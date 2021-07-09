بانجود تبدأ عروض الصيف المميزة بإطلاق بطاقة بانجود للهدايا في الشرق الأوسط

غوانزو، الصين، 9 يوليو 2021 — / PRNewswire / من أجل مكافأة ولاء المستخدِم، فقد أطلقت بانجود عروض الصيف المميزة لعام 2021 والتي تستمر من 7 يوليو في تمام الساعة 11 صباحًا في المملكة العربية السعودية/12 ظهرًا في الإمارات العربية المتحدة إلى 10 يوليو الساعة 11 صباحًا في المملكة العربية السعودية/12 ظهرًا في الإمارات العربية المتحدة، مع خصومات تصل إلى 70٪. وكجزء من العرض الترويجي، فقد أطلقت بانجود بطاقة هدايا بانجود في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويمكن استخدام البطاقة لشراء جميع المنتجات في بانجود، وهو متجر عالمي عبر الإنترنت.

إطلاق بطاقة هدايا بانجود جديدة

من أجل تزويد المستخدمين بتجربة تسوق أفضل، أطلقت بانجود بطاقة هدايا إلكترونية جديدة (بطاقة هدايا بانجود) كجزء من العروض الترويجية الصيفية. ويتم تسليم البطاقة عبر البريد الإلكتروني، ويمكن استبدالها بملايين المنتجات على مستوى المتجر في Banggood.com ، بما في ذلك أحدث سماعة رأس بلوتوث من لينوفو، ومُسجِّل السيارة 70mai ، وغيرها من المنتجات الأكثر مبيعًا.

وتأتي البطاقة بأربعة تصميمات متميزة – بطاقة الشكر، وبطاقة عيد الميلاد، وبطاقة “عيد مبارك”، بالإضافة إلى النسخة القياسية التي تحمل شعار بانجود، بستة فئات من 20 دولارًا إلى 150 دولارًا، من أجل خدمة الاحتياجات المختلفة للعملاء.

وقد أصبحت بطاقة هدايا بانجود متاحة الآن في دولتين، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وسيتم إطلاقها في المزيد من البلدان في المستقبل القريب.

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عروض الصيف المميزة تبدأ بتخفيضات تصل إلى 70٪

طرحت بانجود رسميًا برنامجها عروض الصيف المميزة “تسوق شغفك” في 21 يونيو، ويتبعها عرض ترويجي عالمي لمدة 4 أيام يبدأ في 7 يوليو وينتهي في 10 يوليو، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيض في السعر يصل إلى 70٪. كما يمكن لأعضاء بانجود VIP الاستفادة من الخصم العالمي “المبكر” بدءًا من 5 يوليو الساعة 11 صباحًا في المملكة العربية السعودية/12 ظهرًا في الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أطلقت بانجود العرض الترويجي “التهافت الشديد لـ 0.01 دولار أمريكي” بالإضافة إلى إتاحة عرض خاص مصمَّم خصيصًا لسوق الشرق الأوسط — وهو الشحن المجاني لفترة محدودة من المستودعات المحلية في أربع دول – المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين، مما يضمن التسليم السريع للبضائع، في خلال 3-5 أيام بعد تقديم الطلبات.

حول بانجود

بانجود هو متجر عالمي رائد عبر الإنترنت، يُقدِّم ملايين المنتجات المختارة بعناية. من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، والأدوات، والأجهزة المنزلية، والألعاب، والرياضة، إلى الملابس، يمكن توصيل كل شيء إلى باب المنزل بعدة نقرات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.banggood.com/ aboutBanggood.html .