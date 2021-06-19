المستشار الإعلامي – الوزيران لاميتي وبينيت يعقدان مؤتمر إعلامي

Posted on 2 hours ago by tngadmin

أوتاوا ، أونتاريو، 18 يونيو/حزيران 2021 /PRNewswire/ — سيتحدث كل من الموقر ديفيد لاميتي، وزير العدل والمدعي العام لكندا، والموقرة كارولين بينيت، وزيرة علاقات التاج مع السكان الأصليين، إلى وسائل الإعلام بشأن تمرير مشروع القانون C-15 في مجلس الشيوخ، وهو قانون يحترم إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

وسينضم إليهم الزعيم الوطني بيري بيليغارد من جمعية الأمم الأولى، والرئيس ناتان أوبيد من منظمة الإنويت تابيرييت كاناتامي، ونائب الرئيس ديفيد شارتراند من المجلس الوطني للميتيس. كما سيحضر الحفل الرئيس الدكتور ويلتون ليتلتشايلد، جنباً إلى جنب مع الحكماء الذين سيفتتحون الحدث.

المؤتمر الصحفي

التاريخ:

الجمعة 18 يونيو/حزيران 2021

التوقيت.

الساعة 9:15 صباحاً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)

يجب على المراسلين أن يقوموا بالتواصل عبر الهاتف ليتمكنوا من طرح الأسئلة: 

رقم الاتصال المجاني (كندا / الولايات المتحدة):
 ‎1-866-805-7923
  رقم الاتصال المحلي: ‎613-960-7518
رمز المرور: ‎8733161#

للمراجعة: شانتال أوبيرتين، السكرتيرة الصحفية لمكتب وزير العدل، ‎613- 992-6568‏، [email protected]ca؛ مكتب العلاقات الإعلامية لوزارة العدل الكندية، ‎613-957-4207؛ آني ديرجالستانيان، السكرتيرة الصحفية ومستشارة الاتصالات لمكتب الموقرة كارولين بينيت، وزيرة علاقات التاج مع السكان الأصليين، ‎647-232-7212؛ العلاقات الإعلامية، علاقات التاج مع السكان الأصليين والشؤون الشمالية بكندا، ‎819-934-2302‏،‎ RCAANC.[email protected]

RELATED ARTICLES
CGTN: What does a people-centered philosophy mean for China?
CGTN: What does a people-centered philosophy mean for China?
2 hours ago
﻿Macron’s Rwanda visit portrays new beginning
﻿Macron’s Rwanda visit portrays new beginning
2 hours ago
المستشار الإعلامي – الوزيران لاميتي وبينيت يعقدان مؤتمر إعلامي
المستشار الإعلامي – الوزيران لاميتي وبينيت يعقدان مؤتمر إعلامي
2 hours ago
‫ Huawei “هواوي” تطلق تطبيق AR White Paper وتذكر مزايا 5G + AR “الجيل الخامس مع الواقع المعزز”
‫ Huawei “هواوي” تطلق تطبيق AR White Paper وتذكر مزايا 5G + AR “الجيل الخامس مع الواقع المعزز”
2 hours ago
برنامج خاص عن “اقتباسات شي جين بينغ الأدبية الكلاسيكية” يُعرض مباشرة على منصات وسائل الإعلام الصينية
برنامج خاص عن “اقتباسات شي جين بينغ الأدبية الكلاسيكية” يُعرض مباشرة على منصات وسائل الإعلام الصينية
18 hours ago
Special program on “Xi Jinping’s Classical Literary Quotes” aired on CMG’s media platforms
Special program on “Xi Jinping’s Classical Literary Quotes” aired on CMG’s media platforms
18 hours ago

Categories

Trending News

Archives

Proudly powered by WordPress | Theme: BuzzNews by spiderbuzz.