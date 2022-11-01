‫باول لوباتكا ينضم إلى Customertimes كقائد للمحفظة الإستراتيجية

نيويورك، 1 نوفمبر / تشرين ثاني 2022 / PRNewswire / — أعلنت Customertimes ، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الحلول الرقمية وشريك عالمي في تكامل وتنفيذ Salesforce ، اليوم أن باول لوباتكا، المدير التنفيذي المخضرم في مجال تكنولوجيا المعلومات، قد انضم إلى الشركة بصفته قائد المحفظة الإستراتيجية.

يجلب السيد لوباتكا مجموعة واسعة من المهارات والخبرات الإستراتيجية إلى دوره الجديد. يُعتبر أحد المديرين الأكثر فاعلية وابتكارًا الذين يعملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات في بولندا، ويتمتع بخبرة عميقة في التكنولوجيا المالية وتجارة التجزئة والإعلام والتحول الرقمي والاستعانة بمصادر خارجية والكون الفوقي (الميتافرس) وعمليات الدمج والاستحواذ.

قاد السيد لوباتكا المبادرات الأوروبية لمجموعة من الشركات العالمية، حيث أنه معترف به من قبل مؤسسة Pro Progressio كمدير العام Manager of the Year في 2018 وبصفته Business Tiger من 2017 إلى 2022. وهو عضو سابق في مجلس إدارة الفرع البولندي لمعهد إدارة المشاريع والرابطة البولندية لقادة خدمات الأعمال.

قال برايان بوراك، مدير العمليات في Customertimes ، إن للسيد لوبتاكا دور مركزي في خطط الشركة للنمو الأوروبي المتسارع.

قال السيد بوراك: “يُنظر إلى باول على نطاق واسع بسبب فطنته الإستراتيجية والتشغيلية”. “نحن نتوسع بشكل كبير، وستكون رؤية باول عنصرًا رئيسيًا لشق الطريق لعملائنا وفريقنا ومنظمتنا.”

يعتبر السيد لوباتكا أن Customertimes مناسبة تمامًا لمهاراته وروحه الشخصية.

قال السيد لوباتكا: “المهمة الأساسية لشركة Customertimes مضمنة في اسم الشركة – خدمة العميل قبل كل شيء”. “هذا التزام أتقاسمه مع الشركة. أنا مكرس لقيادة نجاح العملاء، وضمان جودة التسليم، ومساعدة الشركة في توسيع نطاق محفظة عملائها. تتمتع Customertimes بسمعة ممتازة لأفضل المواهب وتقدم حلولًا متطورة في الموعد النهائي. لهذا السبب تنمو بسرعة، ولماذا أنا فخور بالانضمام إلى فريق القيادة “.

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نبذة عن شركة Customertimes

شركة Customertimes هي شركة استشارات وبرمجيات عالمية متخصّصة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات الأكثر تطوّرًا لعملائها. وقد نفّذت الشركة أكثر من 4000 مشروع، ويعمل بها أكثر من 1600 خبير تكنولوجي متميّز؛ لذا فإنّ حلولها مصمّمة لمساعدة عملائها على تحقيق تحوّل حقيقي في أعمالهم، وتحقيق أقصى فائدة من استثماراتهم التكنولوجية. وقد كانت Customertimes من أوائل الشركات المشاركة في فضاء سيلز فورس للاستشارات والحلول التنفيذية في أوروبا الشرقية، وهي حائزة على العديد من الجوائز بوصفها شركة مطوّرة للمنتجات والحلول السحابية. يقع المقرّ الرئيسي للشركة حاليًا في مدينة نيويورك، ولديها مكاتب إقليمية في لندن، وباريس، وتورنتو، وكييف، وبوزنان، وريغا، وبودغوريتشا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.customertimes.com .

للتواصل الإعلامي:

ميريل سيكورا

شركة Customertimes

‎‎212-520-0059

meriel.sikora@customertimes. com