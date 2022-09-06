‫النموذج الجديد لظهور GWM POER لأول مرة في معرض تشنغدو للسيارات 2022

بودينغ، الصين، 6 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — في 26 أغسطس، ظهرت Shanhai POER الجديدة (للسوق الصينية)، التي طورتها GWM POER ، لأول مرة في معرض تشنغدو للسيارات 2022، مما جذب الكثير من الاهتمام.

وعلق PCAUTO ، وهي شركة صينية رائدة في مجال السيارات: “يملأ النموذج ( Shanhai POER ) فجوة العلامات التجارية الصينية في سوق عمليات الالتقاط كبيرة الحجم وعالية الأداء ويتيح للعالم معرفة إبداع العلامات التجارية الصينية في مجال الالتقاط”.

تم تصميم السيارة بالعديد من التفاصيل المتينة. يتبنى التصميم الأمامي شبكة عريضة تتكون من العديد من حواف الكروم الأفقية. يخلق المصد الأمامي القوي وتصميم خط الجسم القوي قوة اندفاعية قوية، مما يجعل السيارة تبدو قوية للغاية.

يتبنى الصندوق الخلفي لهذا الموديل الجديد تخطيطًا للمساحة بثلاثة أبواب، ويمكن ضبط قسم الصندوق الخلفي وإزالته إذا لزم الأمر. كما أنها تحتوي على العديد من المراسي المحجوزة، مما يترك المزيد من الإمكانيات للمستخدمين لتعديلها اعتمادًا على الاحتياجات المختلفة. على وجه الخصوص، يمكن أن يوفر الاختياران من باب خلفي مفتوح جنبًا إلى جنب أو مسطح الراحة في ظروف مختلفة.

فيما يتعلق بأداء الطاقة، تم تجهيز الطراز المعروض بمحرك 3.0T V6 عالي الأداء، يتوافق مع صندوق التروس 9AT . وهو مزود بنظام BorgWarner 4 A+LOCK للدفع الرباعي، والذي يمكن أن يعزز أداء الطرق الوعرة.

وعلق أوتوهوم، وهو موقع معروف للسيارات في الصين: “جعلت شانهاي بوير (للسوق الصينية) تصميم منتجات جي دبليو إم بوير أكثر دقة، والتي ستلبي طلبات المستهلكين الأكثر تنوعًا “.

في العرض، عرضت GWM POER أيضًا العديد من النماذج الخاصة للجمهور، بما في ذلك Jingang POER New Farmer Edition (للسوق الصينية) و Huodan (للسوق الصينية).

تم بيع GWM POER في أكثر من 50 دولة حول العالم وفازت بجوائز معروفة في العديد من الأسواق. بعد شهر واحد فقط من إطلاقها في تشيلي، فازت GWM POER بجائزة “أفضل اختيار من العام” التي تمنحها MT Online ، وهي وسيلة إعلام محترفة محلية للسيارات.

تعلق GWM POER أهمية على مطالب المستخدمين وتدمج نمط الحياة السيناريوهات الكاملة المعتمدة من قبل العلامة التجارية مع الثقافة المحلية. رعت هذه العلامة التجارية العديد من الأحداث الرياضية الشهيرة في جميع أنحاء العالم، مثل الرجل الحديدي في أستراليا، وركض شاطئ ميل واحد في جنوب إفريقيا، وركوب دراجات أكسفورد في تشيلي.

تظهر بيانات المبيعات التي أصدرتها الشركة في يوليو أن المبيعات العالمية التراكمية لـ GWM POER من يناير إلى يونيو من هذا العام نمت بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي.

“بدأت شركة GWM POER عصر العلامة التجارية 2.0 وبدأت ترقية شاملة. قال هاوباو تشانغ، الرئيس التنفيذي لشركة GWM Pickup : “سيحقق تصميم منتجاتنا العالمية تغطية كاملة للسيناريوهات قريباً “.

تخطط الشركة لإطلاق نموذجين جديدين تمامًا، إصدار POER على الطرق الوعرة و Jingang POER (للسوق الصينية)، إلى السوق العالمية بحلول نهاية هذا العام. كما سيتم الترويج لشركة Shanhai POER (للسوق الصينية) في مختلف الأسواق.