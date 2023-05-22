‫انطلاق منتدى سايبربورت فينشر كابيتال 2023

افتتاح المنتدى يشهد احتفالاً بالذكرى السادسة لتأسيس شبكة مستثمري سايبربورت (CIN) التي تضم أكثر من 170 عضوًا

تسهيل استثمار متراكم يزيد عن 2 مليار دولار هونغ كونغ (255 مليون دولار أمريكي)

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة – Media OutReach– 3 نوفمبر 2023 – أفتتح أمس منتدى سايبربورت فينشر كابيتال 2023، وهو حدث سنوي رئيسي لمشهد رأس المال الاستثماري العالمي تنظمه سايبربورت. تحت عنوان “تطوير المشاريع: تغيير قواعد اللعبة من خلال الابتكار”، يجمع المنتدى المختلط الذي يستمر يومين مزيجًا ديناميكيًا لأكثر من 80 من خبراء المشاريع المؤثرين في العالم وأصحاب الرؤى في مجال ريادة الأعمال والمفكرين المبتكرين، الذين يتعمقون في آفاق واستراتيجيات سوق رأس المال الاستثماري للاستفادة منه ضمن الاتجاهات الناشئة مثل ويب3 والذكاء الاصطناعي (AI). ومع تحول الزخم الاقتصادي العالمي نحو الشرق، يتولى المنتدى هذا العام أيضًا زمام المبادرة في تعزيز التعاون الإقليمي، مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، ومنطقة الخليج الكبرى، مع الاعتراف بها باعتبارها مراكز واعدة للفرص.

انطلق أمس منتدى سايبربورت فينشر كابيتال 2023 (المنتدى) بمشاركة أكثر من 80 من خبراء المشاريع المشهورين عالميًا والمفكرين المبتكرين الذين يناقشون آفاق واستراتيجيات سوق رأس المال الاستثماري.

قال البروفيسور سون دونغ، أمين سر الابتكار والتكنولوجيا والصناعة في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، في تصريحاته: “لقد كانت سايبربورت دائمًا قوة دافعة في مجتمع المعلومات والتكنولوجيا الحيوي لدينا. وقبل بضعة أسابيع، تشرفنا باستقبال وفد الصين من وزارة العلوم والتكنولوجيا، والذي منح سايبربورت لقب “الحاضنة العلمية والتكنولوجية على مستوى الدولة” منذ عام 2020. ويأتي هذا تقديرًا لجهود سايبربورت التوجيهية والإنجازات الرائعة في تقديم خدمات الاحتضان والدعم للشركات الناشئة في هونغ كونغ. ولابد أن يأتي تطوير المعلومات والتكنولوجيا، واحتضان الشركات الناشئة، والتمويل، والنمو طويل الأجل كعنصر واحد لإنجاح منظومة ريادة الأعمال برمتها. دعونا جميعًا نخطو خطوات إلى الأمام ونغامر بدخول فصل جديد ومثير من العالم الرقمي.”

قال سايمون تشان، رئيس مجلس إدارة سايبربورت: “بينما نمضي قدمًا، فإن الابتكار هو المفتاح “لتغيير قواعد اللعبة”. وأضاف “تضمن خطاب السياسة، الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، مركزًا للحوسبة الفائقة للذكاء الاصطناعي سيتم بناؤه في سايبربورت على مراحل بدءًا من 2024، لدعم الطلب الهائل على الطاقة الحاسوبية من قطاعات البحث والتطوير، والقطاعات الأكاديمية، وقطاعات الصناعة، وتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي وتطوير الصناعة. وهذا يوضح الدور الرئيسي للتكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بتطورات المعلومات والتكنولوجيا في هونغ كونغ إلى آفاق جديدة. ومع وضع هونغ كونغ استراتيجيًا باعتبارها “المراكز الثمانية” الموضحة في الخطة الخمسية الرابعة عشرة، فإننا نطمح إلى تضخيم وجود المعلومات والتكنولوجيا في هونغ كونغ على المسرح العالمي من خلال خلق قدر أكبر من التآزر مع الحكومة ومختلف الهيئات المشابهة. ونأمل أن تساعدنا جميعًا الأفكار التي تمت مشاركتها في المنتدى هذا العام على اجتياز الحدود الجديدة لرأس المال الاستثماري في المستقبل.”

