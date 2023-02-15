Press Release

‫المصور العالمي آيدان سوليفان: الشارقة بعدسة ابن الإمارة سلطان القاسمي

- by pr web


حول معرضه المشارك في “اكسبوجر 2023”

الشارقة ، الإمارات العربية المتحدة, 15 فبراير / شباط 2023 /PRNewswire/ — يمتلك سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس الشارقة للإعلام، جانباً فنياً لطالما مثّل جزءاً من حياته الخاصة، حيث يهتم سموه بممارسة التصوير خلال سفره في الرحلات التي يقوم بها إلى المناطق الطبيعية، وينعكس هذا الشغف في أعماله الفنية المعروضة في المهرجان الدولي للتصوير “اكسبوجر 2023″، تحت عنوان “الشارقة بعدسة سلطان القاسمي”.

Aidan J. Sullivan: Sharjah through the eyes of Sultan bin Ahmed Al Qasimi, the emirate’s beloved son

تصحب صور المعرض العشر زوار المهرجان في رحلة إلى أبرز المعالم الثقافية في الشارقة، وإبداعات فن العمارة في وجهاتها، والمناظر الطبيعية الساحرة التي تحتضنها، حيث يعد المعرض تحية محبة وتقدير إلى الشارقة وتاريخها وجمالها وتنوعها، بعد أن ألهمت سموه لتوثيقها بصرياً من خلال العدسة وتعريف العالم عليها.

وقال المصور العالمي آيدان سوليفان، في حديثه عن معرض سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة: “أتذكر الحوار الذي دار بيننا في عام 2019، هنا في المهرجان الدولي للتصوير (اكسبوجر)، عندما سألت سمو الشيخ عن متى سينضم إلينا بمعرضه الخاص”، وأضاف سوليفان: “وها نحن بعد أربع سنوات فقط من هذه المحادثة، وأجد نفسي معجباً بمدى التقدم الواضح في عمله خلال هذه الفترة القصيرة من الزمن”.

Aidan J. Sullivan: Sharjah through the eyes of Sultan bin Ahmed Al Qasimi, the emirate’s beloved son

ويتضمن المعرض صوراً متنوعة من محمية أشجار القرم في كلباء، ذات الأهمية البالغة للمنظومة البيئية البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتضاريس منطقة مليحة، التي انضمت إلى قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي، ولقطات جوية لناطحات السحاب التي تصطف على طول واجهة المجاز المائية، ولمدينة خورفكان في المنطقة الشرقية وتضاريسها الفريدة حيث تلتقي الجبال بالبحر.

Aidan J. Sullivan: Sharjah through the eyes of Sultan bin Ahmed Al Qasimi, the emirate’s beloved son

ومن أحدث أعمال سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي صورة التقطها سموه العام الماضي لـ”بيت الحكمة” المركز الثقافي والاجتماعي الذي يحاكي مكتبات المستقبل، والذي يجسد الإرث الحي لترشيح منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لإمارة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019.

Aidan J. Sullivan: Sharjah through the eyes of Sultan bin Ahmed Al Qasimi, the emirate’s beloved son

وتتجلى محبة سموه وإعجابه بالإمارة في هذا المعرض الذي يوفر لعشاق فن التصوير الفوتوغرافي فرصة التعرف على الشارقة بعدسته، في المهرجان الدولي للتصوير “اكسبوجر 2023″، أكبر مهرجان للتصوير في العالم، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في “مركز إكسبو الشارقة”.

Aidan J. Sullivan: Sharjah through the eyes of Sultan bin Ahmed Al Qasimi, the emirate’s beloved son

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2002382/Sharjah_1.jpg
Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2002383/Sharjah_2.jpg
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Aidan J. Sullivan: Sharjah through the eyes of Sultan bin Ahmed Al Qasimi, the emirate’s beloved son



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