياضية إدارة الأحداث الموارد البشرية إدارة اللوجستيات وسلسلة الإمدادات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات المحاسبة الإدارية والمالية الأعمال المصرفية والتأمين إدارة الرعاية الصحية إدارة الضيافة

بالنسبة لبرنامج الماجيستر المزدوج، تجدون فيما يلي خيارات ماجستير إدارة الأعمال المتاحة:

ماجستير إدارة المشاريع ماجستير ريادة الأعمال

للتواصل:

كلية بريتس إمبريال الجامعية

حي N، المنطقة الحرة بمدينة الشارقة للنشر،

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

522161590 971+ / 7675511 (06) 971+

info@brittsimperial.com

www.brittsimperial.com