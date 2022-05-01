‫ المنطقة الحرة بصحار تقدم تشكيلة من الحوافز والمزايا للمستأجرين لتحقيق خططهم التوسعية

صحار ، عمان, 16 مايو / أيار 2022/PRNewswire/ — تواصل المنطقة الحرة بصحار تمهيد الطريق أمام الشركات للوصول إلى الأسواق العالمية، حيث قامت مؤخراً بتقديم حوافز ومزايا جديدة لإتاحة الفرصة أمامهم لتحقيق خططهم التوسعية. وحتى نهاية عام 2022م، أصبح بإمكان المستأجرين الحاليين والجدد الحصول على تراخيص التجارة العامة لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات مع أسعار تنافسية تصل إلى 50 بالمائة من التكلفة المعتادة. وبالتعاون مع مزود خدمة المكاتب، شركة مجمع الشركات، تتيح المنطقة الحرة بصحار أمام مجتمع الأعمال استئجار مساحات مكتبية في مجمع الشركات العصري بأسعار تنافسية تتراوح بين 30 وحتى 45 بالمائة لمدة تصل حتى ثلاث سنوات. وتسعى المنطقة الحرة بصحار عبر هذه الحوافز إلى فتح أفاق واعدة من شأنها جذب أبرز المستثمرين من مختلف القطاعات، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الحالية لتعزيز خططها التوسعية. ويمكن للشركات الاستفادة مما تقدمه المنطقة الحرةمن فرص ومقومات وحوافز لنمو أعمالها بكل سهولة ومرونة وبتكلفة تنافسية.

هذا ويُعتبر ميناء صحار والمنطقة الحرة أحد أسرع الموانئ نمواً في العالم. ويواصل المشروع ترسيخ مكانته كبوابة لوجستية للتجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي في مسارات الشحن من الشرق إلى الغرب، ونقطة عبور إقليمية للتوسع في مختلف الأسواق الأفريقية والآسيوية وفي منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. كما، وتوفر المنطقة الحرة بصحار مجمعات ومساحات متنوعة تلبي احتياجات كافة القطاعات، وتقدم مرافق تبريد وحلول لوجستية للتوزيع في مختلف أنحاء العالم. وتتصل المنطقة الحرة بميناء صحار والتي تتيح أمام الشركات خدمة التخليص الجمركي بدون توقف وممر للنقل الجمركي بين الميناء والمنطقة الحرة مما يسمح بوصول البضائع إلى وجهتها في أقل من 14 دقيقة.

وتعليقاً على ذلك، قال عمر المحرزي، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار: “نواصل التزامنا بدعم نمو أعمال مستأجرينا الجدد والحالين للوصول للعالم من أسرع المناطق الحرة نمواً في المنطقة عبر تقديم تراخيص التجارة العامة ومساحات مكتبية بأسعار تنافسية للغاية”. وأضاف: “نحرص على تلبية الطلب المتزايد على بيئات العمل المرنة من خلال توفير مساحات مكتبية فعالة تتيح للمستأجرين تعزيز تواصلهم المباشر مع مجموعة كبيرة من العملاء المحليين والدوليين بموقع استراتيجي وتكلفة منخفضة. كما، ونواصل رفدهم بتشكيلة من المزايا والحوافز، بما في ذلك ضمان الوصول المستمر للمواد الخام عالية الجودة عبر ميناء عالمي المستوى، وتعزيز وصول أعمالهم إلى أسواق جديدة”.

وأصبح بإمكان الشركات الحصول على رخصة التجارة العامة وكافة التصاريح المطلوبة والتراخيص والتأشيرات إلكترونياً عبر المنصة لتأسيس وتشغيل شركاتهم بفاعلية. وتُقدم المنطقة الحرة بصحار للمستثمرين قائمة متكاملة من المزايا والحوافز تتضمن إعفاء كامل من الرسوم على الاستيراد والتصدير، وإعفاء كامل من ضريبة الدخل، وإعفاء ضريبي على الشركات يصل إلى 25 عامًا.

وتسعى المنطقة الحرة بصحار من خلال تعاونها الوثيق مع شركة مجمع الشركات إلى تسهيل وصول مجتمع الأعمال إلى مجموعة من المرافق والخدمات العصرية عبر اشتراكات سنوية والحصول على رسوم تنافسية تصل إلى 45 بالمائة على التكلفة المعتادة .

وللمزيد من المعلومات حول إصدار رخصة التجارة العامة وخيارات المساحات المكتبية، يمكن الاتصال على الرقم +968 7151 8812 ، أو +968 7992 2998 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني GTL@soharportandfreezone.com . وللمزيد من المعلومات حول الفرص والمزايا المتاحة في ميناء صحار والمنطقة الحرة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني soharportandfreezone.com .

– نبذة عن ميناء صحار والمنطقة الحرة

يعد ميناء صحار والمنطقة الحرة أحد أسرع الموانئ نمواً في العالم حيث يواصل ترسيخ مكانته كمركزٍ لوجستيٍ أساسيٍ في المنطقة وخارجها، مستمداً قوته من موقعه الاستراتيجي وخدماته المتطورة . فمن خلال الجمع بين الخبرة الواسعة لميناء روتردام وحكومة سلطنة عُمان، ممثلةً بمجموعة أسياد، يُشكل ميناء صحار والمنطقة الحرة أحد أبرز المشاريع الضخمة في السلطنة، ومركز متكامل للخدمات اللوجستية، وصناعات البتروكيماويات والمعادن، إضافة إلى كونه يضم أول محطة مخصصة لاستقبال البضائع والشحنات الزراعية في المنطقة. واليوم، وبعد 17 عاماً من بدء عملياته، أصبح ميناء صحار والمنطقة الحرة بوابة السلطنة الرئيسية للاستيراد والتصدير، مساهماً بـنسبة 2.8٪ في الناتج المحلي الإجمالي، وموفراً ما يقارب 26,000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة. هذا ويعد ميناء صحار والمنطقة الحرة في طليعة مشاريع البنية الأساسية اللوجستية العصرية بالسلطنة التي تضع تحقيق التنمية المستدامة و تسخير أحدث التقنيات في مقدمة أولوياتها من أجل دعم مسيرة التنويع الاقتصادي المرسومة في رؤية ‘عُمان 2040’.

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