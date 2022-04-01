‫العلامة التجارية الفاخرة للسيارات Exeed “إكسيد” تدخل السوق العراقي

بغداد, 8 نيسان/أبريل، 2022/PRNewswire/ — تلقت علامة السيارات الفاخرة إكسيد EXEED، بعد أن قامت بالانطلاق في السوق الروسي في وقت سابق هذا العام، إشادة عالية من السائقين الروس ومنحت تقدير “اختراق العام” من قبل وسائل الإعلام الروسية. وهي تستعد الآن للدخول إلى السوق العراقي قريبا.

الوافد الجديد إلى سوق السيارات العالمية الراقية، إكسيد، وهي شركة تصنيع السيارات التي ورثت ما يقرب من مئات السنين من الخبرة في صناعة السيارات الأوروبية، جندت مئات المصممين والمهندسين الأكفاء ذوي الخبرات العميقة من شركات سيارات أوروبية كبرى أخرى مثل بي أم دبليو، جاكوار لاند روفر وشركات صناعة السيارات الأوروبية الأخرى. أدرجت إكسيد في عمليات الإنتاج الخاصة بها أحدث التقنيات الذكية من جميع أنحاء العالم، ما مكن شركة صناعة السيارات في مواجهة تحدي ماركات السيارات الفاخرة التقليدية. تتميز العلامة التجارية عن منافسيها بفضل تشكيلة المركبات التي يمكنها تحمل الظروف الجوية القاسية، كما يتضح من نتائج الاختبارات التي أجريت في درجات حرارة خارجية منخفضة للغاية تصل إلى -50 درجة مئوية، ودرجات حرارة عالية جدا تصل إلى 55 درجة مئوية كالتي تشهدها صحارى الشرق الأوسط، وكذلك وسط الظروف الوعرة كما الحال في قمة جبل ألتيبلانو بأميركا الجنوبية الذي يبلغ ارتفاعه 3750 مترًا.

تأتي إكسيد مزودة بهيكل حاصل على براءة اختراع خاصة للدفع الرباعي، ومساحة داخلية واسعة، وفتحة سقف بانورامية ذكية، فضلاً عن عزل حراري وحماية من أشعة الشمس. توفر المقاعد الجلدية الممتازة الفاخرة وشاشتا أل سي دي مقاس 12.3 بوصة في السيارة خبرة قيادة مريحة وراقية. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام مساعدة السائق المتقدم من الدرجة الأولى ( ADAS ) القيادة الآمنة للسيارة.

من المقرر أن يبدأ إطلاق السيارة في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر في العام 2022 وهي تستعد لدخول السوق العراقية كذلك. ويقوم اثنان من وكلاء السيارات الكبار في العراق بإجراء محادثات مع شركة صناعة السيارات. والسيارة في طريقها للبدء في الظهور في صالات العرض العراقية في وقت لاحق من هذا العام.

تهدف إكسيد إلى تجاوز التوقعات والحدود التقليدية وتجاوزها وقيادة صناعة السيارات إلى آفاق جديدة مع اختراقات مستمرة في التكنولوجيا والخبرة. من المتوقع أن يوفر الدخول إلى العراق تجربة قيادة متميزة للمستهلكين المحليين.