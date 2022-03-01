‫بحث Cenfri و Equisoft: انخفاض ثقة المستهلك تعيق توزيع التأمين في إفريقيا

يحدد هذا البحث، كجزء من دراسة عالمية جديدة، والذي يركز على إفريقيا، تحديات توزيع التأمين الحرجة التي تسببها أنظمة التكنولوجيا القديمة وصوامع البيانات والمواقف السيئة للمستهلكين تجاه الصناعة.

كيب تاون، جنوب إفريقيا، 14 مارس 2022 / PRNewswire / — في تقرير جديد بتكليف من Equisoft ، تقدم شركة الأبحاث العالمية Cenfri نتائج دراسة تنفيذية تهدف إلى تحديد التحديات والفرص الرئيسية المتعلقة برقمنة التوزيع من خلال البنوك والوسطاء، عبر صناعة التأمين الأفريقية.

أُجريَ البحث مع 55 من المستفيدين في الصناعة يمثلون شركات التأمين على التأمين على الحياة والتأمين الصحي والوسطاء والبنوك في 13 دولة، ويكشف عن التحديات الحاسمة في المبيعات، والتأسيس، ومشاركة العملاء، ووظائف الاكتتاب.

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لا يتفق المستفيدين في القناة على التحديات الحرجة – مما يجعل الحلول صعبة التحقيق

توصلت الدراسة إلى أن المستفيدين المختلفين في القناة لديهم تصورات مختلفة لماهية المشاكل ولماذا نشأت. على سبيل المثال:

· أشارت 64% و 67% من شركات التأمين والوسطاء إلى ضعف الثقة والفهم والوعي بين المستهلكين باعتباره التحدي الأكبر الذي يواجهونه

· لكن 100% من البنوك شعرت أن المشكلة الأولى هي ضعف القدرات الرقمية لشركات التأمين و / أو العملاء

· وذكر أكثر من 80% من الموزعين الصعوبات في تطوير منتجات جديدة / إجراء تغييرات على المنتج لتلبية احتياجات العملاء باعتبارها تحديًا رئيسيًا يعتقدوا أن شركات التأمين تواجهه. ومع ذلك، لم يتم ذكر هذا على أنه تحد كبير لشركات التأمين، حيث صرح 27% فقط أن لديهم فهم ضعيف لاحتياجات العملاء.

في حين لا تزال الخلافات بين المستفيدين في القناة قائمة، سيكون من الصعب على الصناعة زيادة انتشار التأمين المنخفض للغاية في المنطقة بشكل كبير. خاصة عندما تتفق جميع الأطراف على أن الرقمنة الضعيفة لأنظمة التأمين هي مساهم رئيسي في المشكلة.

هناك حاجة إلى تحديث التكنولوجيا القديمة لمعالجة قضايا التوزيع النظامية

ومن خلال وجهات نظرهم المختلفة، يتمتع كل من الضامنين والموزعين بفرص واضحة لزيادة انتشار التأمين في سوقنا من خلال تحديث الأنظمة الأساسية وتكاملها مع حلول المبيعات والخدمات الرقمية. كما ستساهم مشاركة البيانات المحسنة بين المستفيدين بشكل أكبر في كفاءة الشركاء وفعاليتهم عبر قنوات التسليم، لتقليل إحباط المستهلك من العمليات القديمة وبناء الثقة.

صرح شينجي مارامبا، مدير شركة حلول الثروة والتأمين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في شركة Equisoft : “أقل من 10% من البالغين في أفريقيا جنوب الصحراء يتمتعون بتأمين خاص. “إن هذا البحث يحدد المساهمين الأكثر أهمية في هذه المشكلة ويوفر مخططًا للتغلب على تردد المستهلك وقيادة مشاركة العملاء. لا يؤدي تحديث التكنولوجيا القديمة وزيادة الأتمتة إلى تسريع الابتكار فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تحسين تجربة العملاء وهو أمر ضروري لسد فجوة التوزيع وبناء ثقة المستهلك في صناعتنا”.

نبذة عن Cenfri

Cenfri هي مؤسسة فكرية عالمية ومؤسسة غير ربحية تعمل على سد الفجوة بين الرؤى والتأثير في القطاع المالي. إن فريق Cenfri مدفوع برؤية لعالم يعيش فيه جميع الناس حياتهم المالية على النحو الأمثل لتعزيز الرفاهية وتنمية الاقتصاد. ينصب تركيز الشركة الأساسي على توليد رؤى يمكن أن تطلع صانعي السياسات واللاعبين في السوق والمانحين الذين يسعون إلى إطلاق العنان لنتائج التنمية من خلال الخدمات المالية الشاملة والقطاع المالي على نطاق أوسع.

نبذة عن Equisoft

تأسست شركة Equisoft في عام 1994، هي مزود عالمي لحلول التأمين والاستثمار الرقمية المتقدمة. كما يُشهد لها كشريك قيّم من قبل أكثر من 220 مؤسسة مالية رائدة في العالم في 16 دولة، وتقدم Equisoft نظامًا بيئيًا كاملًا من الحلول، من التطبيقات المبتكرة للواجهة الأمامية إلى خدمات المكاتب الخلفية الواسعة والخبرة الفريدة في نقل البيانات. تشمل المنتجات الرئيسية للشركة حل إدارة سياسة البرمجيات كخدمة، وإدارة علاقات العملاء، وتحليل الاحتياجات المالية، والتخطيط المالي، وتخصيص الأصول، وتحليل الصناديق والمحافظ، وعروض الأسعار والرسوم التوضيحية، والتطبيق الإلكتروني، وأنظمة إدارة الوكالات، بالإضافة إلى بوابات العملاء والوكيل والوسطاء. Equisoft هي أيضًا أكبر شركاء أوراكل وأكثرها خبرة لمنصة OIPA . وتساعد Equisoft عملائها على مواجهة أي تحد في عصر الاضطراب الرقمي هذا، من خلال نهجها القائم على الأعمال والمعرفة العميقة بالصناعة والتكنولوجيا المبتكرة وفرق الخبراء المتمركزة في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وتشيلي وكولومبيا وجنوب إفريقيا والهند وأستراليا. لمزيد من المعلومات حول منتجاتنا وخدماتنا، يرجى زيارة www.equisoft.com .

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