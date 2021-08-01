العقارات- فئة الأصول الأكثر تفضيلًا في عصر كوفيد- 19

مومباي، الهند، 13/أغسطس/2021/PRNewswire/– أظهر الوضع الوبائي لكوفيد-19 حقيقة أن تملك المنزل الذي تعيش فيه أفضل من التعامل مع تقلبات العيش في المنازل المستأجرة.، ويدرك الأشخاص أيضًا أهمية امتلاك العقار باعتباره خيارًا أكثر موثوقية مقارنةً بتقلبات البورصة. أصبحت العقارات واحدة من أكثر فئات الأصول تقديرًا حول العالم، بما في ذلك مدن مثل لندن، ونيويورك، ودبي، ومومباي،، وغيرها، وبدأت تبرز بسرعة بعض المناطق التجارية المركزية في مومباي مثل كانجور مارج، ومولوند، وطريق كليان كمراكز سكنية عامة قادمة في منطقة مومباي العاصمة. كانت Runwal Group ولا تزال تمثل اسمًا رائدًا في سوق عقارات مومباي، بحضورها القوي في هذه المناطق. تتمتع Runwal Group بمشاريع واسعة مثل Runwal Bliss، و Runwal Forests، وRunwal Pinnacle، وRunwal Gardens، إلى جانب أحدث مشروعاتها Runwal Avenue. تضيف المشروعات المستمرة في كانجور مارج، ومولوند، ودومبفلي ما يقارب 20 مليون قدم مربع من التنمية، ونجحت المجموعة في الحفاظ على أدائها الجيد حتى أثناء فترات الإغلاق.

لا تزال تمثل العقارات في مدينة مثل مومباي فئة أصول معتمدة على المستخدم، ويسعى عددًا متزايدًا من أفراد الطبقة المتوسطة الطموحة للحصول على منازل أكبر، وأكثر اتساعًا، خاصة في ظل العمل المطول من المنازل، وطبقًا لتقرير ال Financial Express، شهدت قروض الإسكان طفرة مع إقدام أغلبية البنوك على تخفيض سعر فائدة قروض المنازل ليمرر للعملاء خفض سعر إعادة الشراء من بنك الاحتياطي الهندي.

ذكر السيد سويود رونوال، العضو المنتدب لRunwal Group “شهدنا انتعاشًا في المبيعات، على مدار العام الماضي، وتضاعفت مبيعاتنا هذا العام مقارنًا بنفس الفترة من العام المالي الماضي 21. ويُعد تحقيق هذه الأنواع من أرقام المبيعات حتى أثناء عمليات الإغلاق بمثابة التأكيد على أن تحسينات الجودة من المطورين الموثوق ستستمر في تحقيق النتائج الجيدة، ويُعد هذا الوقت الأفضل لشراء المنازل في مومباي لوصول الأسعار للقيم الأكثر جاذبية. بالرغم من ذلك، سيؤدي ارتفاع اسعار المواد الخام وتكلفة المدخلات إلى دفع المطورين لمراعاة ذلك في مسألة تحديد أسعار المساكن، وبالتالي زيادتها”

لا يزال الطلب مستمرًا على المشروعات المقدمة من المطورين الموثوقين، الذين يقدمون عروض قيمة قوية مثل Runwal Group، كما لا يمانع العملاء في زيادة ميزانيتهم والبحث عن منازل أكبر، وساعدت أسواق الهنود غير المقيمين، وخاصةً في منطقة الخليج على خلق المزيد من الاهتمام بهذه المشروعات.