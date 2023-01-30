‫برامج التمريض في جامعة البحرين الطبية تحصل على اعتماد وزارة التعليم السعودية

البسيتين، البحرين, 29 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — أعلنتالكلية الملكية للجراحين في أيرلندا – جامعة البحرين الطبية (RCSI البحرين) عن حصول برامجها في تخصص التمريض على اعتماد من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وهي خطوة جديدة نحو تحقيق هدف الجامعة الاستراتيجي لدعم تطور وتقدم العاملين في مجال التمريض في الشرق الأوسط.

وقد اعتمدت الوزارة برامج التمريض في الجامعة للدراسات العليا، مما يتيح الفرصة للمواطنين السعوديين المهتمين بالعمل في مجال التمريض، أو الراغبين في إكمال دراساتهم العليا في التمريض الحصول على التأهيل من جامعة البحرين الطبية والانضمام إلى العاملين في مجال التمريض سواء داخل بلادهم أو خارجها.

وقال السيد ستيفن هاريسون ميرفيلد، المدير الإداري لجامعة البحرين الطبية:”يشرفنا الحصول على اعتماد وزارة التعليم السعودية، ونقدر جهود مجلس التعليم العالي في البحرين بقيادة سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، الآمين العام لمجلس التعليم العالي ونائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، في دعم حصولنا على هذا الاعتماد الأكاديمي. ونحن واثقون من أن قدرتنا على اجتذاب أفضل الطلاب من السعودية وباقي العالم تنبع بشكل أساسي من سمعتنا في الامتياز بالتعلم والتعليم، حيث قدرات خريجي التمريض في الجامعة أصبحت مشهودا بها من قِبل جهات التوظيف وجهات التصنيف الدولية، وأفضل دليل على ذلك السرعة التي يتمكن فيها خريجو الجامعة من الحصول على الوظائف في البحرين وخارجها”.

وتتطلع جامعة البحرين الطبية إلى دعم تقدم وتطور القوة العاملة في مجال التمريض لدعم و تحسين صحة جميع المرضى وسكان دول مجلس التعاون الخليجي.

تتبع جامعة RCSI Bahrain للكلية الملكية للجراحين في إيرلندا التي تأسست في العام 1784 وهي جامعة مرخصة في مملكة البحرين كجامعة خاصة مستقلة. وكنظيرتها في إيرلندا، فإن جامعة RCSI Bahrain هي مؤسسة علوم صحية غير ربحية تركز على التعليم والأبحاث لدفع التغيير الإيجابي في جميع مجالات صحة الإنسان في جميع أنحاء العالم.

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