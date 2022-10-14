‫الكاميرا الأمنية “يوفي كام3” eufyCam 3 المدعومة بتقنية “بايونك مايند”BionicMind  تستحوذ على اهتمام الحضور في جيتكس جلوبال 2022

دبى، الامارات العربية المتحدة, 14 أكتوبر / تشرين أول 2022/PRNewswire/ — في إطار مشاركتها في جيتكس جلوبال 2022، عرضت “انكر إنوفيشنز” Anker Innovations، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقنيات أجهزة شحن الهواتف المتنقلة وإلكترونيات المستهلك، أحدث منتجاتها وحلولها الأكثر تطوراً عبر مختلف علاماتها التجارية، بما فيها أجهزة شحن الهواتف المتنقلة من “أنكر” Anker، والأجهزة المنزلية الذكية من “يوفي” eufy، والمنتجات الصوتية من “ساوندكور” Soundcore و”انكر ورك” AnkerWork، وأجهزة “نيبولا” Nebula للترفيه المنزلي، لتقدم بذلك تجربة مستقبلية رائعة لنمط عيش متصل بالكامل.

وخلال الحدث، طرحت “انكر” Anker الكاميرا الأمنية “يوفي كام3” eufyCam 3 ونظام الأمن “إيدج سيكيوريتي سيستم” Edge Security System من “يوفي سيكيوريتي” eufy Security الذي يتضمن مركز البيانات “هوم بيس 3” HomeBase 3، واثنين من كاميرات “يوفي كام3” eufyCam 3 اللتين تعملان بالطاقة الشمسية وتتميزان بدقة وضوح (4K) مع تخزين محلي مجاني ومدعومتين بتقنيات التعلم الآليمن خلال الذكاء الاصطناعي، مع التعرف الدقيق على الأشخاص بنسبة 99٪، إلى جانب التحليل التلقائي لتسجيلات الفيديو والأحداث مباشرةً عن طريق تطبيق“يوفي سيكيوريتي” eufy Security المطوّر والمثبّت على الأجهزة المحمولة.

قال فراز مهدي، مدير عام شركة “انكر إنوفيشنز” للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، “ لقد سررنا بمستوى الاستجابة التي لمسناها من الزوار في معرض جيتكس جلوبال 2022 من حيث صلتها بمجموعة حلولنا، وعلى وجه الخصوص، الكاميرا الأمنية “يوفي كام3” eufyCam 3 .” واضاف بالقول، “يُعد هذا الحدث الأبرز للتكنولوجيا في المنطقة، وتعتبر الحلول التي تم عرضها فيه، إلى جانب التقنيات الجديدة والناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، استثنائية للغاية. ونحن على ثقة بأن حلولنا ستحقق رواجاً وازدهاراً كبيرين في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسائر أنحاء المنطقة، ونتطلع إلى الفرص التي سيوفرها لنا جيتكس الآن وفي نسخته المقبلة لعام 2023.”

ستحظى الكاميرا الأمنية الجديدة “يوفي كام3” eufyCam 3 ، المدارة بواسطة مركز البيانات “هوم بيس3” HomeBase 3 الجديد، بالاستفادة من تقنية “بايونك مايند” BionicMind المملوكة لـ “يوفي سيكيوريتي” eufy Security ، وهي تقنية ذكاء اصطناعي ذاتية التعلم، حيث ستوفر دقة تعرف على مختلف الأشخاص بنسبة 99٪، بالإضافة إلى اكتشاف الحيوانات الأليفة والأشياء. وبالاعتماد على قدراتها المثبتة، تتعرّف تقنية “بايونك مايند” BionicMind وتصنّف تلقائياً صور وتسجيلات الفيديو الملتقطة السابقة لأفراد العائلة والأصدقاء وغيرهم من الزوار الآخرين.

تمت ترقية تطبيق “يوفي سيكيوريتي” eufy Security لتمكين المستخدمين من إدارة جميع إشعاراتهم وأجهزتهم على واجهة واحدة، والاستفادة من تقنية “بايونك مايند” BionicMind في مركز البيانات “هوم بيس 3” HomeBase 3 ، وذلك من أجل فهرسة وتنظيم الصور الملتقطة على الفور. يقوم المستخدم باتباع هذه الخطوات لبدء عملية تنظيم البيانات :

افتح تطبيق “يوفي سيكيوريتي” على الهاتف المحمول وقم بتحميل صور العائلة والأصدقاء والزائرين الدائمين الآخرين قم بتحديد الأسماء والعلاقات الخاصة بكل واحدة من الصور اضغط على رمز الإعدادات لتحديد الوجوه المألوفة التي تتطلب إشعار المستخدم بها، والوجوه التي يجب تجاهلها. (بإمكان المستخدمين أيضاً، تطبيق إعدادات الإشعار نفسها بالنسبة لحيواناتهم الأليفة)

يأتي مركز البيانات “هوم بيس 3” HomeBase 3 ، مزوداً بذاكرة تخزين محلية مجانية تبلغ سعتها 16 جيجابايت محمية بتشفير 256 بت، وبإمكانها تقديم دعم تخزين يصل إلى 16 تيرابايت من الذاكرة الإضافية باستخدام محرك أقراص ثابت خارجي.

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