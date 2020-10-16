برفقة هيرفي ديشان، أصبحت سيفيرين فريرسون رسميًا المشرفة على التخزين الثامنة لبيرييه جويت خلال الحفل التعريفي

باريس، 16 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — مع وجود سبعة مشرفين على التخزين فقط لأكثر من 200 عام، احتفت العلامة التجارية بيرييه جويت (Perrier-Jouët) مؤخرًا بلحظة غير عادية في تاريخها عندما سلم مشرف التخزين هيرفي ديشان منصبه إلى سيفيرين فريرسون لتكون خليفته في هذا المنصب.

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في نهاية سلسلة من الأحداث المشحونة عاطفياً والتي تم بثها مباشرة في العديد من البلدان، أصبحت سيفيرين فريرسون (Séverine Frerson) المشرفة على التخزين الثامنة في مايزون بيرييه جويت (Maison Perrier-Jouët)؛ وبذلك تكون أول امرأة تشغل هذا المنصب. كما هو معروف في التقاليد، فقد أعطاها هيرفي ديشان في 15 أكتوبر مفتاح أيدن (EDEN)، وهو القبو الذي يحتوي على أندر خزانات النبيذ من الدار. وتقع على عاتقها الآن مسؤولية الاستمرار في ترسيخ الأسلوب الزهري المعقد الذي تشتهر به نبيذ بيرييه جويت في جميع أنحاء العالم.

هذا وقد استفاد الضيوف الذين حضروا الحفل التعريفي من تذوق استثنائي للنبيذ المميز من مايزون بيرييه جويت التي استضافها سيفيرين فريرسون وهيرفي ديشان.

كان مايزون بيللة أيبوكو (Maison Belle Epoque)، الدار التاريخي للعائلة المؤسسة لمايزون بيرييه جويت (Maison Perrier-Jouët)، موقعًا لهذا الحدث التاريخي في تاريخ الدار. كما استضاف هذا المكان العشاء الرائع الذي أعده الشيف بيير جانيير ذو الثلاث نجوم، والذي يُعد أحد الحرفيين في المنزل. تنعكس أناقة شمبانيا بيرييه جويت في صقل مطبخ بيير جانيير.

#perrierjouet

نبذة عن مايزون بيرييه جويت

تم إنشاء مايزون بيرييه جويت في عام 1811 في بلدة ابيرناي، وهو أحد أكثر بيوت الشمبانيا التاريخية في فرنسا، ولكنه أيضًا أحد أكثر بيوت الشمبانيا تميزًا، ويشتهر بشمبانيا الأزهار المعقدة التي تكشف عن الجوهر الحقيقي لعنب شاردونيه (نوع من أنواع العنب الأخضر) وتقاليد دائمة من البراعة (savoir-faire)؛ والتي يُقصد بها الخبرة التي لا مثيل لها لسبعة خبراء تخزين فقط منذ تأسيسها. إنه منزل بوتيك بروح عائلية، حيث تأثر بيرييه جويت بشكل عميق بحب مؤسسيه للطبيعة والفن؛ وهما مصدر إلهام مزدوج يسمح له بخلق تجارب استثنائية ولحظات رائعة تعزز الحياة اليومية. منذ تعاونها عام 1902 مع رائد الفن الجديد (Art Nouveau – آرت نوفو)، إميل جالي، مبتكر تصميم شقائق النعمان لمخزن النبيذ المرموق بيللة أيبوكو بيرييه جويت، قام بيرييه جويت بتكليف أعمال من فنانين راسخين وناشئين بما في ذلك دانيال أرشام و نو دوتشاوفور لاورانس و ميغيل شوفالييه و ماكوتو أزوما و تورد بونتي و استوديو جليثرو و سيمون هايدنس ومؤخراً فيك مونيز واستوديو ميشير تراكسلر و ريتسو ميشيما و أندرو كودليس و لوفتويرك و بيتان لورا وود.

جهات التواصل الإعلامية

باستين فاندريل

مايزون بيرييه جويت

bastyen.vandrille@pernod- ricard.com

سيلين فراي

مايزون بيرييه جويت

silene.fry@pernod-ricard.com

يُرجى الشرب باعتدال

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