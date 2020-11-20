الموضوع: قمة مجموعة العشرين في الرياض: المؤتمر الصحفي لما بعد الرئاسة

ستعقد قمة مجموعة العشرين في الرياض افتراضيا في الفترة من 20-21 نوفمبر 2020 م الموافق 5-6 ربيع الثاني 1442هـ

وسيعقد المؤتمر الصحفي لرئاسة مجموعة العشرين بعداختتام اليوم الثاني والأخير من قمة القادة من قبل معالي وزير المالية السعودي الأستاذ محمد الجدعان ومعالي الدكتور فهد المبارك الشربا السعودي لمجموعة العشرين.

وسيُعقد المؤتمر الصحفي لرئاسة مجموعة العشرين عقب اختتام قمة القادة وإطلاق بياناهم رسميا.

تستقبل أسئلة الاعلاميين عبر الإنترنت باستخدام هذا النموذج، سيتم بذل قصارى الجهد للإجابة على أكبر عدد ممكن من الأسئلة خلال الوقت المخصص لها.

وسيبث التلفزيون السعودي المؤتمر الصحفي، وسينقل أيضا عبر موقع القمةوحساب تويترالرسميين.