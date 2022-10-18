‫انطلق معرض كانتون 132 مع تسجيل 3.31 مليون منتج

حتى الآن، تم تحميل 3.31 مليون معروضًا في المعرض وهو رقم قياسي لتعزيز مهمته في “معرض كانتون، مشاركة عالمية”. من بينها، أكثر من 140.000 منتج ذكي معروض، إلى جانب أكثر من 540.000 معروضات خضراء ومنخفضة الكربون، وأكثر من 280.000 منتج بحقوق ملكية فكرية مستقلة.

كما وسعت النسخة الأخيرة من معرض كانتون من نطاق العارضين، حيث اجتذبت 34744 شركة، بزيادة قدرها 40٪ عن الدورة السابقة، حيث انضم 416 عارضًا أجنبيًا من 34 دولة إلى الحدث الافتراضي. تجمع عدد كبير من الشركات عالية الجودة ذات القوة والخصائص التنافسية على الإنترنت، بما في ذلك 2094 مؤسسة تجارية وأكثر من 3700 شركة تحمل عناوين مثل شركات التكنولوجيا العالية الوطنية، والشركات الصينية العريقة، والمركز التقني للمؤسسات الوطنية، وشهادة AEO عالية المستوى من الجمارك الصينية.

حضر كل من وانغ وينتاو، وزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية ووانغ وي تشونغ، محافظ مقاطعة قوانغدونغ، حفل الافتتاح الافتراضي وألقيا كلمات عبر الفيديو. قال وانغ وينتاو: “من خلال النطاق الموسع للعارضين، والمدة الممتدة للعرض الافتراضي، ووظائف مواقع الويب المثالية وأنشطة الترويج التجاري المثرية، سيخلق معرض كانتون 132 تجارب بيع وشراء ملائمة في جميع الأحوال الجوية للشركات والتجار في جميع أنحاء العالم”.

سينظم المعرض أنشطة داعمة، بما في ذلك 200 حدث جديد لأول مرة عبر الإنترنت للمنتج، و 10 منتديات موضوعية حول 6 مواضيع رئيسية، مثل الاقتصاد الدولي والتجارة والتمكين الرقمي، و 8 أحداث بث مباشر من “اكتشف معرض كانتون مع Bee and Honey “.

سيتم إنشاء منطقة “النهوض بالمجال القروي” هذه الدورة لمساعدة الشركات في المناطق الفقيرة على تطوير الأسواق الدولية. المنطقة مفتوحة لجميع الشركات من المناطق متخلفة النمو، بدون قيود على الكمية ولا شروط عتبة، في محاولة لتدعيم الإنجازات التي تحققت في التخفيف من حدة الفقر.

لمزيد من المعلومات حول إيقاعات المعرض وفرص العمل، يرجى زيارة

https://www.cantonfair.org.cn/ en-US/register/index?utm_ source=rwyx#/foreign-email

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1922002/Canton_Fair_ Kickoff.jpg