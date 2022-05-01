‫الهيئة العامة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك تصادق على توزيع أرباح على مساهميها بقيمة 18 مليون دولار أمريكي أي بنسبة حوالي 17.14% من رأس المال المدفوع وتنتخب مجلس إدارة جديد

رام الله، فلسطين, 9 مايو / أيار 2022 /PRNewswire/ —

عقدت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك، يوم الاثنين الموافق 9 أيار، 2022 اجتماع هيئة عامة غير عادي وعادي في مدينة رام الله، فلسطين برئاسة السيد طارق العقاد، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي وبحضور أعضاء مجلس إدارة أيبك وممثلين عن وزراة الاقتصاد الوطني- مكتب مراقب الشركات، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وبورصة فلسطين، إضافة إلى مدقق الحسابات الخارجي والمستشار القانوني لأيبك وحشد من مساهمي الشركة.

وصادقت الهيئة العامة في اجتماعها على توزيع أرباح على مساهمي الشركة المسجلين كما بتاريخ 8/5/2022 بنسبة حوالي 17.14% من رأس المال المدفوع لأيبك والبالغ 105 مليون دولار أمريكي كما بتاريخه، منها أرباح نقدية بقيمة 11 مليون دولار أمريكي بنسبة حوالي 10.476% وأسهم مجانية عددها 7 مليون سهم، بنسبة حوالي 6.666% وبذلك يصبح رأس المال المدفوع لأيبك بعد توزيع الأسهم المجانية 112 مليون دولار أمريكي.

كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للسنوات الأربع القادمة مكون من 13 عضوة وعضو من سيدات ورجال أعمال من ذوي الخبرة في مجالات الاستثمار والحوكمة وقطاعات التصنيع والتجارة والخدمات والتمويل وريادة الأعمال من فلسطين والسعودية والأردن والامارات وبريطانيا، وأميركا وهم: طارق عمر العقاد، طارق الشكعة، لانا غانم، ميساء برانسي، هاشم الشوا، لينا خليل، أولغا أبو ردينة، أحمد عطوان، نشأت المصري، محمد أبو خيزران، د. ضرغام مرعي، خالد الكيالي، ود. مازن حسونة.

حول أيبك

وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات والعراق وتركيا من خلال مجموعة شركاتها تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد، وتوظف ما يزيد عن 2600 كادر في شركات المجموعة. للمزيد من المعلومات: www.apic.ps

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