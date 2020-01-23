النجم محمد حماقي يحيي حفلاً غنائياً في دبي بالشراكة مع OPPO

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 يناير 2020: بالتعاون مع OPPO، شركة التكنولوجيا الرائدة عالمياً، أحيى نجم الغناء العربي محمد حماقي حفلاً غنائياً في “ذي بوينت” على نخلة جميرا بتاريخ 17 يناير، وذلك في أعقاب التعاون بين الشركة وحماقي بهدف الترويج لسلسلة هواتف Reno2 الأحدث من هواتف OPPO الذكية وتعزيز حضورها في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان حماقي قد أطلق مؤخراً أغنيته الأولى لسلسلة Reno2 تحت عنوان “تعرف بحبك ليه”، والتي تتميز بإيقاعاتها الجذابة وتسلط الضوء على المزايا الفريدة التي تتمتع بها السلسلة مثل منظومة الكاميرا الرباعية ونمط تصوير الفيديو بالثبات الفائق. وسجلت الأغنية انتشاراً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي ووصل عدد مشاهداتها إلى نحو 6 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع عند طرحها عبر موقع يوتيوب.

وفي هذا السياق، قال إيثان تشيوي، رئيس OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا: “يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة مع الفنان محمد حماقي لتمثيل علامة OPPO التجارية في جمهورية مصر العربية ومنطقة الشرق الأوسط. فهو نجم يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة وبسجل حافل من الأغاني الناجحة، ونحن على ثقة بأنه السفير المثالي لعلامة OPPO الشبابية المبتكرة بفضل شخصيته الآسرة وموهبته الاستثنائية”.

من جانبه، قال النجم محمد حماقي: “أتشرف بتمثيل علامة رائدة وتتمتع بمكانة مرموقة مثل OPPO التي تشتهر بروحها القوية وهويتها المتميزة، فهي علامة شبابية إبداعية وتنفرد سلسلة هواتفها الذكية Reno2 بقدرتها على التقاط أروع اللحظات بدقة لامتناهية. ومن هنا تأتي الشعبية الواسعة التي نجحت OPPO في تحقيقها في المنطقة خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة، ويسعدني أن أكون جزءاً من قصة النجاح الفريدة هذه”.

تتمتع سلسلة OPPO Reno2 التي تم إطلاقها في الربع الأخير من العام 2019 وتشمل هواتف Reno2 وReno2F، بمزايا التصوير الفوتوغرافي المحسنة على غرار التصوير بالنمط المظلم الفائق Ultra Dark Mode ونمط تصوير الفيديو بالثبات الفائق Ultra Steady Video وخاصية التقريب الهجين حتى 5 مرات وعدسة بزاوية تصوير فائقة العرض وكاميرا أمامية منبثقة كزعنفة القرش.

وكانت OPPO قد أطلقت العديد من التقنيات المبتكرة والرائدة على مستوى القطاع في إطار هدفها بتوفير التقنيات المميزة للمستهلكين من جميع الفئات.

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فريق العلاقات العامة لشركة OPPO

البريد الإلكتروني: oppo.mena@bcw-global.com

نبذة عن OPPO

OPPO هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الهواتف الذكية، تعنى بتصنيع هواتف مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. تقدم OPPO للمستهلكين تجربة رقمية غامرة تعكس العناصر الأساسية للعلامة التجارية: الشباب، رسم الاتجاهات الجديدة والجمال.

دأبت شركة OPPO على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. وتعد OPPO العلامة التجارية الأولى لتطوير صور السيلفي من خلال إطلاق هواتف ذكية مزودة بكامرتين أماميتين بدقة 5 ميغابيكسل و16 ميغابيكسل، وهي أيضاً العلامة التجارية الأولى في طرح الكاميرا الدوارة المزودة بمحرك، وميزة Ultra HD وتقنية التقريب بالكاميرا المزدوجة x5.

في العام 2017، تم تصنيف OPPO رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركة OPPO اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 مراكز أبحاث حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلتOPPO السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، وكينيا، ونيجيريا.

أنشأت OPPO مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعل OPPO أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا.

واستناداً إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل دولة، تقدم OPPO MEA منتجاتها بما يتماشى مع أذواق المستهلكين، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضل مع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد من المستهلكين المحليين لدينا وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين

خلال العام الماضي، بدأت OPPO بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائد OPPO Find X وإدخال مجموعة R. وتسعى OPPO لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة للمستهلكين الشباب في المنطقة.

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