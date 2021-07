انتهاء البطولة الدولية للصيد بالطعم الاصطناعي برعاية جي دبليو إم باور، وإيجاد حياة بكل السيناريوهات

\باودينج، الصين، 24 يوليو/ تموز 2021 /PRNewswire/ — انتهت المباراة الأولى من بطولة جريت وول موتورز باور الدولية للصيد بالطعم الاصطناعي (GWM POER Lure International Championship) بتاريخ 16 يوليو/تموز بنجاح. تجتذب البطولة العديد من متسابقي الصيد بالطعم الاصطناعي المهرة، علاوة على جمهورها القادم من دوائر اهتمامات مختلفة. ولقد لاقت البطولة رواجًا واسعًا بتغطية أكثر 350 منبرًا إعلاميًا لها، وبثها مباشرة عبر الإنترنت.

بدأت رياضة الصيد بالطعم الاصطناعي في أمريكا الشمالية، وتحولت إلى رياضة تنافسية عالمية بعد 40 عامًا من إنشائها. وهي محببة إلى محبي رياضة صيد الأسماك. يضطر المولعون برياضة الصيد بالطعم الاصطناعي أن يحملوا معهم المعدات الاحترافية وقوارب الصيد، ثم الانطلاق عبر الجبال والمياه. وهذا يؤكد على ضرورة امتلاكهم شاحنات صغيرة قادرة على السير في الطرق الوعرة، والقطر، وتحميل المعدات، ولهذا فإن شاحنة باور من جريت وول موتورز (GWM POER) المستقلة والمفتوحة هي الخيار الأمثل لحمل أغراضهم، ويمكنها قطر قارب الصيد بسهولة إلى أي مكان. ولأن هذه الشاحنة قادرة على أن تقف في مياه بارتفاع 700 ملم بثبات، فإنها خيار معتبر لمحبي الصيد بالطعم الاصطناعي. تولت جريت وول موتورز رعاية البطولة الدولية للصيد بالطعم الاصطناعي لعامين متتاليين، وكان دعم مركباتها المقدم للمتسابقين ملحوظًا بشكل واسع.

باعتبارها شاحنة صغيرة ذكية من الجيل التالي ومعنية بالسلامة، تتبنى باور نهجًا يركز على المستخدم، وتستكشف دوائر مختلفة لجعل منتجها رفيقًا حميمًا في جميع السيناريوهات. إلى جانب أنشطة الصيد بالطعم الاصطناعي، دخلت شاحنة باور أيضًا في ثماني دوائر للأنشطة الخارجية حول العالم، منها أنشطة الترحال، والرحلات الاستكشافية والتخييم، مبرزة أدائها القوي في جميع السيناريوهات، ومقدمة إمكانيات لا حصر لها تناسب أنماط الحياة المتنوعة للمستخدمين في كل مكان في العالم.

نظرًا لأن شاحنة باور مجهزة بثلاثة أقفال تفاضلية، ووضع الزحف، وخزان U-turn، و7 أوضاع للقيادة تناسب جميع التضاريس، وغيرها من الأجهزة الشاملة للطرق الوعرة، فقد وُجد أن هذه الشاحنة تتفوق على الطرق الوعرة بسهولة في استبيان Mount Everest Elevation Survey. ولقد اختُبرت في رحلة تضمنت الأمطار والثلوج والضباب والظروف الجوية الصعبة الأخرى، وتمكنت الشاحنة من اجتياز طرق الثلج والجليد على ممر كيا وو لها (Kya Wu Lha) على ارتفاع 5200 متر فوق مستوى سطح البحر، و108 منعطفات في منتزه جبل إيفرست الوطنية، تكريمًا لروح المتسلق. ودعت جريت وول موتورز باور المعلقَيْن المشهورين أحمد الشهري وهاني داغستاني لقيادة الشاحنة عبر واحات المملكة العربية السعودية وصحاريها وقلاعها، لإبراز مدى سهولة تنقل الشاحنة، وقدرتها على التخليص، وقوتها في التحميل مع تصميمها الساحر. واستعادت شاحنة باور -التي تجمع بين التصميم الخارجي للجسم الموحي بالقوة، والتكنولوجيا الذكية، والأداء القوي والسلامة العالية- أبعاد الحياة المتعددة بالخيام والدراجات النارية في جنوب إفريقيا وارتبطت بمشاعر المستخدم من خلال دمج الأنشطة المعتمدة على سيناريو معين والحياة. من المزمع أن تندمج شاحنة باور بالكامل في ثقافة الشاحنات الصغيرة في جنوب إفريقيا، من خلال سلسلة من الأنشطة المشتركة التي ترعاها الشركة عبر دوائر الصيد البحري، وركوب الدراجات، والتخييم.

اكتسبت شاحنة باور عشرات الآلاف من المستخدمين منذ إطلاقها، وهي مشهورة للغاية في السوق. كما فازت بجائزة “أفضل شاحنة صغيرة للعام” (Best Pickup of the Year) التشيلية، وجائزة “سيارة العام” (The Car of the Year) الصادرة عن الهيئات الإعلامية في أستراليا ونيوزيلندا، علاوة على جوائز أخرى رسمية على التوالي. وستواصل جريت وول موتورز في المستقبل تحسين منتجاتها، وابتكار سيناريوهات الاستخدام الخاصة بها، ومنح المستخدمين العالميين تجربة أروع في استخدام المنتج.

