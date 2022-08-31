المنتدى الخامس حول التعاون الإعلامي بين الصين وأفريقيا يعزز تطوير الوسائط الرقمية، ويعزز الشراكة الاستراتيجية

بكين، 31 أغسطس 2022 / PRNewswire/ — اختتم بنجاح المنتدى الخامس حول التعاون الإعلامي بين الصين وأفريقيا (“المنتدى”)، الذي استضافته الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في الصين، وبلدية حكومة بكين الشعبية والاتحاد الأفريقي للإذاعة، في 26 أغسطس في بكين، الصين.

وكان موضوع المنتدى “رؤية جديدة وتنمية جديدة وتعاون جديد”، وأصدر منجزات تعاونية للتعاون الإعلامي بين الصين وأفريقيا في الفئات الأربع التالية:

— بث البرنامج التعاوني: سيتم بث ما يقرب من 30 منتجًا سمعيًا بصريًا ممتازًا من 20 دولة أفريقية من قبل محطات التلفزيون الإقليمية/البلدية بالإضافة إلى منصات الإنترنت بما في ذلك يوكو ومانجوتف.

— إنشاء الوثائق : أنتجت الصين سلسلة من الأفلام الوثائقية التي تركز على الثقافات والتعاون الصيني والأفريقي، بما في ذلك “قلب الأسد” و “الصينيين يقابلون أفريقيا”، والتي سيتم بثها قريبًا.

— ابتكار البرنامج: وضعت الصين برامج ومنتديات خاصة للشباب الصيني والأفريقي تم إطلاقها لاستكشاف الفرص والتحديات الجديدة في التبادل الثقافي والتعليمي. على سبيل المثال، أنتجت iFeng.com برامج بما في ذلك “الشباب العالمي” و “الحوار مع العالم”.

— التعاون الإعلامي الجديد : تم تطوير سلسلة من مشاريع الفيديو بالتعاون مع البلدان الأفريقية لتعزيز التبادل الصناعي وتجارة المنتجات.

وكان المنتدى، الذي تأسس في عام 2012، منبرًا رئيسيًا لوسائط الإعلام الصينية والأفريقية لتيسير التعاون الواسع والمتعمق في مجال البث الإذاعي، بما في ذلك مشاريع رئيسية مثل عرض مواسم المسلسلات التلفزيونية الصينية الممتازة في أفريقيا، والإنتاج المشترك والبث المشترك للمحتوى التلفزيوني، وتركيب التلفزيون الفضائي لـ 10000 قرية أفريقية وأكثر. وتلقى أكثر من 3000 موهبة إذاعية مهنية تدريبًا من وسائط الإعلام الصينية.

مركزًا على تطبيق التقنيات السمعية البصرية المتقدمة وتكامل التطوير الرقمي، تضمن المعرض التفاعلي للمنتدى للتقنيات السمعية البصرية عددًا من شركات المحتوى والتكنولوجيا الصينية لعرض أحدث المنتجات والتقنيات في IPTV و VR و AR والألعاب السحابية والسمعية البصرية الغامرة والمحطات الذكية فائقة الدقة والمزيد.

خلال المنتدى، عرضت شركة iQIYI Inc. QIYU VR ، سماعة الرأس الرئيسية التي تم تصميمها وتطويرها بهدف إحداث ثورة في أفضل تجربة مشاهدة. استفاد نظام النظارات الذكية لتقريب الوسائط AR من XLOONG بشكل شامل من التقنيات المتقدمة لـ AR ، وشاشة العرض البصرية بالقرب من العين الفلوروسكوبية، والتسجيل ثلاثي الأبعاد، و SLAM ، والذكاء الاصطناعي، وتثبيت الصورة لتحقيق وظائف مريحة وفعالة مثل تسجيل فيديو الأخبار القصيرة، والبث المباشر، ورابط الفيديو لدعم الإنتاج والبث كمكمل لمعدات البث الإعلامية الحالية. قدمت LUSTER LightTech نظام التقاط الحركة البصرية FZMotion المطور ذاتيًا ونظام تتبع كاميرا LuXR الذي يستخدم التقاط الحركة وتتبع الطائرات بدون طيار وتحديد المواقع في عملية إنتاج الفيديو، وتحقيق محاكاة المشاهد الرقمية الافتراضية للمدينة.

ونشر المنتدى أيضًا إعلانًا مشتركًا يستعرض ويلخص إنجازات عقد التعاون بين الصين وأفريقيا في مجال وسائط الإعلام، فضلًا عن رسم خرائط لآفاق وتوقعات تطوير وسائط الإعلام في المستقبل.