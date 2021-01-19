برنامج سانت كيتس ونيفيس للجنسية عن طريق الاستثمار يجتذب الأعمال إلى الجزيرتين

لندن، 19 كانون الثاني/يناير، 2021/PRNewswire/ — خلال مؤتمره الصحفي الشهري، تحدث رئيس وزراء اتحاد سانت كيتس ونيفيس، تيموثي هاريس، عن الكيفية التي يجتذب بها برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) إلى الدولة الثنائية الجزيرة. يوم 14 كانون الثاني/يناير </143، أشار رئيس الوزراء هاريس في مؤتمره الصحفي في الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، إلى أن المستثمرين من دول مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا وكندا يستفيدون جميعًا من برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار.

تدير سانت كيتس ونيفيس أطول برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في العالم وقد رحبت بالمستثمرين وعائلاتهم على شواطئهما منذ العام 1984. يجتذب المفهوم، الذي نشأ في منطقة البحر الكاريبي، الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اقتصاد الدولة مقابل الحصول على الجنسية. تقدم سانت كيتس ونيفيس واحدة من أكثر طرق الاستثمار جدوى من حيث التكلفة في إطار صندوق النمو المستدام الخاص بها صندوق الاستثمار المستدام – الذي يُشاد به باعتباره المسار الأسرع والأكثر مباشرة للحصول على جنسية ثانية.

وأشاد رئيس الوزراء هاريس بالكيفية التي يعزز بها البرنامج الأعمال في الجزيرتين خلال مؤتمره الصحفي. “في الأسبوع الماضي فقط، افتتحنا مطعم لانس كيتشن في خليج فريجيت. (وهو) مطعم راقٍ جديد يُضاف إلى قائمة عروض الخدمات هنا في سانت كيتس ونيفيس والسيدة التي تقف وراء ذلك مرة أخرى هي مواطنة في سانت كيتس ونيفيس.” واختتم رئيس الوزراء هاريس حديثه قائلاً: “لذلك، لدينا قدر واسع من الاهتمام ببرنامجنا للجنسية عن طريق الاستثمار، ولهذا السبب أصبح برنامجنا علامة تجارية بلاتينية لأن أشخاصًا من كل مكان جاءوا وشاركوا في برنامجنا للجنسية عن طريق الاستثمار.”

وشريطة أن يجتاز مقدم الطلب متطلبات العناية الواجبة اللازمة، يتم توفير الحصول على الجنسية إلى جانب مجموعة واسعة من المزايا، بما في ذلك الحق في العيش والعمل في الدولة. ويشمل ذلك أيضًا القدرة على التنقل العالمي إلى ما يقرب من 160 وجهة، والتي تضم مراكز أعمال رئيسية. يمكن للمستثمرين أيضًا اختيار نقل الجنسية للأجيال القادمة من أسرهم، وإنشاء إرث مستقبلي لعائلاتهم.

وإذ يُعترف به من قبل الصناعة كعلامة تجارية ذات معيار بلاتيني، حافظ برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس على شعبيته في جميع أنحاء العالم لعدة عقود. وسلطت أحدث نسخة من مؤشر برامج الجنسية عن طريق الاستثمار على كفاءته، وإطار العناية الواجبة الخاص به، وافتقاره إلى السفر أو الإقامة الإلزامية كسبب يجعل البرنامج يحظى بتقدير كبير في مجال الهجرة عن طريق الاستثمار.

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