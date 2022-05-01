بحث جديد يكشف عن أفضل خيارات هجرة الاستثمار لتحسين التأقلم مع تغير المناخ

لندن،, 17 مايو / أيار 2022 /PRNewswire/ — استجابة للتحذيرات الجديدة الصارمة من احتمال ارتفاع درجة حرارة العالم بأكثر من 1.5 درجة مئوية على مدى السنوات الخمس المقبلة، أطلقت Henley & Partners بالشراكة مع Deep Knowledge Analytics اليوم مؤشر التأقلم مع تغير المناخ عن طريق الهجرة الاستثمارية – أداة تحليلية جديدة فريدة لتقييم التأقلم مع تغير المناخ في بلدك واستكشاف خيارات برنامج الهجرة الاستثمارية التي توفر مسارا للحصول على حق الإقامة أو اكتساب الجنسية في مواقع أكثر مقاومة للمناخ مقابل القيام باستثمار كبير في اقتصاد البلد المضيف.

باستخدام أكثر من 900 نقطة بيانات مختلفة ضمن 5 إعدادات، وبالنظر إلى العوامل الرئيسية للضعف والاستعداد للاستفادة من الاستثمارات المناخية والقدرة الاقتصادية على التكيف، أنتجت الدراسة الجديدة المبتكرة درجات التأقلم مع تغير المناخ لـ 180 دولة وقسمتها إلى ثلاث نطاقات تأقلم: تأقلم عالي(60 درجة أو أكثر من 100)، وتأقلم متوسط (من 45 درجة إلى 59.9)، وتأقلم ضعيفة(44.9 درجة أو أقل). الحقيقة المروعة هي أن الغالبية العظمى – 142 دولة – تقع في نطاق التأقلم الضعيف حيث يكون المواطنون أكثر عرضة لخطر الأحداث البيئية القاسية مثل حرائق الغابات والأعاصير وموجات الحرارة والفيضانات والجفاف والعواصف. ستكون البنية التحتية أضعف وأكثر انكشافا، وستكون القدرة على الاستعداد والاستجابة لتأثيرات الظواهر الجوية القاسية أقل.

يجمع مؤشر التأقلم مع تغير المناخ عن طريق الهجرة الاستثمارية بشكل فريد بين بيانات إجمالي الناتج المحلي للبنك الدولي (متوسط الناتج المحلي الإجمالي الطبيعي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة) مع أحدث مؤشر الدولة لمبادرة نوتردام العالمي التكيف ((ND-GAIN الخاص لجامعة نوتردام، والذي يلخص قابلية البلدان للتأثر بتغير المناخ والاستعداد لتحويل الاستثمارات المالية (تمويل المناخ) إلى تدابير للتكيف مع المناخ. من خلال إضافة بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى هذا المزيج، يتضمن التصنيف العالمي الجديد للتأقلم مع تغير المناخ العالمي لشركة Henley & Partners اعتبارا مهما للقدرة الاقتصادية للبلد على التكيف مع تغير المناخ وحماية مواطنيها من أكثر الآثار الضارة.

كما أن حقيقة أن البلدان الخمسة الأولى تقع جميعها في نصف الكرة الشمالي لا تثير الدهشة. تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى، حيث حصلت على درجة 70.6 في التأقلم مع تغير المناخ، تليها ألمانيا (70.3)، والمملكة المتحدة (69.4)، وسويسرا (68.4)، وكندا (68.3) في المرتبة الخامسة بفارق بسيط. والأمر غير المثير للدهشة هو أن دول جنوب الصحراء الكبرى تحتل المراكز الخمسة الأخيرة مع تشاد، التي تحتل المرتبة 136، بنتيجة 19.1 فقط من أصل 100.

يقول الدكتور يورغ شتيفن، الرئيس التنفيذي لشركة Henley & Partners ، إن المخاوف المتعلقة بتغير المناخ تزود بشكل متزايد استراتيجيات مواقع الأصول طويلة الأجل للمستثمرين الدوليين وأصحاب ورجال الأعمال. “يؤثر تغير المناخ بالفعل على جميع جوانب حياتنا، لذلك من خلال الاستثمار في بلد أكثر مقاومة للمناخ، بالإضافة إلى حقوق الإقامة أو الجنسية التكميلية، يحصل المستثمرون على الحق في نقل أسرهم وأصولهم والبنية التحتية الحيوية إلى مكان أكثر مقاومة قادر على تحمل الصدمات المناخية في المستقبل بشكل أفضل “.

تستضيف سبعة دول فقط من بين خمسة عشر على مستوى العالم مصنفة على أنها ذات تأقلم عالي، برامج للهجرة الاستثمارية، بما في ذلك برنامج EB-5 المهاجر المستثمر في الولايات المتحدة ، وتأشيرة المبتكر من المستوى 1 في المملكة المتحدة ، و برنامج الإقامة السويسري ، الذي صممته Henley & Partners لغير أعضاء الاتحاد الأوروبي وغير مواطني الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، و برنامج تأشيرة بدء التشغيل الكندي ، و برنامج الاستثمار والابتكار التجاري الأسترالي ، و برنامج الإقامة في لوكسمبورغ عن طريق الاستثمار ، و برنامج الإقامة في إيطاليا عن طريق الاستثمار .

هناك ثمانية خيارات للهجرة الاستثمارية في البلدان ذات تأقلم متوسط، بما في ذلك برنامج سنغافورة العالمي للمستثمر ، وبرنامج المستثمر المهاجر في أيرلندا، وأحكام الحصول على الجنسية النمساوية عن طريق الاستثمار ، و برنامج الإقامة في إسبانيا عن طريق الاستثمار ، و برنامج الإقامة النيوزيلندي عن طريق الاستثمار ، وخيارات تأشيرة الإقامة الجديدة في الإمارات العربية المتحدة و برنامج تصريح الإقامة الذهبية البرتغالي و برنامج الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار .

يقول دومينيك فوليك ، رئيس مجموعة العملاء الخاصين في Henley & Partners ، إنه لا ينبغي لأحد أن يخطط على المدى الطويل دون مراعاة عامل تغير المناخ. “ستجذب البلدان والمدن الأكثر مقاومة، المواهب العالمية والمستثمرين الباحثين عن” الملاذات المناخية “التي استعدت لما ينتظرنا. لقد حان الوقت لبناء محافظ جاهزة لمواجهة تغير المناخ بشكل نشط إذا كنت ترغب في تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها من التأثير الحتمي للكوارث المناخية “.