أداء مرن لجمع الأموال على الرغم من تقلبات السوق

على الرغم من التقلبات والشكوك في سوق رأس المال الاستثماري العالمي، حافظت شركات مجتمع سايبربورت على أداء قوي في جمع الأموال خلال العام الماضي. تم جمع أكثر من 3 مليار دولار هونغ كونغ (أكثر من 380 مليون دولار أمريكي) في الفترة من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023 وحدها، من شركات تتضمن أنيموكا براندز، وبوتاي، وإندووس، ومون فير، وغيرها، مما أوصل الأموال المتراكمة التي جمعتها الشركات الناشئة في مجتمع سايبربورت إلى 37.5 مليار دولار هونغ كونغ (أكثر من 4.7 مليار دولار أمريكي). على مدى عقدين من الزمن، لا تزال منظومة سايبربورت تشهد توسعًا صحيًا؛ اليوم، رحبت سايبربورت أيضًا بالشريك السابع، سيرتك، في مجموعتها.

تلعب سايبربورت دورًا محوريًا في تعزيز مطابقة الاستثمار وتسهيلها، بالإضافة إلى دعم جمع الأموال للشركات الناشئة من خلال صندوق سايبربورت ماكرو (CMF). من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023، قامت سايبربورت بضخ رأس المال من خلال صندوق CMF مع وحدات استثمارية في اثنين من شركات سايبربورت الناشئة التي تركز على التكنولوجيا الصحية والخدمات اللوجستية الذكية، وهي جينس تكنولوجيز وألفريد 24 على التوالي. استثمر صندوق CMF في 27 مشروعًا ناشئًا، ومن خلال الصندوق والاستثمارات المشتركة، وصل إجمالي الاستثمار إلى 1.76 مليار دولار هونغ كونغ (226.1 مليون دولار أمريكي)، مما أدى إلى معدل استثمار مشترك يبلغ 1 : 9.

ازدهار شبكة مستثمري سايبربورت: توسعت قاعدة العضوية المتنوعة في منطقة الخليج الكبرى وجنوب شرق آسيا وآسيا

بمناسبة عامها السادس. وتواصل شبكة مستثمري سايبربورت (CIN) مسار نموها القوي، مما يعمل على تمكين مجتمع الشركات الناشئة لديها من خلال توسيع الشبكة محليًا ودوليًا، وإنشاء مصدر جيد للصفقات من أجل المستثمرين في الشبكة، مع مساعدة الشركات الناشئة على تحسين جودة خدماتها. وفي العام من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023 وحده، قامت الشبكة بتسهيل استثمارات تجاوزت 340 مليون دولار هونغ كونغ (أكثر من 43.4 مليون دولار أمريكي)، واستثمارات متراكمة تزيد عن 2 مليار دولار هونغ كونغ (255 مليون دولار أمريكي) بإجمالي 75 مشروعًا.

تقف الشبكة الآن بفخر كشبكة تضم أكثر من 170 عضوًا وتضم صناديق رأس المال الاستثماري، والمسرعات أو الصناديق الخيرية، والمكاتب العائلية، ورأس المال الاستثماري للشركات (CVC) والبنوك، والأسهم الخاصة. وقد سجل العام الماضي انضمام أكثر من 20 كيانًا جديدًا إلى الشبكة. ومن الجدير بالذكر أن تنوع قاعدة عضوية الشبكة قد زاد بشكل ملحوظ، حيث تضم عددًا كبيرًا من الأعضاء من هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، بالإضافة إلى جنوب شرق آسيا، وآسيا والمحيط الهادئ، والأمريكتين، وأوروبا. ويدل هذا النمو على تدفق سيولة الاستثمار من هذه المناطق.

قال هندريك سين، رئيس المجموعة التوجيهية لشبكة مستثمري سايبربورت ولجنة استثمار صندوق سايبربورت ماكرو؛ والمؤسس المشارك ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سي إم جي إي للتكنولوجيا المحدودة: “على الرغم من التيارات المضطربة في سوق رأس المال هذا العام، لا تزال “الأموال الذكية” موجودة – ويواصل المستثمرون البحث عن مشاريع واعدة لدعمها، مع تركيزهم الأساسي على دليل لا يمكن إنكاره على استدامة الأعمال. لقد كانت الشبكة بمثابة بوصلة لكل من الشركات الناشئة والمستثمرين، حيث ساعدتهم على أن يكونوا في المقدمة لاغتنام الفرص الناشئة. ومع استمرار حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في تعزيز التعاون الإقليمي مع أسواق رابطة بلدان جنوب شرق آسيا وأسواق الشرق الأوسط، وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل شبكة مستثمري سايبربورت وصندوق سايبربورت ماكرو التعاون بشكل تآزري لتعزيز فرص مطابقة الاستثمار والتعاون التجاري لتضخيم تأثير الشركات الناشئة في هونغ كونغ.

