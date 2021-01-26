برنامج الجنسية بواسطة الاستثمار لسانت كيتس ونيفيس يقبل فقط مقدمي الطلبات المتميزين بالمعايير الأخلاقية الأعلى

لندن 26 كانون الثاني/يناير، 2021/PRNewswire/ — يحتفظ برنامج اتحاد سانت كيتس ونيفيس للجنسية عن طريق الاستثمار بمعياره البلاتيني بقبوله فقط مقدمي الطلبات من ذوي المعايير الأخلاقية الأعلى، كما أكد رئيس الوزراء تيموثي هاريس في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا. وإذ تم طرحه لأول مرة في العام 1984، تدير هذه الدولة الثنائية الجزيرة أقدم برنامج للجنسية بواسطة الاستثمار وتقدم للمستثمرين الأجانب وأسرهم طريقا آمنا وموثوقا للحصول على جنسية ثانية </16><2 .

وبمجرد الاستثمار في صندوق النمو المستدام – الذي يُشاد به باعتباره المسار الأكثر مباشرة للحصول على جنسية سانت كيتس ونيفيس – يحصل مقدمو الطلبات على طائفة من الفوائد. وتشمل تلك المزايا زيادة السفر العالمي إلى ما يقرب من 160 دولة ومنطقة والحق في العيش والعمل في الدولة. بما أن المواطنة هي حق لمدى الحياة، فإن هذا البرنامج يحمل أيضًا خيارًا لا يقدر بثمن لتوريث الجنسية للأجيال القادمة. ومع ذلك، يجب على المتقدمين الخضوع أولاً لعملية فحص صارمة متعددة المستويات تضمن قبول الأشخاص ذوي الخلفية النظيفة فقط كمواطنين، وبالتالي حماية سمعة برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار.

وفي ما يتعلق بالموضوع، قال رئيس الوزراء هاريس، “إن أولويتنا الرئيسية هي ضمان بقاء اسم بلدنا نظيفا وأن الأشخاص الأكثر فطنة هم فقط من يصبحون جزءًا منه […] الأشخاص الذين يمكنهم الصمود أمام اختبارات إجراءات العناية الواجبة القوية المطبقة في ما يتعلق ببرنامجنا. كما أكد على الترحيب بالمواطنين من أي دولة للاستثمار في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس باستثناء أولئك المتحدرين من إيران وكوريا الشمالية وأفغانستان.

وتوسع ليس خان، الرئيس التنفيذي لوحدة برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس، في شرح العوامل الأخرى التي تلعب دورا في قبول الطلبات في العام الماضي في حديثه لفيلم وثائقي أنتجته مجلة إدارة الثروة من فاينانشيال تايمز. “هناك أسباب أخرى لرفضنا [منح الجنسية]. على سبيل المثال، في سانت كيتس ونيفيس، لدينا نظام ينص على ما يلي: إذا ما رُفضت الحصول على تأشيرة دخول من بلد نتمتع بحق الوصول إليه بدون تأشيرة، فسنرفض طلبك للحصول على الجنسية عندنا.”

يمكن للمتقدمين الذين يجتازون الاختبارات الأمنية بنجاح الحصول على الجنسية في غضون شهرين وبالتالي التقدم بطلب للحصول على جواز سفرهم الثاني. تقدم سانت كيتس ونيفيس أحد أكثر البرامج الصديقة للأسرة في السوق، إذ يسمح برنامجنا للمستثمرين مؤخرًا بتضمين الأشقاء في الطلب.