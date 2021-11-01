انعقاد مؤتمر عبر الإنترنت لدعم النهوض بشركات المحتويات الرقمية في الخارج

Posted on 7 hours ago by tngadmin

الندوات واجتماعات الأعمال وجذب الاستثمار التي تُنظم من دون اتصال بغية تحقيق الاستفادة من الأسواق الناشئة مثل المنطقة الشمالية الجديدة والمنطقة الجنوبية الجديدة والشرق الأوسط.

سول، كوريا الجنوبية، 5 نوفمبر 2021  /PRNewswire/ — أعلنت الرابطة الكورية لأعمال الإنترنت عبر الهاتف المحمول (التي يرأسها جان كوه، ويُشار إليها فيما يلي باسم “مويبا”) أن مؤتمر عام 2021 لدعم تقدم المحتويات الرقمية في الأسواق الناشئة في الخارج سيعقد على مدار يومينن وهمّا (الأربعاء)  10 نوفمبر و(الخميس) 11 نوفمبر، وذلك بدعة من وزارا العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الوزير: ليم هايسوك) يُعقد المؤتمر لريادة القنوات الخارجية لشركات المحتويات الرقمية المحلية، ولتحقيق إنجازات  ناجحة من التوسع الخارجي.

يضم هذا الحدث ندوات استراتيجية حول أحدث اتجاهات التكنولوجيا والتوسع الخارجي الناجح مع خبراء في مجال المحتويات الرقمية، وذلك إلى جانب اجتماعية تجارية وتسويقية من دون اتصال لضمان قدرة الشركات الرقمية المحلية على الدخول بنجاح إلى الأسواق الناشئة مثل المنطقة الشمالية الجديدة، والمنطقة الجنوبية الجديدة، والشرق الأوسط.

سيتم بث مقاطع فيديو الندوات بالمعلومات التي تطلبها شركات المحتويات الرقمية المحلية لدخول الأسواق الناشئة في الخارج مباشرة في الوقت المناسب، بينما سيعقد في الوقت نفسه برنامج جذب بالاستثمار، وتُعقد اجتماعات الأعمال من دون  تواصل حسب المنطقة باستخدام حل مؤتمرات الفيديو في الوقت ذاته.

 علاوة على ذلك، من المقرر عقد جلسة المؤتمر لتوسيع نتائج شركات المحتويات الرقمية لمعالجة صعوبات  التوسع الخارجي التي تواجهها شركات المحتوى الرقمي المحلية ، وللبحث عن حلول.

كشف مويبا عن خطته لتقديم الدعم لتتمكن شركات المحتويات الرقمية المحلية التي تواجه صعوبات في التوسع الخارجي بسبب تفشي كوفيد -19 والتي  تحدد فرص العمل من خلال هذا الحدث، وبناء الشبكات المحلية وتحقيق نتائج فعلية.

للمشاركة في مؤتمر 2021 لدعم النهوض بالمحتويات الرقمية في الأسواق الناشئة في خارج البلاد عبر الإنترنت، يرجى تقديم طلب مُسبق بداية من (الإثنين) 5 نوفمبر علىonoffimix)) www.onoffmix.com أونوفيمكسwww.event-us.kr). )

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