ملخص عن أفضل الطرق لإعادة توجيه المعلومات والتكنولوجيا

بهدف مساعدة الشركات على التنقل في المستقبل، تم تقديم ثلاث كلمات رئيسية لمنتدى 2023 من الضيوف الدوليين المشهورين: علي رضا مسرور، الشريك العام لشركة بلج آند بلاي، التي تعد بمثابة مسرع الابتكار العالمي، وروهيت تالوار، من المستقبلي العالمي للمستقبل السريع، وهي دار أبحاث ورؤى تطلعية ذات مصداقية، وإيرين تشو، رئيسة قسم الاقتصاد الجديد وعلوم الحياة في شركة كي بي إم جي (هونغ كونغ)، مما يمنح الجمهور رؤى قيمة حول الاستثمار بكفاءة في الشركات سريعة النمو في عصر الذكاء الاصطناعي.

تناقش فيليب يونج، المدير العام لمكتب جذب الشركات الاستراتيجية (مكتب الأمين المالي) ودونكان تشيو، عضو المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (التكنولوجيا والابتكار) مع متحدثين آخرين حول المبادرات والاستراتيجيات الجديدة للحكومة ودعمها لتعزيز تطوير صناعة المعلومات والتكنولوجيا في هونغ كونغ. ناقش هندريك سين، رئيس المجموعة التوجيهية لشبكة مستثمري سايبربورت (CIN) ولجنة استثمار صندوق سايبربورت ماكرو (CMF)، مع قادة الأعمال الآخرين فرص الاستثمار وتحدياته في ظل إعادة الانفتاح والتعافي في الصين بعد الجائحة.

ومن الركائز الأساسية الأخرى التي قام عليها المنتدى هذا العام هي القوى الدافعة للمعلومات والتكنولوجيا من التقنيات الناشئة، ولا سيما ويب3 والذكاء الاصطناعي. شارك جوبيتر تشنغ جياليانغ، الشريك في هاشكي كابيتال، رؤيته حول فرص الاستثمار في ويب3 لعام 2024، بينما أكد سانديب نايلوال، المؤسس المشارك لشركة بوليجون، على أهمية دعم البنية الأساسية لويب3 وتطبيقات العالم الحقيقي.

في المناقشات المتعلقة بأسواق رأس المال الجديدة، قامت ميديا نوسينتيني للمشاريع العالمية بدراسة فرص عقد الصفقات للشركات الناشئة من الجيل القادم في أوقات غير مستقرة. وفي الوقت نفسه، سلطت إليسا ليو، من مشاريع لانتشي، الضوء على دور منطقة الخليج الكبرى في قيادة مكانة هونغ كونغ كمنصة وبوابة لجمع الأموال والتوسع، وسلطت سونيا ويمولر، المؤسس المشارك والشريك العام لشركة فينشر سوق (VSQ)، الضوء على المستثمرين في الشرق الأوسط وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية المقيمون في آسيا في مجال التقنيات الحدودية، والصناعات الذكية، والتكنولوجيا من أجل الصالح الاجتماعي.

للاطلاع على جداول البرامج وقائمة المتحدثين الكاملة في المنتدى لهذا العام، يرجى زيارة الموقع التالي: http://cvcf.cyberport.hk

حول سايبربورت

سايبربورت هي الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية في هونغ كونغ وحاضنة لريادة الأعمال مع أكثر من 2,000 عضو بما في ذلك أكثر من 900 شركة ناشئة وشركات تكنولوجيا بالداخل وما يقرب من 1,100 بالخارج. تديرها شركة هونغ كونغ لإدارة الموانئ الإلكترونية المحدودة المملوكة بالكامل لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. مع رؤية تتمثل في أن تكون مركزًا للتكنولوجيا الرقمية، وبالتالي إنشاء محرك اقتصادي جديد لهونغ كونغ، تلتزم سايبربورت برعاية منظومة تكنولوجية حيوية من خلال تنمية المواهب، وتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز تنمية الصناعة من خلال الترويج للتعاون الاستراتيجي مع الشركاء المحليين والدوليين، ودمج الاقتصادات الجديدة والتقليدية من خلال تسريع التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.cyberport.hk