‫انعقاد شراكة بين GetFIT Lifestyle وDante لجلب قوة علم الجينوم إلى عالم اللياقة البدنية

– كشف النقاب عن التعاون في مؤتمر RiminiWellness في 3 يونيو 2022 –

ميلان، إيطاليا، 6 يونيو، 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — شركة Dante Genomics، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال علم الجينوم والطب الدقيق، تُقيم شراكة مع GetFIT Lifestyle، وهي أول مجموعة إيطالية للياقة البدنية، من أجل إتاحة تقارير اللياقة البدنية العلمية الخاصة بشركة Dante لأكثر من 30000 عضو في GetFIT Lifestyle. تهدف هذه الشراكة إلى إضفاء طابع شخصي على روتين التمارين البدنية للفرد بناءً على احتياجاته الجينية وذلك بدلاً من النهج التقليدي القائم على الخصائص الجسدية السطحية أو الذوق، مما يبشر بالدخول نحو آفاق جديدة للصحة حيث تلتقي الجينات بعالم اللياقة.

اعتبارًا من 1 يوليو 2022، ستقدم GetFIT تقارير اللياقة البدنية العلمية داخل أندية اللياقة البدنية لأكثر من 30000 من الأعضاء النشطين بالإضافة إلى جميع الأطراف المهتمة بذات الأمر في كل من إيطاليا وأوروبا بشكل حصري. المتغيرات الجينية هي اختلافات في الحمض النووي بين الأشخاص. يوضح تقرير Dante Genomics كيف يمكن لمتغيرات جينية محددة في الحمض النووي للفرد أن تؤثر على الكفاءة الجسدية والتمثيل الغذائي، مما يجعلها أداة تشخيصية مفيدة للغاية خلال الوقت الحالي وفي المستقبل.

وسوف تتيح المعلومات التي تم الحصول عليها من تحليل جينات الفرد وذلك للمرة الأولى صياغة خطة بدعم من المدربين المعتمدين من GetFIT لتحسين نظام التدريب بطريقة فعالة وصحية بهدف العيش لفترة أطول والاستمتاع بحياة أكثر صحة وحيوية.

هذا وقد صرح السيد Andrea Riposati، الرئيس التنفيذي لشركة Dante Genomics قائلاً “نحن متحمسون للشراكة مع GetFIT في خضم هذا التعاون التدريجي لتقديم معلومات جينومية قيِّمة إلى عالم اللياقة”. وأضاف “في Dante، دائمًا ما نردد ’يحتاج الطب الشخصي إلى بيانات شخصية‘، وأنا واثق من أن اختباراتنا الجينومية المبتكرة ستعني نظامًا للياقة البدنية وخطة تدريب أكثر تخصيصًا لجميع عملاء GetFIT مصممة بشكل فريد وفقًا للأحماض النووية لديهم.”

وفي معرض حديثه على هذه المناسبة، صرح السيد Livio Leardi، مؤسس شركة GetFIT قائلاً “على مدى 40 عامًا، لا تزال مجموعة GetFIT تضع رفاهية الأشخاص على رأس أولوياتها. فنحن نتواجد على الساحة الرياضية في ميلانو منذ عام 1984 من خلال العديد من مراكز اللياقة البدنية وحمامات السباحة ومسابح المياه الدافئة ونفخر بوجود أكثر من 30000 عضو نشط لدينا، وتكمن رسالتنا في إلهام الأشخاص لاختيار نمط حياة صحي ونشط والحفاظ عليه والشعور بالرضا عن أنفسهم، من خلال مسارات مناسبة للجميع ومصممة وفق احتياجات الأفراد”. وأضاف “ستمنح القدرة على المشاركة كشريك لـ Dante في هذا المشروع المبتكر فريقنا الفرصة لوضع برامج تدريب أكثر فاعلية وشخصية، بناءً على خصائص الفرد. كما أننا نشعر بالفخر لأننا قطعنا شوطًا آخر نحو تحقيق هدفنا ألا وهو إبراز أهمية العلاقة التكافلية بين الصحة والنشاط البدني”.

وكان قد تم الإعلان عن المشروع من جانب الشركتين من خلال مؤتمر صحفي تم عقده في RiminiWellness خلال الأسبوع الماضي.

حول GetFIT Lifestyle

GetFIT هي أول مجموعة تعمل في مجال اللياقة البدنية في إيطاليا تضم أندية في مدينة ميلانو بإيطاليا ولديها أكثر من 30000 من الأعضاء النشطين. ومن خلال المساحات متعددة الوظائف التي تتميز بكونها واسعة ومتألقة وغرف اللياقة البدنية وحمامات السباحة التي تأتي بالتوازي مع مسابح المياه الدافئة ومناطق الاسترخاء، تعد أندية GetFIT المكان المثالي للعثور على المتعة والطاقة والاستمتاع بالاسترخاء. ونعمل على اختيار وتدريب كوادرنا بعناية وبشغف، حيث تحظى الاحترافية بأولوية خاصة في تقديم خدمات الرعاية الخاصة بنا سواءً كان الأمر يتعلق باستقبال العملاء أو بصحتهم العامة. إننا نقدم أنشطة متطورة ونصمم مسارات مخصصة لجعل الأعضاء يمضون نحو تحقيق أهدافهم. لقد اخترنا دائمًا شركاء يتسمون بالريادة في هذا القطاع لرعاية رفاهية سكان ميلانو.

نبذة عن شركة Dante Genomics

إنَّ Dante Labs هي شركة بيانات جينومية عالمية تختص ببناء وتسويق فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر بناءً على السلسلة الجينومية الكاملة والذكاء الاصطناعي. تستخدم الشركة منصتها لتحقيق نتائج أفضل للمرضى من مراحل التشخيص وحتى العلاج من خلال أصول تتضمن واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية الخاصة التي تم جمعها بموجب موافقات على إجراء الدراسات البحثية، وبرمجيات مسجلة الملكية مصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع، وعمليات مسجلة الملكية تتيح لنا اتباع نهج صناعي لتحديد السلسلة الجينومية.

جهة الاتصال:

Laura D’Angelo

نائب مدير علاقات المستثمرين

ir@dantelabs.com

0671 191 0862 39+

www.dantegenomics.com