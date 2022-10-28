‫‫المدير التنفيذي لهواوي ديفيد وانغ: اانتقال السريع إلى 5.5G، أساس المستقبل

بانكوك، 28 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — خلال منتدى MBB العالمي 2022، ألقى ديفيد وانغ، المدير التنفيذي لمجلس إدارة هواوي ورئيس مجلس إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خطابًا رئيسيًا بعنوان الانتقال السريع إلى 5.5G : أساس المستقبل. وأشار ديفيد وانغ إلى أنه من خلال الجهود المتضافرة، حققت الصناعة تقدمًا كبيرًا وهي مستعدة لتحقيق قفزة إلى 5.5G . ولتحقيق هذا الإنجاز، دعا وانغ جميع الجهات الفاعلة في الصناعة إلى الاستعداد على جميع الجبهات، حتى نتمكن من التحرك بشكل أسرع نحو عصر 5.5G وبناء عالم أفضل وذكي معًا في نهاية المطاف.

ومع اقتراب العالم الذكي بسرعة، فإن التغييرات السريعة التي من المقرر أن نشهدها ستكون مصحوبة بمتطلبات متزايدة للبنية التحتية الرقمية. المعلم التالي الذي يجب أن نحققه على الطريق إلى العالم الذكي هو 5.5G . ستوفر 5.5G تجارب بسرعة 10 جيجابت/ ثانية، وتدعم مئات المليارات من الاتصالات، وتساعدنا على تحقيق الذكاء الأصلي.

وأكد وانغ أنه بعد عامين من الجهود المتضافرة في جميع أنحاء الصناعة، شهدت 5.5G تقدمًا كبيرًا وأصبحت ثلاثة أشياء واضحة.

أولًا، تم البدء في توحيد 5.5G وهو على المسار الصحيح، مما يجعله أكثر من مجرد رؤية.

ثانيًا، حققت الصناعة اختراقات في التقنيات الرئيسية لـ 5.5G ، ويمكن الآن لعرض النطاق الترددي الكبير للغاية و ELAA تقديم تجربة 10 جيجابت/ ثانية.

ثالثًا، لدى الصناعة رؤية واضحة لمشهد إنترنت الأشياء. وهناك ثلاثة أنواع من تقنيات إنترنت الأشياء التي تدعم 5.5G والتي تدعمها 5.5G ، وهي NB-IoT و RedCap و IoT السلبية، تتطور بسرعة وستدعم العديد من اتصالات إنترنت الأشياء.

وأكد وانغ، “صناعة الاتصالات تتطور باستمرار. تم وضع 5.5G في حالة تأهب قصوى. وبالنظر إلى المستقبل، تتمثل مهمتنا في معالجة هذه المجالات الخمسة الجديدة – المعايير، والطيف، والمنتجات، والنظم الإيكولوجية، والتطبيقات. معًا، دعونا نخطو خطوة إلى 5.5G ونبني عالمًا أفضل وذكيًا.”

أولًا، نحن بحاجة إلى وضع المعايير وتعزيز البحوث التكنولوجية الرئيسية.

توجه المعايير صناعة الاتصالات المتنقلة وستوجه صناعة 5.5G إلى الأمام على طول مسار محدد بوضوح. يجب أن نعمل على ضمان تجميد الإصدار 18 بحلول الربع الأول من عام 2024، كما هو مخطط له، وستساعد شبكات 5.5G على تقديم أداء أفضل 10 مرات. فيما يتعلق بالإصدار 19 وما بعده، يجب أن نجتمع معًا لاستكشاف القدرات التي ستحتاجها 5.5G من أجل دعم الخدمات والسيناريوهات الجديدة بينما نواصل تحسين معايير 5.5G . سيؤدي ذلك إلى زيادة إمكانات 5.5G إلى أقصى حد وإطالة دورة حياتها.

ثانيًا، نحن بحاجة إلى إعداد المزيد من الطيف لعرض النطاق الترددي الكبير جدًا.

يجب أن نستفيد بشكل كامل من الموارد دون 100 جيجاهرتز لبناء عرض نطاق ترددي كبير جدًا. mmWave هو نطاق تردد رئيسي لـ 5.5G . وسيحتاج المشغلون إلى الحصول على أكثر من 800 ميجاهرتز من الطيف من هذا النطاق إذا أرادوا تحقيق تجارب تبلغ 10 جيجابت/ثانية. 6 جيجاهرتز هو أيضا نطاق واسع جدًا محتمل لـ 5.5G. وعندما يروج النطاق 6 جيجاهرتز كنطاق للاتصالات المتنقلة الدولية في المؤتمر WRC-23 ، من المرجح أن تحتاج البلدان إلى بيع طيف 6 جيجاهرتز بالمزاد العلني. يمكننا أيضًا إعادة زراعة الطيف الفرعي 6 جيجاهرتز لتحقيق عرض نطاق ترددي كبير جدًا لـ 5.5G .

