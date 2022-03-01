‫باسكن روبنز تنشر السعادة في المنطقة عبر افتتاح متجرها رقم 1000

تحتفي العلامة بإنجازها الجديد عبر تكريم ضيوفها بإطلاق عرض حصري خلال شهر مارس الجاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة 17 مارس 2022 — /PRNewswire/ أعلنت باسكن-روبنز، أكبر سلسلة مطاعم متخصصة في الآيس كريم عالمياً، بالتعاون مع شركة كلداري للأطعمة والمشروبات، أكبر شركة امتياز باسكن روبنز® في العالم، عن افتتاح متجرها الجديد في دبي هيلز مول بتاريخ 10 مارس، الذي يعتبر المتجر رقم 1000 للعلامة في المنطقة. واحتفلت باسكن روبنز بهذا الإنجاز التاريخي، عبر تنظيم حفل افتتاحي رسمي، تم خلاله قص الشريط على مدخل المتجر في دبي هيلز مول، بالإضافة إلى حفل عام في منطقة عين دبي، أعلى عجلة ترفيهية في العالم، حيث تم توزيع الآيس كريم مجاناً لأول 1000 ضيف، مع مجموعة من الألعاب الممتعة، والجوائز المميزة، بحضور الإذاعية بريتي مالك ذات الشعبية الاستثنائية في دولة الإمارات.

و ستقدم باسكن روبنز في إطار احتفالاتها التي تستمر لمدة شهر، عرض ترويجي خاص سيحصل في إطاره الضيوف الذين سيشترون آيس كريم صنداي مزدوجة متوسط الحجم، على سكوب آيس كريم صغير مجاناً، وذلك حتى تاريخ 30 مارس 2022، ما يتيح للضيوف الاستمتاع بالنكهات المفضلة لديهم واكتشاف نكهات جديدة على مدار الشهر .

وقال مايكل هالي، الرئيس والمدير الإداري في إنسباير براندز شركة مطاعم متعددة العلامات التجارية وتشتمل محفظتها الحالية على حوالي 32000 متجراً لعلامات أربيز وباسكن روبنز وبوفالو وايلد وينجز وجيمي جونز ودانكن وروستي تاكو وسونيك درايف-إن في جميع أنحاء العالم: ” تميزت باسكن روبنز منذ افتتاح أول متجر لها في الإمارات العربية المتحدة عام 1979، بريادتها في مجال الآيس كريم عبر المنطقة، حيث ساعدت الضيوف على اكتشاف متعة الحياة مع النكهات المتنوعة. وتعتبر شركة كلداري، الشريك المتميز الذي يتمتع بإرث من النجاح في مجال الأعمال، من الداعمين الأساسيين لعلامة باسكن روبنز، حيث نتطلع للتعاون معاً على نحو أوسع، للإنطلاق في الفصل التالي من مسيرة نمو أعمالنا .”

وتعتبر باسكن روبنز، العلامة التجارية الأولى المتخصصة في الآيس كريم بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث تتمتع بشعبية كبيرة لدى الضيوف من جميع الأعمار عبر أنحاء المنطقة. وتنشر باسكن روبنز السعادة في شكل أكواب وكونز ومثلجات ومشروبات وكعكات بمجموعة متنوعة من النكهات، بدءاً من أكثر المنتجات مبيعًا مثل Pralines N ‘Cream وCotton Candy، وصولاً إلى الإبداعات المبتكرة مثل كيك التمر والنكهات الجديدة. وتسعى العلامة جاهدة لتقديم تجربة الآيس كريم السلسة مع نشر السعادة أينما كان، حيث تتوفر حلويات باسكن روبنز اللذيذة في متاجرها وعبر خدمات التوصيل وفي معظم السوبرماركت.

وقال سهيل كلداري، الرئيس المشارك في شركة كلداري براذرز: “أود أن أتوجه بالشكر لجميع أعضاء الفريق في كلداري براذرز، وباسكن روبنز و إنسباير براندز ، على الجهود التعاونية المستمرة والتي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز. لقد أحدثت باسكن روبنز تأثيراً حقيقياً على قطاع المأكولات والمشروبات عبر الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من قصة نجاحهم. لقد ألهمنا هذا الإنجاز للعمل بجدية أكبر والارتقاء بالعلامة التجارية إلى مستويات أكثر تقدماً. ولمحبي علامة الآيس كريم الشهيرة، يسعدني أن أقول لكم بأنكم ستستمرون في الاستمتاع باللحظات الجميلة بينما تتناولون نكهة الآيس كريم المفضلة لديكم”.

