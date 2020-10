العلماء يحددون المخاطر الخفية للتغيرات الموسمية على صحة حيواناتنا الأليفة

لقد ظلت شركة MSD، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية البيولوجية، لأكثر من قرن من الزمان تخترع مدى الحياة وتقدم الأدوية واللقاحات للعديد من أكثر الأمراض صعوبة في العالم. تمثل MSD Animal Health إحدى أقسام شركة ميرك اند كو، كينيلورث، نيو جيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، وحدة الأعمال العالمية للصحة الحيوانية التابعة لـ MSD. تقدم MSD Animal Health من خلال التزامها بمعايير The Science of Healthier Animals® للأطباء البيطريين والمزارعين وأصحاب الحيوانات الأليفة والحكومات إحدى أوسع نطاقات المستحضرات الصيدلانية البيطرية واللقاحات وحلول الإدارة الصحية إلى جانب مجموعة واسعة من التعريفات المتصلة رقميًا وأجهزة التتبع والمراقبة. تكرس MSD Animal Health جهودها للحفاظ على صحة الحيوانات والأشخاص الذين يعتنون بها ورعايتهم والعمل على تحسينها. تستثمر على نطاق واسع في موارد البحث والتطوير الدينامية والشاملة وسلسلة التوريد العالمية الحديثة. تقع فروع MSD Animal Health في أكثر من 50 دولة، بينما تتوفر منتجاتها في حوالي 150 سوقًا. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة www.msd-animal-health. com/ أو التواصل عبر LinkedIn و Twitter .

نبذة عن Protect Our Future Too

تشكِّل الحيوانات الأليفة جزءًا حيويًا من عائلاتنا، ولهذا تؤمن حملة Protect Our Future Too أنه قد حان الوقت للعمل لضمان سلامتهم وحمايتهم. لقد أُجري استطلاع لأصحاب الحيوانات الأليفة والأطباء البيطريين بهدف قياس المستويات الحالية لفهم هذا الموضوع. كشفت النتائج الرئيسية التي توصلت إليها استطلاعات الرأي أن 36٪ فقط من المستجيبين شعروا بأنهم على دراية بالمخاطر التي تشكلها درجات الحرارة الأكثر دفئًا والرطوبة على الحيوانات الأليفة

بروكسل، 6 أكتوبر 2020 /PRNewswire / — أعلنت MSD Animal Health عن إطلاق حملة Protect Our Future Too (#Protectourfuturetoo) في أكثر من 30 دولة في أوروبا وروسيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط لنشر الوعي بشأن المخاطر التي تهدد الحيوانات الأليفة المنزلية التي تسببها التغيرات الموسمية، مثل الأشهر الأكثر دفئًا في الخريف والشتاء وكذلك ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام.

