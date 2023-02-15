‫بدأت حملة TUMI لربيع 2023 تحت شعار ‘استكشاف الغد’ والتي تتميز بأعضاء جدد وقدامى من فريق TUMI وهم ريتشارليسون دي أندرايد ورينيه راب ولاندو نوريس وصان هيونغ مين

صور الحملة عالية الدقة هنا

مصدر الصورة // TUMI

نيويورك, 15 فبراير / شباط 2023/PRNewswire/ — أطلقت اليوم العلامة التجارية الدولية للسفر وأسلوب الحياة TUMI حملتها العالمية الأخيرة، “استكشاف الغد”، لتوضيح أهمية منتجات السفر الموثوقة في عالم مليء بالأمور المجهولة. ستشمل الحملة، التي سيقدمها المخرج تود تورسو، ثلاثة أفلام قصيرة طوال الموسم تضم لاعب كرة القدم المحترف Richarlisonدي أندرادي ، ومثلة ومغنية وكاتبة أغاني، Reneé Rapp وعضو سابق في فريق TUMI وسائق ماكلارين للفورمولا 1. Lando Norris . تقدم السلسلة نظرة شخصية عن قرب لكل رحلة من رحلاتهم متعددة الأوجه، وستعرض السلسلة الطرق العديدة التي تساعد بها أحدث عروض TUMI ضمن مجموعات Alpha Bravo و Voyageur و McLaren في جعل حياة كل من نجوم الرياضة والترفيه العالميين أكثر سلاسة.

قال فيكتور سانز، مدير الإبداع في TUMI : “لقد استوحينا هذا الموسم من مجموعة جديدة من المستهلكين الذين يسافرون بشكل متكرر أكثر من أي وقت مضى، سواء للعمل أو للترفيه”. “صُممت مجموعاتنا لربيع 2023 لتناسب احتياجات عملائنا على وجه التحديد، حيث نقدم منتجات توفر المتانة والوظائف والأناقة في أي مكان تأخذهم فيه رحلاتهم.”

الدفعة الأولى من نجوم “استكشاف الغد” للاعب كرة القدم البرازيلي المحترف ريتشارليسون، الذي ساعد مؤخرًا في حمل فريقه إلى ربع نهائي كأس العالم 2022. سيوثق الفيديو يومًا في حياة الرياضي، موضحًا الطرق التي تم بها تصميم مجموعة Alpha Bravo من TUMI لاكتشاف كل ما يمر به في يومه. ستقدم شركة TUMI حداثة موسمية إلى مجموعتها الشهيرة Alpha Bravo مع ألوان جديدة تظل وفية للاستعمال الأصلي للمجموعات والإرث المستوحى من الجيش. إلى جانب هذه الدفعة، سيظهر Son Heung-min وهو يرتدي أغراضه المفضلة من المجموعة من خلال نظرته الخاصة. قال صان: “في سنتي الثانية من الشراكة مع TUMI ، يمكنني بالتأكيد أن أشهد أن حقائبي صُممت لتدوم”. “كوني رياضيًا، لا أعرف أبدًا ما سيحدث في المستقبل، لكني أشعر بالثقة مع TUMI وأعلم أنني مستعد لما سيأتي به الغد.”

سيتم نشر مقاطع فيديو “استكشاف الغد” المتبقية خلال شهري مارس وأبريل، لتستمر في وضع TUMI في طليعة حركة السفر “الدائم”. في آذار (مارس)، الحياة الجنسية لفتيات الجامعات والفتيات اللئيمات: ستسلط مقاطع الفيديو للممثلة الموسيقية رينيه راب الضوء على الطرق التي تحمل معها بها النجمة الشابة علامة TUMI أينما تأخذها حياتها المهنية. سيشمل جزء رينيه من الحملة إعادة إطلاق مجموعة Voyageur النسائية المحبوبة من شركة TUMI ، والتي تتميز بالمواد المعاد تدويرها في تصميماتها الأساسية. من خلال إعادة التصميم التي تركز على التنوع والوظائف المحسّنة، ستعيد العلامة التجارية استعمال الأنماط الرئيسية في مواد النايلون العصرية.

سيتم إطلاق الإصدار الأخير من “استكشاف الغد” في أبريل، ويضم عضو فريق TUMI القديم وسائق الفورمولا 1 لاندو نوريس جنبًا إلى جنب مع مجموعة TUMI | McLaren الثالثة، هذه المرة احتفالاً بالذكرى الستين لتأسيس ماكلارين، والتي ستسلط الضوء على طريق البابايا الملون. ستتبع فيديوهات حملة لاندو حملة نجم السباق في مونتاج خلال رحلاته، حيث تعرض سيارة McLaren Artura والطرق التي يتناسب بها أداء حقيبة TUMI مع أداءه. سيستمر التعاون التذكاري بين TUMI وماكلارين تكريماً للذكرى السنوية الخاصة لعلامة السيارات الرياضية والسيارات الخارقة في دمج الموضة وأسلوب الحياة والتكنولوجيا بسلاسة مع أحدث المنتجات الموسمية.

على مدار الموسم، من المتوقع أن تستضيف العلامة التجارية عددًا من الفعاليات العالمية، لتُظهر للعالم كيف يمكنهم “استكشاف الغد” مع TUMI . ستكون هناك المزيد من التفاصيل طوال الموسم.

نبذة عن شركة TUMI

ابتكرت TUMI، منذ عام 1975، أساسيات على مستوى عالمي للأعمال، والسفر، وتوفير أساسيات الرفاهية المصممة لترقية، وتبسيط، وتجميل جميع جوانب الحياة أثناء التنقل. نحن ملتزمون، كشريك مدى الحياة للمحركين والصناع، بتمكين الرحلات مزجًا بين الوظائف الخالية من العيوب، وروح الإبداع، سعيًا وراء شغفهم. تُباع العلامة التجارية عالميًا في أكثر من 75 دولة مع ما يقرب من 2000 وحدة بيع.

لمزيد من المعلومات حول TUMI ، تفضل بزيارة TUMI.com

للتواصل الاعلامي

أليكساندرا جيليس

alexandra .gillis@tumi.com

TUMI

نيكول كولاسانتو

ncolasanto@weareshadow.com

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