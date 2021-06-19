المستشار الإعلامي – الوزيران لاميتي وبينيت يعقدان مؤتمر إعلامي

أوتاوا ، أونتاريو، 18 يونيو/حزيران 2021 /PRNewswire/ — سيتحدث كل من الموقر ديفيد لاميتي، وزير العدل والمدعي العام لكندا، والموقرة كارولين بينيت، وزيرة علاقات التاج مع السكان الأصليين، إلى وسائل الإعلام بشأن تمرير مشروع القانون C-15 في مجلس الشيوخ، وهو قانون يحترم إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

وسينضم إليهم الزعيم الوطني بيري بيليغارد من جمعية الأمم الأولى، والرئيس ناتان أوبيد من منظمة الإنويت تابيرييت كاناتامي، ونائب الرئيس ديفيد شارتراند من المجلس الوطني للميتيس. كما سيحضر الحفل الرئيس الدكتور ويلتون ليتلتشايلد، جنباً إلى جنب مع الحكماء الذين سيفتتحون الحدث.

المؤتمر الصحفي

التاريخ: الجمعة 18 يونيو/حزيران 2021 التوقيت. الساعة 9:15 صباحاً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)

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