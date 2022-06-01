‫المملكة العربية السعودية تستضيف اجتماع لهيئة الأمم عن تعافي السياحة، وتوافق على خطوات لتعزيز قطاع السياحة لضمان المرونة والاستدامة.

• المملكة تستضيف أضخم اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية منذ بدء الجائحة

• الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ووزراء يُثنون على دعم المملكة للسياحة

• جدول أعمال منظمة السياحة العالمية يتمحور حول قضايا رئيسية تواجهها قطاعات السياحة حول العالم

جدة، 7 يونيو 2022: /PRNewswire/ — استضافت المملكة العربية السعودية الدورة 116 من اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، والذي يُعد منصة رائدة تجمع قادة السياحة العالميين لتشكيل مستقبل القطاع.

وبصفته نائب الرئيس الأول للمجلس التنفيذي للمنظمة، تبادل معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب أطراف الحديث مع القادة العالميين حول الدور الأساسي الذي تؤديه السياحة لتعزيز مرونة واستدامة العالم، كما دعا إلى ترسيخ أطر التعاون بين العالم لتسريع رحلة تعافي القطاع.

وقال وزير السياحة في المملكة العربية السعودية معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب “يُعد قطاع السياحة محركاً رئيسياً للنمو والفرص والتطور. ونحن اليوم نقف على مفترق طرق عالمي، ويمكن لقطاعنا أن يتيح ما يزيد عن 58 مليون فرصة عمل في 2022، ليتجاوز مجموع الوظائف التي يوفرها حاجز الـ 330 مليون، أي أقل بنسبة 1% فقط عن نسب ما قبل الجائحة. ويمكن تحقيق ذلك فقط بوجود قيادة قوية ورؤية واضحة وموارد كافية”.

وأضاف معاليه “إن إعادة انطلاق السياحة في العديد من البلدان حول العالم يتيح لنا الفرصة لإعادة التفكير في إطار حوكمة قطاع السياحة، والتواصل، وغير ذلك. ولدينا الآن فرصةً ثمينة لتمهيد الطريق نحو مستقبل مزدهر لقطاع السياحة العالمي، ولا بد لنا من اغتنامها.”

ومن جهتها، رحّبت الدول الأعضاء بالتقرير الصادر حول التوجهات العالمية الحالية في مجال السياحة، والذي قدمه السيد زوراب بوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى تقارير المراقبة التابعة للمنظمة والأدوات التي طورتها منذ انتشار جائحة كورونا.

وصرح سعادة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بوليكاشفي، ،ومعالي وزيرة السياحة والترفيه لساحل العاج سياندو فوفانا “لدينا مسؤولية مشتركة لتشكيل قطاع سياحة أكثر استدامة. علينا إعادة التفكير بكيفية تطوير السياحة وإعادة ابتكار الوجهات والأعمال السياحة وإعادة بناء المنظومة السياحية برمتها. تقدّم لنا الدورة 116 من اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الفرصة لاتخاذ الخطوات الأولى من خطة التحرّك. نشكر المملكة العربية السعودية لجمعنا تحت سقف واحد وإطلاق هذه الرحلة”.

يُعد الاجتماع والذي يستمر لمدة يومين في مدينة جدة التاريخية أضخم اجتماع وُجاهي للمجلس التنفيذي للمنظمة منذ بدء الجائحة. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لدفع عجلة تعافي قطاعات السياحة حول العالم. وقد أظهر الاجتماع عزم المجلس التنفيذي على تبني منهجية تتمثل بالعمل المشترك.

ويذكر أن معاليه قد اجتمع في جدة مع العديد من الوزراء والممثلين من الدول الأعضاء الـ 35 في المجلس التنفيذي، وسواهم من قادة السياحة العالميين وصناع القرار من القطاع الخاص.

***ملاحظات للمحررين

حول وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية

تُعنى وزارة السياحة السعودية بالقطاع السياحي في المملكة العربية السعودية، بدعم من الهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي. ترسم الوزارة ملامح استراتيجية قطاع السياحة في المملكة، وتقع على عاتقها مسؤولية تطوير السياسات والأنظمة وتنمية الموارد البشرية وجمع الإحصاءات واستقطاب الاستثمارات. تعمل الوزارة بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة المسؤولة عن الترويج للمملكة كوجهة سياحية عالمية، وصندوق التنمية السياحي المسؤول عن تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير القطاع.

تأسست الوزارة، التي يترأسها معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، في فبراير 2020، في أعقاب فتح المملكة العربية السعودية أبوابها أمام السياح الدوليين كوجهة ترفيهية للمرة الأولى في تاريخها عام 2019. تهدف المملكة إلى استقبال 100 مليون سائح بحلول عام 2030، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من %3 إلى %10.

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