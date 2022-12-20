‫الكشف عن أفضل 7 أماكن للعمل في مصر لعام 2022

حصلت شركة BSH في مصر، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة الأجهزة المنزلية الرائدة في العالم، على المركز الأول، تليها شركة Schneider Electric ، إحدى الشركات التابعة للشركة الفرنسية متعددة الجنسيات التي توفر حلولاً رقمية للطاقة وأنظمة التشغيل الآلي. احتلت Parkville ، الشركة الدوائية الرائدة، المركز الثالث، تليها شركة Zoetis بمصر، إحدى الشركات التابعة لأكبر شركة عالمية في مجال الصحة الحيوانية. وجاءت صيدلية العزبي، المزود الرائد لمنتجات العناية الصحية والشخصية، فى المركز الخامس، تليها مغربي Magrabi و Jamjoom pharma .

على الرغم من الاضطراب الذي شهدناه في العامين الماضيين، فإن متوسط مستوى مشاركة أكبر 7 شركات هو 80٪ وهذا شيء يجب أن نفخر به. هذه مجموعة النخبة من أرباب العمل في مصر التي نتأكد من أن موظفيهم سعداء وبصحة جيدة ويستمتعون بالقدوم إلى العمل. تم تكريم الشركات التي وضعت القائمة هذا العام لثقافة مؤسساتها، بما في ذلك القادة الذين يتصرفون بنزاهة ونمذجة القيم الأساسية للشركة، والتركيز على الاستدامة ورعاية المجتمع، والالتزام بالاندماج والتنوع.

يتعاون البرنامج سنويًا في مصر مع العديد من المنظمات، عبر مختلف الصناعات، لمساعدتهم في قياس ممارسات الموارد البشرية لديهم وقياسها وتحسينها والوصول إلى الأدوات والخبرات التي يحتاجون إليها لتحقيق تغيير فعال ومستدام في مؤسساتهم.