وأضاف محمد كلداري، الرئيس المشارك في شركة كلداري براذرز : “لطالما تطلع عدد لا يحصى من العائلات والأصدقاء إلى الاجتماع لتناول باسكن روبنز والاستمتاع بلحظاتهم ومناسباتهم الخاصة. لقد اختار المعجبون منتجات العلامة على نحو مستمر، سواء للاحتفال بأعياد الميلاد أو المناسبات السنوية أو حفلات التخرج، أو حتى للاستمتاع بالراحة في نهاية اليوم، لجعل تلك اللحظات أكثر تميزاً. والآن سنعمل مع افتتاح المتجر رقم 1000 في المنطقة، على تعزيز رسالتنا المتمثلة في تقديم أشهى الحلويات والآيس كريم مع خدمة عملاء استثنائية لتوفير لحظات تبقى في البال”.

من جهته قال محمد يحيى كازي ميران، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة كلداري براذرز: “نحن فخورون بكل ما حققناه مع شركائنا في باسكن روبنز وإنسباير براندز. لطالما كرست العلامة اهتمامها لضمان توفير منتجاتها اللذيذة للجميع وإسعادهم. لقد لاحظوا احتياجات السوق بعناية واستمعوا إلى آراء عملائهم لتحديد إستراتيجيتهم المستقبلية. نحن ملتزمون بمواصلة الابتكار، وتوفير تجارب جديدة، والبحث عن الفرص المميزة، حيث يمكننا تسليط الضوء على خبرات العلامة ومذاقاتها المميزة التي تعزز السعادة. ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع إنسباير براندز وباسكن روبنز بينما نواصل مسار نمونا الثابت في جميع أنحاء المنطقة “ .

وعلق أحمد عثمان، الرئيس التنفيذي لشركة كلداري للآيس كريم قائلاً: ” أشعر بالفخر بينما نحتفل بافتتاح متجر باسكن روبنز رقم 1000، لقد استطعنا تحقيق إنجازات رائعة في قطاع الآيس كريم عبر أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر وعمان والمغرب والأردن وأستراليا. شكراً لملايين الضيوف في جميع أنحاء المنطقة الذين حولوا باسكن روبنز إلى لحظات مفعمة بالنكهات في حياتهم اليومية. نتطلع إلى مواصلة خدمتكم عبر متاجرنا، وتقديم منتجات آيس كريم باسكن روبنز الفاخرة وخبراتها المميزة لضيوف جدد في مدن جديدة خلال السنوات القادمة”.

حول باسكن روبنز

باسكن روبنز هي أكبر سلسلة متاجر لتوفير منتجات الآيس كريم في العالم، مع أكثر من 7700 متجر في 53 دولة حول العالم. تقوم باسكن روبنز بتطوير وابتكار عمليات ترويج وتسويق متميزة لمنتجات الآيس كريم ومجموعة متنوعة من المشروبات والحلويات بما في ذلك كعكات الآيس كريم المخصصة ومكعبات والآيس كريم الجاهزة. تأسست الشركة عام 1945 من قبل اثنين من عشاق الآيس كريم، مدفوعين بشغفهم لتطوير أكثر من 1500 نكهة من منتجات الآيس كريم، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الحلويات اللذيذة. باسكن روبنز جزء من عائلة مطاعم إنسباير براندز. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة www.BaskinRobbins.com و www.InspireBrands.com

حول إنسباير براندز

إنسباير براندز شركة مطاعم متعددة العلامات التجارية وتشتمل محفظتها الحالية على حوالي 32000 متجراً لعلامات أربيز وباسكن روبنز وبوفالو وايلد وينجز وجيمي جونز ودانكن وروستي تاكو وسونيك درايف-إن في جميع أنحاء العالم. تأسست الشركة عام 2018 ويقع مقرها الرئيسي في أتلانتا-جورجيا (الولايات المتحدة). لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقع جورجيا (الولايات المتحدة). لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقع .InspireBrands.com

حول كلداري للآيس كريم

شركة كلداري للأطعمة والمشروبات – إحدى الشركات التابعة لمجموعة كلداري براذرز وأكبر شركة امتياز باسكن روبنز® في العالم مع أكثر من 1000 متجر حول العالم. وهي صاحبة الامتياز الرئيسي لعلامة باسكن روبنز® التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الامتياز الرئيسي لباسكن روبنز® في أستراليا كجزء من مشروع مشترك مع إنسباير براندز. كما تعتبر كلداري للأطعمة والمشروبات أول شركة تقدم علامة تجارية دولية للآيس كريم في المنطقة ولديها اليوم أكبر شبكة متاجر في قطاع مطاعم الوجبات السريعة ( QSR ) في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة .www.baskinrobbinsmea.com

اتصال وسائل الإعلام: mslus_baskin_team_usa@ mslgroup.com

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