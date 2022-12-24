‫القوة الرائدة في مجال السلامة: GWM TANK تدخل المزيد من الأسواق على الصعيد العالمي

بودينغ، الصين, 24 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — في 23 ديسمبر، حصلت GWM TANK300 HEV على أعلى تصنيف للسلامة خمس نجوم من قبل برنامج تقييم السيارات الجديدة الأسترالي (ANCAP).

ANCAP هي واحدة من هيئات شهادات سلامة المركبات في العالم التي لديها أكثر المعايير صرامة. وتشمل أحدث معايير الاختبار حماية الركاب البالغين وحماية الأطفال وحماية مستخدمي الطرق المعرضين للخطر والمساعدة في السلامة، مما يفرض متطلبات عالية للسلامة في حوادث التصادم وأنظمة السلامة الذكية. حققت GWM TANK300 نتائج ممتازة في الاختبارات الأربعة، مع معدلات تسجيل 88% و 89% و 81% و 85% على التوالي.

“عادةً ما تركز التصورات الخاصة بسيارات الدفع الرباعي الصندوقية هذه بشكل أكبر على أداء التضاريس. ومع ذلك، فإن GWM TANK300 قادر على تقديم كل من الأداء والسلامة في نفس الوقت بفضل الجهود الهندسية الكبيرة المبذولة في الهيكل والمستوى التكنولوجي لهذا الوحش”. هذا ما قاله باركر شي، رئيس قسم ما وراء البحار في GWM .

استنادًا إلى نظام البحث والتطوير العالمي لشركة GWM ، أنشأت العلامة التجارية TANK نظام بحث وتطوير كامل لسلامة المركبات وفقًا لمتطلبات أكثر المعايير صرامة في العالم مثل التقييم العالمي لـ NCAP فئة خمس نجوم والتقييم الجيد لـ IIHS-HLDI في أمريكا الشمالية. يشمل نظام البحث والتطوير اختبارات لـ 124 حالة تغطي اللوائح الأوروبية والأمريكية، والمشاريع المتعلقة بـ NCAP والطاقة الجديدة لضمان سلامة المستخدمين العالميين.

تركز العلامة التجارية للدبابات، باعتبارها علامة تجارية فاخرة على الطرق الوعرة أطلقتها GWM للاتجاه الجديد للسيارات الرياضية متعددة الأغراض، على سلامة المركبات وقد حازت على إعجاب عدد كبير من المستخدمين بقوتها على الطرق الوعرة وأسلوبها الرائع. تجاوز حجم المبيعات العالمية 200000 منذ إنشاء TANK في عام 2021.

تساهم قوة المنتج القوية لمنصة GWM TANK في زيادة التعرف المستخدم عليه عالميًا. كمنصة عالمية احترافية ذكية للطرق الوعرة، توفر منصة TANK مجموعة نقل حركة قوية وموثوقية عالية وقدرة ذكية على الطرق الوعرة. توفر هذه الميزات أداءً قويًا على الطرق الوعرة وأمانًا ممتازًا وتجارب قيادة مريحة للمستخدمين. وفي الوقت نفسه، يمكن للمنصة توفير أشكال طاقة متنوعة، بما في ذلك ICE و PHEV و HEV ، مما يلبي احتياجات الطاقة المتنوعة للمستخدمين.

في الوقت الحالي، تحتوي العلامة التجارية GWM Tank ، بناءً على منصتها، على مجموعة متنوعة من المنتجات مثل TANK300 و TANK500 و TANK700 و TANK800 . دخلت GWM TANK300 أسواق الشرق الأوسط والصين وأستراليا. كما ظهرت GWM TANK500 HEV لأول مرة عالميًا في معرض تايلند الدولي للسيارات لعام 2022.

في المستقبل القريب، ستكون GWM TANK300 و GWM TANK500 متاحة في المزيد من البلدان حول العالم. توفر GWM أيضًا قيمة أعلى وتجربة قيادة آمنة خمس نجوم مع GWM POER و HAVAL H6 و HAVAL JOLION ونماذج أخرى للمستخدمين العالميين.