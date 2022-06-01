‫ العملة المثالية، وهي عملة فريدة من نوعها من دار سكّ العملة الملكية الكندية، تفوق 1.2 مليون دولار في مزاد HEFFEL

أوتاوا، أون، 2 يونيو 2022 / PRNewswire / — يسر دار سكّ العملة الملكية الكندية أن العملة البلاتينية النقية الفريدة من نوعها، ذا ألتميت المزينة بمئات الألماس الوردي من منجم Argyle الشهير، تم بيعها بمبلغ 1,261,250.00 دولار كندي (بما في ذلك Premium للمشتري)، بعد تبادل العطاءات الساخنة خلال مزاد مباشر أجرته دار هيفل للفنون الجميلة للمزادات .( Heffel) يتجاوز هذا السعر تقديرات ما قبل البيع من 700000 إلى 900000 دولار كندي. تم بيع هذه التحفة الفريدة من الفن الرقمي إلى مزايد مجهول في 31 مايو 2022، وسجلت رقمًا قياسيًا جديدًا للعملة المقدمة في المزاد في كندا. سيقوم هيفل ودار السك الملكية بوضع اللمسات الأخيرة على معاملة الشراء والإجراءات خلال الأيام القادمة.

قالت ماري ليماي، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لدار سكّ العملة الملكية الكندية: “ذا ألتميت هي أعلى تعبير عن الابتكار والمهارة والحرفية لدى الناس الذين يواصلون جعل دار سكّ العملة الملكية الكندية رائدًا عالميًا في فن وعلوم تصنيع العملات”.

قال ديفيد هيفل، رئيس دار هيفل للفنون الجميلة: “لقد كانت فرصة رائعة لهيفل للعمل مع دار سك العملة الملكية الكندية والمساعدة في صنع التاريخ من خلال بيع ذا ألتميت “. “هذه التحفة الفريدة من نوعها هي عمل فني من أعلى المستويات وكان من دواعي الشرف وضعها في مجموعة رائعة. ونحن نتطلع إلى متابعة رحلتها التاريخية لعقود قادمة”.

ذا ألتميت هي قطعة العرض التتويجية لمجموعة دار سك العملة الملكية الكندية الفاخرة التي تم إطلاقها حديثًا . وهي أيضًا أول عملة بلاتينية نقية من فئة الكيلو الواحد 99.95٪. وإذ تم صقلها لتصل حد الكمال، مجموعة ألتيميت تتميز قطعة “التيمت” بتصميم عكسي للفنان الكندي ديريك ويكز الذي يجلب جمال أزهار الكرز إلى الحياة على قماش من 101.6 ملم. تم وضع ما مجموعه 462 قطعة من الماس الوردي الفاخر الزاهي والمكثف (إجمالي وزن 6.5 قيراط) من منجم Argyle يدويًا في قطع مجوهرات مطلية بالذهب الوردي والبلاتينيوم من صنع بيفرلي هيلز للمجوهرات.

عن دار سكّ العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية هي المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن سك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. وتُعدّ الدار واحدة من أكبر دور سكّ العملات وأكثرها تنوعًا في إنتاج العملات في العالم؛ حيث تُنتج مجموعة متنوعة من العملات المعدنية المميّزة عالية الجودة، كما تقدّم العديد من الخدمات الأخرى ذات الصلة على الصعيد الدولي. لمزيد من المعلومات عن دار سكّ العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.mint.ca ، أو متابعة حساباتها على تويتر و فيسبوك و إنستغرام .

حول دار هيفيل للفنون الجميلة

منذ العام 1978، ربطت هيفل جامعي التحف المتحمسين في جميع أنحاء العالم بأعمال فنية رائعة، حيث بلغت مبيعاتها ثلاثة أرباع مليار دولار. وبمكاتب في تورنتو وفانكوفر ومونتريال وأوتاوا وكالغاري، تمتلك هيفل الفريق الأكثر خبرة من المتخصصين في الفنون الجميلة في كندا وتوفر خدمة عملاء فائقة لكل من البائعين والمشترين على المستوى الدولي.

للتواصل: دار سك العملة الملكية الكندية، أليكس ريفز، مدير أول، الشؤون العامة، 613-884-6370 ، reeves@mint.ca ؛ دار هيفل للفنون الجميلة، ريبيكا ريكيس، المديرة الوطنية، العلامة التجارية والاتصالات، 416-961-6505 تحويلة 323، rebecca@heffel.com