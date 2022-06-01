‫ القيام برحلة طيران: لوجستيات طيران Rio South Texas

ميشن، تكساس، 23 يونيو 2022 / PRNewswire / — تدرك COSTEP أن نقل المنتجات والأشخاص من النقطة أ إلى النقطة ب أمر ضروري للتجارة. تحتاج السلع إلى الانتقال من مرافق الإنتاج إلى العملاء بسرعة، ويحتاج المسؤولون التنفيذيون خارج المنطقة إلى الطيران والخروج بسهولة. تقع Rio South Texas في قلب سلسلة التوريد في أمريكا الشمالية، وتوفر لشركات التصنيع بنية تحتية للنقل الجوي للوصول بسرعة إلى العملاء في القارة وخارجها.

عندما يكون نقل المنتجات والأشخاص بسرعة أمرًا حيويًا، فإن الوصول السريع إلى محاور النقل الجوي الدولية الرئيسية أمر بالغ الأهمية. لهذا السبب، تستخدم Rio South Texas بنية تحتية قوية ومحلية للنقل الجوي للركاب والبضائع.

هناك 7 مطارات إقليمية في ريو ساوث تكساس:

براونزفيل ( BRO )

هارلينغن ( HRL )

ماكالين ( MFE )

لاريدو ( LRD )

ماتاموروس ( MAM )

رينوسا ( REX )

نويفو لاريدو ( NLD )

وتتمتع هذه المطارات الإقليمية بإمكانية الوصول المنتظم والمباشر إلى المحاور الدولية الرئيسية، بما في ذلك:

هيوستن ( IAH )

دالاس فورت وورث ( DFW )

مكسيكو سيتي ( MEX )

شيكاغو ( ORD )

كما أن لديهم إمكانية الوصول المنتظم والمباشر إلى المراكز الثانوية، بما في ذلك:

دنفر ( DEN )

سان فرانسيسكو ( SFO )

أورلاندو ( MCO )

لاس فيغاس ( LAS )

مونتيري ( MTY )

وتوفر المطارات في Rio South Texas أكثر من 35 رحلة يومية إلى المراكز الرئيسية و 15 رحلة إضافية إلى المراكز الثانوية. هذا أمر أساسي للشركات التي تتطلب السفر المنتظم إلى مرافق الإنتاج وخيارات الطيران في اللحظة الأخيرة في حالة الطوارئ. ويسمح هذا أيضًا بالسفر المريح عبر القارات للمديرين التنفيذيين حيث توفر هذه المراكز رحلات مباشرة إلى العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، مما يعني أن الوجهات العالمية الرئيسية مثل فرانكفورت ولندن ودبي وطوكيو وسيول وساو باولو ليست سوى محطة واحدة من Rio South Texas .

تتمتع Rio South Texas أيضًا بحضور قوي من الشركات اللوجستية التابعة لطرف ثانٍ وثالث بما في ذلك:

فيديكس

UPS

DHL

وهذا يوفر ميزة للمصنعين تعتمد بشكل حاسم على قدرتهم على التسليم في الوقت المحدد و/أو على التسليم السريع.

إذا كنت أنت أو منتجاتك بحاجة إلى السفر إلى مكان ما في العالم بسرعة، فيمكنك أن تثق في أنك ستتمكن من القيام بذلك من Rio South Texas بسهولة. مع 7 مطارات إقليمية توفر رحلات منتظمة إلى المراكز الرئيسية، فإن منطقة Rio South Texas مجهزة لدعم عملية التصنيع الخاصة بك.

إذا كنت تتطلع إلى التصنيع في أمريكا الشمالية لأمريكا الشمالية، فانظر إلى ما تقدمه Rio South Texas . سيسعد فريقنا في COSTEP بمساعدتك، لذا يرجى زيارتنا على www.costep.org أو متابعتنا على @ COSTEP لمعرفة المزيد.

للتواصل: Matt Ruszczak, +1.956.682.6371, info@costep. org