‫المنتدى العالمي للشباب متعدد الثقافات “أحلام الشباب، معًا من أجل النمو” الحدث الصيني واليوناني

بكين، 23 شتنبر/أيلول 2022 / PRNewswire / — في 20 شاتبر/أيلول، وبمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين واليونان، أقيم الحدث الصيني اليوناني بعنوان “أحلام الشباب، معًا من أجل النمو” في إطار المنتدى العالمي للشباب متعدد الثقافات برعاية مشتركة من Guohua Energy Investment Co., Ltd التابعة لِمؤسسة استثمار الطاقة الصينية ومركز الاتصال الثقافي الدولي التابع لمجموعة الصين الدولية للاتصالات الدولية ( CICG ) في بكين وأثينا من خلال رابط فيديو.

عقد الضيوف الكرام من المؤسسات الحكومية والشركات في الصين واليونان حوارًا قائمًا على السحابة عبر رابط فيديو مع ممثلي الشباب اليوناني من الشركات المستثمرة في الصين في اليونان، وممثلي الشباب الصينيين من المؤسسات والجامعات، وأشخاص من مختلف القطاعات بما في ذلك مشاهير الإنترنت في اليونان. استمتع جميع المشاركين بتبادلات ودية ودودة حول مواضيع مثل الصداقة التقليدية والتاريخ والثقافة وقصص الشركات بين البلدين.

تمت دعوة السيد إيوانيس سميرليس، الأمين العام لوزارة الخارجية اليونانية، والسيد جورجيوس إيليوبولوس، سفير اليونان لدى الصين، والسيد شياو جونزنغ، سفير الصين في اليونان، ولو كايرونغ، نائب رئيس مركز جنيف الدولي للمؤتمرات، ويانغ جيبينغ، نائب المدير العام من مؤسسة استثمار الطاقة الصينية لحضور هذا الحدث وإلقاء الكلمات.

تم عقد الحدث حول مواضيع متعددة في مكانين. في جلسة الحوار الشبابية، شارك ممثلون من مركز الطاقة الخضراء والهندسة المعمارية لشركة Guohua Energy Investment Co ، Ltd و Europe Renewable Energy ومعهد أبحاث CNOOC في التطوير والتطبيق العملي للطاقة الخضراء العالمية، بالإضافة إلى التحول والارتقاء بإنجازات شركات الطاقة الصينية في مواجهة جولة جديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي. شارك ممثلو الموظفين اليونانيين من بنك الصين وهواوي Huawei و ZTE مشاعرهم حول العمل في الشركات الصينية ووجهات نظرهم حول روح المؤسسة الصينية.

تبادل ممثلون من معهد Confucius التابع لجامعة ثيساليا، ومعهد Confucius للأعمال بأثينا، والمؤسسات أو الشركات الأخرى حول تاريخ وثقافة الصين واليونان بالإضافة إلى تعلم اللغة مع أستاذ كلية تاريخ جامعة العاصمة العادية، و أستاذ بكلية التاريخ والثقافة بجامعة شاندونغ. أتاح الحوار الدافئ والحيوي والودي لشباب البلدين التفاهم بشكل أفضل مع بعضهم البعض وتوثيق الصداقة، وهو أمر ملائم للتبادلات بين الحضارتين.

بشهادة الضيوف وممثلو الشباب من الصين واليونان، تم إطلاق المبادرة الصينية اليونانية حول التنمية المستدامة للشباب رسميًا. تقترح المبادرة أن يتكاتف شباب البلدين في الترويج لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 والمساهمة في بناء كوكب أفضل.

خلال الحدث ، قدمت موقع أثينا والموقع الفرعي في بكين أيضًا الرقصات التقليدية وعروض الآلات الموسيقية للصين واليونان على التوالي، والتي أظهرت بوضوح سحر وتناغم الحضارتين القديمتين.

تشيونغ زانغ

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