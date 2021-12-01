المدعى عليه يرحب بإسقاط القضية المتعلقة باستثمارات الهيئة الليبية للاستثمار في عهد القذافي

جنيف، 20 كانون الأول (ديسمبر) 2021 /PRNewswire/ – رحب رجل الأعمال وليد الجياهمي، في وقت سابق من هذا الشهر، بإسقاط أحدث قضية رفعتها هيئة الاستثمار الليبية ضده.

قال قاضي الشرف بيلينغ كيو سي بصفته قاضيًا في المحكمة العليا، إن هيئة الاستثمار الليبي “ليس لديها احتمال حقيقي للنجاح” لإثبات أنها قدمت دعواها البالغة 200 مليون دولار ضد Credit Suisse وأربعة متهمين آخرين في الوقت المناسب. [2021] EWHC 2684 (اتصالات).

وأشار شرفه إلى أن القضية السابقة البالغة 200 مليون دولار الخاصة بـهيئة الاستثمار الليبية مقابل جي بي مورجان، والتي كان السيد جياهمي مدعى عليها أيضًا، قد تم رفضها أيضًا على أساس مماثل من قبل السيد برايان في عام 2019. [2019] EWHC 1452 (اتصالات). مُنعت هيئة الاستثمار الليبية من الإذن باستئناف قرار هيئة الاستثمار الليبي ضد جيه بي مورجان.

وفي إشارة إلى أن محامي هيئة الاستثمار الليبية قال لجلسة النطق بالحكم إنها لن تستأنف رفض المحكمة للقضية، قال السيد الجياحمي “آمل بصدق أن يمهد هذا الطريق لمؤسسة الاستثمار الليبية لإنفاق المزيد على ليبيا وأقل على محامي لندن. . “