المتعة والانغماس ينتظرانك في منتجع ريتز كارلتون، بالي

سيجد أولئك الذين يبحثون عن المزيد من تجارب تناول الطعام الرسمية شيئًا لكل ذوق ومزاج في اختيارات المنتجع من المطاعم الحائزة على الجوائز. فمن المطبخ الإندونيسي الفاخر في Bejana على المنحدرات، إلى المأكولات البحرية والمشاوي الطازجة فيمطعم The Beach Grill إلى الطعام الياباني الراقي في Raku أوتناول الشاي في The Ritz-Carlton Lounge & Bar . يمكن للضيوف الذين يبحثون عن تجارب طعام رومانسية أكثر تخصيصًا الاستمتاع بتناول العشاء في الخارج على ضوء النجوم على الشاطىء starlit dine outs ، أو تناول العشاء على ضوء الشموع في الفيلا الخاصة بهم.