ثالثًا، نحتاج إلى الاستعداد لـ 5.5G مع الشبكات والأجهزة والرقائق الناضجة.

تحتاج كل من شبكاتنا وأجهزتنا إلى الترقية لتقديم تجارب بسرعة 10 جيجابت/ ثانية. وبالأخص، ستعتمد منتجاتنا على تقنيات ELAA التي يمكنها دعم أكثر من 1000 صفيف هوائي مناسب لنطاقات التردد المتوسط والعالي، وستكون هناك حاجة إلى تقنية MIMO الضخمة لدعم سعة 128T . بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الابتكار فيما يتعلق بشرائح 5.5G والأجهزة لجعلها أكثر ذكاءً، وقادرة على دعم 3T8R ، أو حتى المزيد من القنوات، وقادرة على تجميع أكثر من أربع شركات نقل.

رابعًا، نحتاج إلى العمل معًا لبناء نظام بيئي مزدهر 5.5G .

سيعمل هذا النظام البيئي المزدهر على معالجة المتطلبات الرقمية بشكل أفضل في جميع السيناريوهات. خذ نظام إنترنت الأشياء الذي يدعم 5.5G كمثال. سيحتاج المشغلون وموردو المعدات إلى تحسين خطط شبكات 5.5G من أجل ربط الأشخاص والأشياء بشكل أفضل، بينما يجب على بائعي الأجهزة تكييف التكاليف والقدرات المعيارية مع سيناريوهات التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج مطورو الصناعة والتطبيقات إلى التصرف فورًا لبدء احتضان تطبيقات جديدة.

خامسًا، يجب أن نواصل عملنا في التطبيقات الرائدة.

فمع نضوج معاييرنا وطيفنا ومنتجاتنا ونظامنا البيئي، ستصبح 5.5G حقيقة واقعة، مما يسمح بظهور المزيد من التطبيقات. ستغير التفاعلات متعددة الحواس الطريقة التي نتواصل بها. فمن المقرر أن تصبح المركبات المتصلة بذكاء مساحة ثالثة متنقلة وترى اعتمادًا واسعًا، بينما ستؤدي الاتصالات الذكية عبر الصناعات إلى تفكك صوامع المعلومات، مما يؤدي إلى ترقية الصناعة. يظهر الآن جيل جديد من التطبيقات المبتكرة، وأصبحت رؤيتنا للعالم الذكي أكثر وضوحًا. ولهذا السبب يحتاج جميع اللاعبين في الصناعة إلى العمل معًا لاستكشاف هذه التطبيقات وإنشائها.

تستضيف هواوي المنتدى العالمي للنطاق العريض المتنقل 2022، بالتعاون مع شركائها في الصناعة GSMA و GTI . يجمع هذا المنتدى السنوي شركات شبكات الهاتف المحمول وقادة الصناعة الرأسية وشركاء النظام البيئي من جميع أنحاء العالم لمناقشة كيفية جعل 5G نجاحًا تجاريًا، وغيرها من المواضيع المهمة مثل التنمية الخضراء والذكاء وتطور 5G . لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.huawei.com/en/ events/mbbf2022

حول شركة هواوي

تأسّست شركة هواوي في عام 1987، وهي شركة رائدة عالميًا في توفير البنية الأساسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأجهزة الذكية. ويعمل بشركة هواوي ما يقرب من 197,000 موظف، وتزاول الشركة أعمالها في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وتقدّم خدماتها لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم.

تتمثل رؤية الشركة ورسالتها في تزويد جميع الأفراد والمنازل والمؤسسات في جميع أنحاء العالم بحلول وخدمات رقمية متميّزة للمساهمة في إيجاد عالم ذكي ومترابط بالكامل. ولتحقيق رؤيتها، سنعمل من أجل الاتصال في كل مكان والوصول الشامل إلى الشبكة، ووضع الأسس لعالم ذكي؛ وجلب السحابة والذكاء إلى جميع أركان الأرض الأربعة لتوفير قوة حوسبة متنوعة أينما تحتاج إليها، وعندما تحتاج إليها؛ وبناء منصات رقمية لمساعدة جميع الصناعات والمؤسسات على أن تصبح أكثر مرونة وكفاءة وديناميكية؛ وإعادة تعريف تجربة المستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر ذكاءً وأكثر تخصيصًا للأشخاص في جميع جوانب حياتهم، سواء كانوا في المنزل أو أثناء التنقل أو في المكتب أو يلهون أو يمارسون التمارين. لمزيد من المعلومات عن شركة هواوي، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني على: www.huawei.com ، أو متابعة حساباتها التالية :

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