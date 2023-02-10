  الهيئة الملكية لمحافظة العلا تحتفي بيوم النمر العربي

AlUla, Saudi Arabia, 10فبراير / شباط 2023/PRNewswire/ — احتفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بيوم النمر العربي، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها النمور العربية، ونشر الوعي بأهمية المحافظة عليها.

وتنوعت الفعاليات التي تحتفي بيوم النمر العربي، وذلك من خلال تنظيم معرض خاص بالنمر العربي بوادي عشار في محافظة العلا، إضافة إلى مسار النمر العربي في محمية شرعان الطبيعية وبعض الأنشطة التي تتعلق بالنمر العربي.

ويأتي الاحتفاء بيوم النمر العربي، وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي حدد يوم العاشر من شهر فبراير من كل عام يوماً للنمر العربي، لنشر الوعي بالحفاظ على النمر العربي من الانقراض، والتعريف بأهداف صندوق النمر العربي

.ويُعدّ النمر العربي أحد أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، حيث لا تتجاوز أعداده اليوم 200 نمر، وذلك نتيجة فقدان موائلها الطبيعية والصيد الجائر على مدى السنوات الماضية .

وتشمل استراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مجموعة متنوعة من المبادرات، بما في ذلك التوسع في برنامج الإكثار ، إلى جانب إنشاء “صندوق النمر العربي” الذي خصصت له الهيئة الملكية 25 مليون دولار، ووقعت الهيئة كذلك عددًا من الشراكات منها الشراكة مع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، وشراكة مع منظمة “بانثيرا”، كذلك مع منظمة “كاتموسفير

“.وتهدف الهيئة الملكية من خلال استراتيجيتها إلى الحفاظ على النمر العربي وحمايته من الانقراض؛ بهدف إعادة تأهيل النظم البيئية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ، كذلك تأهيل البيئة الطبيعية مع ما يتماشى مع الأهداف الوطنية ومن ذلك مبادرة “السعودية الخضراء.

وتمضي الهيئة الملكية لمحافظة العلا قدمًا في تحقيق استراتيجيتها الخاصة بالنمر العربي والتي تشمل جوانب مجتمعية متعددة، منها تدريب عدد من أبناء وبنات الوطن في العلا على مهام تدعم صون المحميات الطبيعة .

وتعد العلا موطنا أصليا عبر التاريخ للنمر العربي، حيث تعكس ذلك النقوش الصخرية في مواقع متعددة في المحافظة، وينعكس جلياً في مرتكزات استراتيجية الهيئة العناية بالبيئة والطبيعة، والعناية بالتراث والآثار، مما يجعل العلا أكبر متحف حي في العالم.

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