‫الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي:  المملكة العربية السعودية تعلن عن برنامج القمة العالمية الثانية للذكاء الاصطناعي

الرياض، المملكة العربية السعودية، , 11 أيلول/سبتمبر، 2022/ PRNewswire/ — أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي السعودية برنامجها الرسمي وقائمة المتحدثين للقمة العالميةالثانية للذكاء الاصطناعي المقرر عقدها في الفترة بين 13-15 من أيلول/سبتمبر في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

موضوع القمة هو “الذكاء الاصطناعي من أجل خير البشرية”، وستركز الجلسة العامة، إلى جانب المناقشات التي يقودها رؤساء الجلسات، على مناقشة الذكاء الاصطناعي الآن، والذكاء الاصطناعي التالي، والذكاء الاصطناعي أبدًا. تركز هذه الموضوعات على تحديد وتوحيد وجهات النظر العالمية بشأن تنفيذ الذكاء الاصطناعي والاستخدام العادل لبناء إطار قوي للذكاء الاصطناعي يمكنه حل تحديات العالم المستقبلية – من متطلبات الطاقة العالمية وإزالة الكربون إلى الوصول العادل إلى الرعاية الصحية والقضاء المحتمل على الأمراض. بالإضافة إلى ذلك، سيناقش المتحدثون أخلاقيات وسياسات الذكاء الاصطناعي التي تساعد على منع استغلال الذكاء الاصطناعي. وباستضافتها للقمة، ستسلط الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الضوء على التطورات والإنجازات في مجال الذكاء الاصطناعي داخل المملكة وتشارك رؤياها الأوسع لمستقبل الذكاء الاصطناعي كجزء من خطة رؤيا المملكة 2030

ستضم لجان القمة خبراء في الموضوع من كل من القطاعين الخاص والعام والذين سيتبادلون الخبرات حول تأثير الذكاء الاصطناعي في أعمالهم. ستكون هناك أيضًا جلسة مخصصة لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على الشباب اليوم. ومن بين المتحدثين في اجتماع هذا العام:

· معالي السيد المهندس عبدالله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية

· معالي السيد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية

· أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو

· نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لنيوم

· الدكتور فنغتشون مياو، رئيس قسم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، اليونسكو

· رؤيا محبوب، المؤسسة والرئيسة التنفيذية، صندوق المواطن الرقمي

· فرانشيسكا روسي، الزميلة في آي بي أم والقائدة العالمية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، رئيسة أيه أيه أيه آي

معالي السيد وقال سعادة الدكتور عبد الله الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: “نحن متحمسون لتسهيل الحوار الحافز على التفكير والمشاركة في ما يتعلق بمستقبل الذكاء الاصطناعي خلال قمة هذا العام. هذا الحدث هو حقًا شهادة على التزامنا بتعزيز المناقشات المدروسة التي ستعلم الأعمال التجارية والأكاديميين وقادة الصناعة.”

خلال القمة العالميةالثانية للذكاء الاصطناعي، ستكشف المملكة أيضًا عن العديد من الإعلانات حول الالتزامات والشراكات القادمة التي ستعزز استخدام وتأثير الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.

يعد هذا المؤتمر التاريخي والإعلانات المصاحبة له من بين العديد من الطرق التي يمكن للمملكة العربية السعودية من خلالها تحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالمملكة كرائد عالمي في مجموعة النخبة للاقتصادات التي تعتمد على البيانات، كجزء من أهداف رؤيا 2030

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